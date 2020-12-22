Спокойствие и безмятежность вместо хаоса. Покупка Силвы помогла «Челси»

«Синие» скатились вниз в турнирной таблице после поражений от «Эвертона» и «Вулверхэмптона», но вернулись на пятое место после того, как, оформивший дубль, уничтожили лондонских соперников.

«Челси» вновь ведет борьбу за попадание в топ-4, а «Вест Хэм» остается в середине таблицы, но что мы узнали в этом матче?

1. Даже «Вест Хэм» не остановил короля стандартных положений

Перед этим матчем «Вест Хэм» не пропустил ни одного гола в Премьер-лиге со стандартного положения. «Молотобойцы» отличались организованностью и дисциплиной внутри своей штрафной площади, а сочетание зональной и персональной опеки до сих пор оставалось незыблемым.

Однако даже они не смогли помешать игрокам «Челси» нанести удар на «Стэмфорд Бридж», когда «синие» вышли вперед на 10-й минуте после подачи с углового.

Ассистент? Мэйсон Маунт, который сейчас возглавляет список лучших ассистентов «Челси», причем все три передачи он выполнил с угловых. Вот только в этот раз забил не Курт Зума, а Тьяго Силва, удачно подключившийся к атаке, чтобы поразить ворота Лукаша Фабиански.

All three of Mason Mount’s Premier League assists this season have been for Chelsea’s centre backs.

⚽️ Zouma 🅰️ Mount

⚽️ Zouma 🅰️ Mount

⚽️ T.Silva 🅰️ Mount

Superb delivery from set pieces. pic.twitter.com/AYXLeqawv6 — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2020

В нынешнем сезоне «Челси» забил восемь голов со стандартных положений, сравнявшись по этому показателю с «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Не совсем тот путь к голу, которого вы ожидаете от команды, в состав которой входят Тимо Вернер и Кристиан Пулишич, но тем не менее путь, по которому идет Фрэнк Лэмпард.

2. Трудная адаптация Вернера продолжается

Тимо Вернер очень справедливо оценил свои проблемы на «Стэмфорд Бридж» перед этим матчем.

«Премьер-лига немного отличается от моего прежнего чемпионата. Она сложнее, чем я думал», — сказал он. — «Контакты здесь жестче, чем в Германии. Я знал это, но не ожидал, что все будет именно так. Начало было очень хорошим, а теперь, после множества игр, я немного страдаю. Думаю, мне тяжело играть каждые три дня, а в субботу встречаться с командой, которая могла отдыхать всю неделю. Сложно быть лучшим в каждой игре, но выступать в Премьер-лиге очень весело».

Вечер понедельника не стал исключением для игрока сборной Германии, который не забил в десятом матче подряд в составе клуба и сборной.

Вернер имел свои моменты, особенно ярким стал его промах с нескольких метров после того, как Пулишич совершил рывок и сделал передачу своему партнеру. Мог ли Пулишич упростить задачу, сделав передачу раньше? Конечно, но нападающий с уровнем Вернера не должен упускать подобные шансы в чужой штрафной.

Даже результативная передача Вернера, вероятно, была случайностью после неудачного удара — мяч, срикошетив, покатился по штрафной, его подхватил Тэмми Абрахам, который с радостью нанес точный удар, сделав счет 2:0.

А затем, в самом конце, Н’Голо Канте сыграл на Вернера в штрафную. Уверенный в себе немец мощно пробил в ближний угол, но вместо того, чтобы поразить цель, он отправил мяч в перекладину.

По итогам этой ночи Лэмпард может праздновать, но ему нужно осознать тот факт, что его звездный форвард сталкивается с кризисом доверия.

3. Еще один неудачный выезд для Мойеса

Еще одна поездка на «Стэмфорд Бридж», еще одно поражение Дэвида Мойеса, которого, должно быть, совершенно тошнит от вида этого стадиона.

После поражения со счетом 0:3 безвыигрышная серия шотландского специалиста на «Стэмфорд Бридж» достигла 16 матчей. За это время он потерпел девять поражений и семь раз сыграл вничью.

По этому показателю он сравнялся с антирекордом по безвыигрышной серии на одном поле, установленным… да, Дэвидом Мойесом на «Энфилде» — домашней арене «Ливерпуля».

Конечно, почти во всех этих матчах Мойес был аутсайдером. Тем не менее, антирекорд вызовет у 57-летнего специалиста много затруднений и желание рано или поздно положить конец неудачам.

4. Индивидуальные ошибки портят все

Только худшая четверка АПЛ («Астон Вилла», «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич») пропустила больше мячей, чем «Вест Хэм» в прошлом сезоне. «Молотобойцы» проиграли «Манчестер Сити» 0:5, «Лестеру» 1:4, сыграли вничью с «Брайтоном» 3:3. Короче говоря, они представляли собой беспорядок в обороне, особенно в начале сезона.

Однако с приходом Мойеса их оборонительные способности усилились, и к концу сезона они оставались на плаву в матчах намного дольше. Плоды этого труда теперь окупаются: только «Челси», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» пропустили менее 16 голов к понедельнику.

На протяжении большей части нашего матча оборонительное мастерство «Вест Хэма» тоже проявлялось. Томаш Соучек показал типично сильную игру в полузащите, выиграв сразу семь воздушных единоборств. Фабиан Бальбуэна сохранил простоту при эффективности, выполнив два подката и пять выносов. И хотя статистические данные могут этого не отражать, Деклан Райс снова показал прекрасную игру перед четверкой своих защитников, делая все возможное, чтобы помешать «Челси» продвигаться по полю.

Но не будем забывать, что «Вест Хэм» проиграл 0:3. Мойес будет рвать на себе волосы из-за индивидуальных ошибок, которые стоили его команде набранных очков. Джаррод Боуэн выключился из борьбы, позволив Тьяго Силве открыть счет, Аарон Крессвелл уснул, когда Абрахам удвоил преимущество гостей. Это ошибки, которые нельзя допускать в матчах против таких команд, как «Челси», ошибки, которые полностью разрушили позитив в игре «Вест Хэма».

5. Тьяго Силва повернул время вспять

Многие удивились, узнав, что летом «Челси» подписал 36-летнего центрального защитника, но никто не мог отрицать, что в прошлом сезоне команде не хватало лидера в защите. В понедельник вечером Тьяго Силва еще раз показал, почему он был вызван из «Пари Сен-Жермен» для стабилизации хрупкого корабля Лэмпарда.

Очевидно, что самой яркой частью выступления Силвы был его ранний гол, когда он со скоростью паровоза столкнулся с мячом, направленным Маунтом с углового, почти сделав при этом дыру в сетке. Однако бразилец запомнился не только этим.

Хотя Себастьян Алле не самый продуктивный форвард, он обладает огромной физической силой и может проверить даже самого решительного защитника, но Силва сожрал француза с непревзойденной легкостью. Экс-игрок «Пари Сен-Жермен» превзошел всех своих партнеров по команде по выигранным воздушным дуэлям (6), при этом показатель успеха составил 60 процентов. Ни один игрок «Челси» не сделал больше выносов (6) или перехватов (3), чем ветеран.

Thiago Silva’s game by numbers vs. West Ham:

92 touches (most)

92% pass accuracy (69/75)

6 aerial duels won

6 clearances (=most)

3 interceptions (=most)

2 shots

1 shot on target

1 goal

Another great performance. pic.twitter.com/TIrH5S0YZl — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2020

Силва также был первым, кто взял на себя ответственность за владение мячом, совершив 92 касания и выполнив больше передач (69), чем любой другой игрок на поле с показателем успеха 92 процента.

В команде он не будет играть долго, но Силва все больше и больше похож на вдохновенное подписание Лэмпарда, заменяющее хаос спокойствием и безмятежностью.

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