Спокойствие и безмятежность вместо хаоса. Покупка Силвы помогла «Челси»

«Синие» скатились вниз в турнирной таблице после поражений от «Эвертона» и «Вулверхэмптона», но вернулись на пятое место после того, как, оформивший дубль, уничтожили лондонских соперников.

«Челси» вновь ведет борьбу за попадание в топ-4, а «Вест Хэм» остается в середине таблицы, но что мы узнали в этом матче?

Перед этим матчем «Вест Хэм» не пропустил ни одного гола в Премьер-лиге со стандартного положения. «Молотобойцы» отличались организованностью и дисциплиной внутри своей штрафной площади, а сочетание зональной и персональной опеки до сих пор оставалось незыблемым.

Однако даже они не смогли помешать игрокам «Челси» нанести удар на «Стэмфорд Бридж», когда «синие» вышли вперед на 10-й минуте после подачи с углового.

Ассистент? Мэйсон Маунт, который сейчас возглавляет список лучших ассистентов «Челси», причем все три передачи он выполнил с угловых. Вот только в этот раз забил не Курт Зума, а Тьяго Силва, удачно подключившийся к атаке, чтобы поразить ворота Лукаша Фабиански.

All three of Mason Mount’s Premier League assists this season have been for Chelsea’s centre backs.

⚽️ Zouma 🅰️ Mount

⚽️ Zouma 🅰️ Mount

⚽️ T.Silva 🅰️ Mount

Superb delivery from set pieces. pic.twitter.com/AYXLeqawv6