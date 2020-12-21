Моуринью и «Тоттенхэм» снова напоминают себя прежних

В матче 14-го тура АПЛ «Лестер» победил «Тоттенхэм» (2:0) на выезде. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Тоттенхэм» вернулся к тому, чтобы упускать свои шансы

«Гости заслужили на то, чтобы открыть счет, поскольку они были лучше. "Тоттенхэм" не был хорош — я понимаю, что они зависят от контратак», — заявил в эфире Sky Sports легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

«Это похоже на "Шпор" прежних дней. Большая заслуга Моуринью в том, что он решил их проблемы, но пропущенный в концовке от "Ливерпуля" мяч, не удержал победу над "Кристал Пэлас", а теперь это. Они вернулись к тому, чтобы в своем стиле упускать возможности для успеха».

«Лестер» впервые дважды кряду в топ-2 на Рождество

«Истинная важность этого результата для сезона "Лестера" может быть раскрыта только по его окончании, но именно он должен убедить в том, что дружина Роджерса находится среди нынешней элиты АПЛ. Попадание в топ-4 после неудачи в самой концовке прошлой кампании — сложная задача для тренера "Лис", и это был идеальный ответ на поражение от "Эвертона" в среду, которое не позволило увеличить отрыв от преследователей.

Как было продемонстрировано на прошлой неделе, необходимость быть стабильным имеет первостепенное значение в будущем для "Лестера". То поражение произошло между сокрушительным атакующим выступлением против "Брайтона" и этой впечатляющей победой над командой, которая претендует на титул», — отмечает в отчете BBC про матч Харри Пул.

«Несмотря на проблемы с домашней формой, "Лисы" безжалостны на выезде — это их шестая победа в семи гостевых матчах АПЛ, несмотря на то, что им пришлось столкнуться с обороной "Тоттенхэма", которая вместе с коллективом Роджерса отличается лучшей надежностью в турнире. Впервые в истории клуба "Лестер" дважды кряду во время Рождества находится на одном из двух первых мест в элитном дивизионе, и его статус участника Лиги чемпионов будет проверяться еще раз против "Манчестер Юнайтед" в следующем туре».

Олбрайтон — невоспетый герой «Лестера»

«Он редко попадает в заголовки газет, но Марк Олбрайтон снова становится неотъемлемой частью этой команды "Лестера". Даже когда клуб выиграл чемпионство в 2016 году, полузащитника воспринимали старомодным бегунком на фланге, поскольку Н’Голо Канте, Рияд Марез (и даже Дэнни Дринкуотер) были в центре внимани его полузащиты.

Тем не менее, в том сезоне никто не играл за "Лис" чаще, хотя он не отличается большими размерами, скоростью, качествами исполнителя стандартов, и в этом сезоне еще не забивал и не ассистировал, а его xG-показатель, пожалуй, шокирует», — пишет на страницах The Guardian Майкл Батлер.

«Тем не менее, 31-летний вингер блестяще сыграл против "Шпор", сыграв весь матч, как и в каждой из трех последних побед "Лестера" в АПЛ. Когда в последних трех поединках, когда он отдыхал, "Лестер" проиграл.

В матче с лондонцам он проявил универсальность, тактический интеллект — даже его желтая карточка была циничным (но умным) приемом, чтобы сбить Кейна в контратаке — выносливость, чтобы прикрыть атакующих защитников гостей, и качество игры, когда это имело значение, сделав кросс, который привел к автоголу Тоби Алдервейрелда, и он невоспетый герой Брендана Роджерса».

Футбол Моуринью напомнил о своих изъянах

«57-летний тренер строит команду согласно собственному имиджу, но давний девиз клуба "Осмелиться — значит сделать" в такие дни не соблюдается. [В такой тактике] крайне важно, чтобы его нападающие были эффективны в реализации моментов, и Стивен Бергвейн был расточительным на "Энфилде", а Гарри Кейн упустил лучший шанс "Тоттенхэма" в первом тайме этой игры. Первый гол стал решающим в поединке между двумя командами, потому что он позволял забившей стороне играть так, как она хочет», — отмечает Джеймс Олли в материале ESPN.

«"Шпорам" пришлось открыться, и задача усложнилась из-за потери Ло Чельсо вследствие мышечной травмы всего через несколько минут после перерыва. Бэйл заменил Ндомбеле в перерыве, но он и Лукас Моура сделали очень мало — валлиец нанес всего два удара в створ. В предыдущих матчах столь низкие показатели соответствовали замыслу Моуринью, однако здесь они были доказательством того, что "Тоттенхэму" нужно больше, чтобы оставаться в гонке за титулом». 0