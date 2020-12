Просто дайте Погба волю! Великолепный француз помог «МЮ» совершить камбек

Победа позволила «красным дьяволам» подняться на шестое место в турнирной таблице, и, несмотря на критику в их адрес, они уже имеют на 7 очков больше, чем на этом же этапе в прошлом сезоне. Если подопечные Уле Гуннара Сульшера выиграют еще и перенесенную встречу, то будут отставать от лидирующего «Ливерпуля» лишь на два балла. Так кто же был победителем, а кто — проигравшим?

Победитель: Поль Погба

Мы часто слышим дискуссии о том, нужен ли Поль Погба «Манчестер Юнайтед», но во всей этой шумихе упускается из виду тот набор навыков, который позволяем ему делать практически все на футбольном поле. Это не означает, что он должен делать все, что умеет, ему лишь нужно самому решать, что и где применить.

По сути, ему нужно позволить скитаться по полю, как это делали Андреа Пирло или Хуан Роман Рикельме.

Это в целом то, что «Юнайтед» удалось сделать в матче против «Шеффилд Бнайтед». Да, хозяева много ошибались, но, тем не менее, Погба, находясь в ограниченном пространстве, совершал магические вещи. Например, его откровенно сверхчеловеческий пас на Антони Марсьяля, забившего мяч (жаль, что Погба не досталась результативная передача, так как вратарь прикоснулся к мячу чуть раньше Марсьяля).

Этот заброс действительно впечатлил. Погба даже не поднимал взгляд, потому что он уже все проверил о понял, куда движется Марсьяль, а затем просто оторвал мяч от газона с такой точностью, которую большинство людей не повторит руками.

Подъем, дуга, вращение — у мяча было все, и Погба полностью перехитрил оборону «Шеффилд Юнайтед». Француз снова продемонстрировал великолепный дриблинг в моменте с третьим голом «Юнайтед», уклоняясь от подкатов с забавной легкостью, прежде чем ловко развить атаку.

Поль Погба — роскошный плеймейкер. Перестаньте заставлять его усердно работать и позвольте его гению нежно массажировать ваш разум.

Проигравший: Дин Хендерсон

Для того, чтобы «Юнайтед» совершил свой привычный камбек, ему сначала нужно было пропустить. И в этом процессе гости совершили ошибку, одновременно забавную и нарративную, когда Дин Хендерсон, играя с мячом, подарил его сопернику.

Сразу после углового, во время которого «клинки» пытались заблокировать его, он получил пас от Гарри Магуайра. Нужно признать, что Магуайр определенно не сделал Хендерсону одолжение, ведь неподалеку находился Оливер Берк, но дальнейшие действия вратаря все равно были очевидны — нужно выбивать мяч.

Dean Henderson has made an error leading to an opposition goal in the Premier League for the first time in almost 15 months.

Of course it had to come at his former club Sheffield United. 😩 pic.twitter.com/cYHptyLaXH — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

Вот только Хендерсон мяч не выбил. Он заколебался после своего первого касания и позволил Берку по сути перехватить сферу. Затем, когда мяч был практически утрачен, Хендерсон в панике нырнул в его сторону, но Берк успел прокинуть игровой снаряд в бок на Дэвида Макголдрика, который легко поразил цель.

Мы увидели колоссальную ошибку Хендерсона, показавшую, что в его игре есть серьезные недочеты, которые нужно отшлифовывать. Конечно, то, как Хендерсон оправился от своего ляпа, проведя остаток игры на высоком уровне, было впечатляющим. Но он все же совершил огромную ошибку там, где хотел всем показать, как далеко он зашел.

Победитель: Маркус Рашфорд

Когда «Манчестер Юнайтед» проигрывал 0:1, в команде понимали, что кто-то должен был помочь выбраться им из ямы. И довольно быстро шанс получил Маркус Рашфорд, принявший пас за спинами защитников после потрясающей передачи Виктора Линделефа.

Marcus Rashford for Man Utd vs. Sheff Utd:

◉ Most shots (5)

◉ Most take-ons completed (4)

◉ Most shots on target (3)

◉ Most goals (2)

What a performance. 🙌 pic.twitter.com/ln2KMEFHNg — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

Рашфорд превосходно останавливает мяч первым касанием, а затем вколачивает его в сетку, прежде чем Арон Ремсдейл успевает шелохнуться. Рашфорд даже не празднует он просто разворачивается и бежит обратно к центральному кругу: есть еще кое-что, что нужно сделать.

На пятой минуте второго тайма Рашфорд отличился вновь, завершив безумно красивую контратаку. Это его первый выездной дубль в Премьер-лиге. Черт, да Рашфорд мог бы даже сделать хет-трик, если бы Донни ван де Бек вышел чуть раньше.

Победитель: Антони Марсьяль

Марсьяль, наконец-то, начал забивать в Премьер-лиге. Загадочный девятый номер «Манчестер Юнайтед» действительно проводит странный сезон. После того, как в прошлой кампании он забил рекордные 23 гола, к вчерашнему матчу он подошел всего с двумя мячами, ни один из которых не был забит в АПЛ.

Однако накануне он сумел прервать эту неприятную серию, когда подхватил великолепную передачу от Погба и поразил цель с большим хладнокровием. Позднее он еще и ассистировал Рашфорду в моменте с победным голом. Радует, что их сотрудничество, ставшее столь плодотворным в конце прошлого сезона, возвращается.

Если Антони Марсьяль только набирает обороты, то это изменит многое для «Юнайтед».

Anthony Martial has scored his first Premier League goal of the season with his 11th attempt in the competition this term.

His 683-minute goal drought is finally over. pic.twitter.com/OxjqyMf0Zk — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

Победитель: Уле Гуннар Сульшер

Есть много поводов для критики Уле Гуннара Сульшера, но он идеально настроил свою команды под выездные матчи, в которых после перерыва футболисты «Манчестер Юнайтед» играют со смертоносностью змеи. «Юнайтед» действительно блистает в открытой игре, что продемонстрировал минувшим вечером, забив несколько блестящих голов.

Сульшеру также нужно отдать должное за развитие нападающих и за восстановленное сотрудничество с Погба. Он не лучший тренер, и «Юнайтед» определенно мог добиться большего, но никакой катастрофы в команде нет.

В конце концов, «Манчестер Юнайтед» — первая команда, которая выиграла шесть матчей подряд на выезде, и в каждой из этих игр первой пропускала. Нет никакой возможности, чтобы команда так последовательно давала сопернику, играющему дома, преимущество, а затем побеждала. Однако «Юнайтед» продолжает это делать.

Man Utd have now come from behind to win each of their last six Premier League away games:

↪️ 3-2 vs. Brighton

↪️ 4-1 vs. Newcastle

↪️ 3-1 vs. Everton

↪️ 3-2 vs. Southampton

↪️ 3-1 vs. West Ham

↪️ 3-2 vs. Sheff Utd

Comeback FC do it again. 😅 pic.twitter.com/jmT9mKUmyy — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

Способность «Манчестер Юнайтед» совершать камбеки становится легендарной, что очень плохо сказывается на других оппонентах, которые привыкли к мягкости манкунианцев. Если они начнут набирать очки дома, то внезапно подопечные Сульшеру могут оказаться в гуще чемпионской гонки, и разве это плохое достижение для парня из Мольде?

Проигравший: Крис Уайлдер

«Шеффилд Юнайтед» проиграл. В очередной раз. Это 12 поражение в 13 матчах, и только ничья с «Фулхэмом» (1:1) дает команде хоть какой-то позитив. Кроме того, это восьмое поражение подряд — ужасающий антирекорд.

Если в прошлом сезоне тактика Криса Уайлдера и Алана Книлла штурмом покорила лигу, то теперь, когда у всех было время приспособиться к ней, «Шеффилд» стал значительно менее эффективным. Не говоря уже о том, что сжатый календарь АПЛ работает против ограниченного состава команды.

Sheffield United remain the only team in England's top four leagues not to win a game this season:

◉ 13 games

◉ 12 defeats

◉ 1 draw

◉ 0 wins

We're mid-way through December. 😳 pic.twitter.com/frkDg7LkNh — Squawka Football (@Squawka) December 17, 2020

На самом деле, «клинки» играли довольно остро против «Юнайтед», постоянно сопротивляясь, доминируя в начале и в конце матча. Это впечатляет и похвально, но в итоге они были полностью переиграны, и хотя счет был близок, сама игра — нет.

Крис Уайлдер творил чудеса в прошлом сезоне, а теперь у него худший старт, который когда-либо делала английская команда в высшем дивизионе за всю историю игры. С 1888 года!

0