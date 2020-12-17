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    «Барселона» лучшим матчем в сезоне включилась в чемпионскую гонку

    Реакция прессы на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

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    В поединке 19-го тура испанской Примеры «Барселона» со счетом 1:0 победила «Реал Сосьедад». Приводим реакцию медиа об этой игре.

    «Барселона» выдала лучший матч за несколько месяцев

    «Каталонцы были хорошо в первом тайме, и им не повезло пропустить мяч: они могли забить три-четыре раза еще до перерыва, но в итоге впервые в сезоне одержали волевую победу. Во втором тайме хозяева продемонстрировали другую сторону своей игры, пытаясь удержать свой перевес, когда "Сосьедад" продолжал атаковать — это самое завершенное выступление "Барселоны" за несколько месяцев.

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    • Также нужно выделить игру Альбы на левом фланге, роль Педри в полузащите из трех центрхавов, а также молодую пару центральных защитников Рональда Араухо и Оскара Мингесы», — отмечает в материале ESPN Сэм Марсден.

    «Основная жалоба тренера Рональда Кумана в этом сезоне заключалась в том, что его подопечные не реализовывают голевые моменты, и это снова стало проблемой для "Барсы", хотя на этот раз она не сказалась. Между тем, Гризманн был хорош, занимал хорошие позиции и поэтому имел столь много моментов, но некоторые его промахи, а именно — с двух метров во втором тайме, были непростительны. Мартин Брейтвейт также упустил хороший шанс, из-за чего команда была вынуждена удерживать свою победу».

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    «Барселона» включилась в чемпионскую гонку

    «"Барселона" повторила свою самую длинную победную серию дома с "Реал Сосьедадом" в Ла Лиге — это 23 победа подряд на "Камп Ноу". В результате каталонцы оказались в шести очках от лидера "Атлетико", "Сосьедада" и "Реала", и эта чемпионская гонка по-прежнему выглядит увлекательно. Куман, скорее всего, будет больше доволен победой своей команды, учитывая, что это было одно из лучших выступлений команды в сезоне» — рассуждает Джо Райт в отчете Goal.com о поединке.

    «Это был возвращение Жорди Альбы в его лучших проявлениях. Левый защитник забил блестящий мяч, подставил де Йонга и снабдил Гризманна передачей, которую было проще всего воплотить в гол. Только у Месси (86 и 59) было больше касаний и точных передач, чем у Альбы (85 и 52), создавшего партнерам три момента своими кроссами и сделавшего восемь успешных отборов мяча».

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    • Предвыборная кампания Лапорты могла вдохновить «Барсу»

    «Похоже, что креативность кампании Жоана Лапорты [в борьбе за пост президента каталонского клуба] даже подстегнула команду, поскольку та показала прекрасную игру в первом тайме матча с "Реал Сосьедадом", несмотря на ощущение уязвимости в защите. Месси был вдохновлен и сыграл важную роль в обеспечении серии прекрасных голевых передач», — пишет в своей колонке главный редактор AS Альфредо Реланьо.

    «Педри был великолепен, а де Йонг выглядел лучше, играя ближе к чужим воротам, тогда как "Барса" доминировала в первым тайме, а счет мог бы быть более убедительным, если бы Гризманн не упустил 100-процентный момент. Во втором тайме дела пошли хуже, и замены не смогли оказать никакого влияния, поскольку баски взяли игру под свой контроль, однако им не повезло не добыть ничью. Тайна характера нынешней "Барселоны" продолжает жить, несмотря на самые лучшие намерения Лапорты поднять ее дух».

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    • Де Йонг доказал знаковость своей фигуры для «Барселоны»

    «Френки де Йонг показал одно из своих лучших выступлений за "Барселону" в ее волевой победе над "Сосьедадом". В отличие от многого из того, что они показали в этом сезоне, "блауграна" была превосходна в борьбе с высоко поднявшейся, но истощенной команде из Сан-Себастьяна. Именно гол де Йонга незадолго до перерыва привел к триумфу каталонцев, и это произошло после того, как в воскресенье он же ассистировал Месси в победном поединке с "Леванте" со счетом 1:0», — пишет на страницах Marca Кристина Наварро.

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    • «Как результат, это две победы кряду для "Барселоны", и они могут оказаться решающими в том, как пройдет ее сезон в Примере. Де Йонг постоянно набирает обороты на "Камп Ноу", и его голы, похоже, дают его команде нечто особенное, при том, что в предыдущий раз клуб одержал волевую победу 9 февраля над "Бетисом", когда коллектив возглавлял Кике Сетьен и 23-летний футболист тогда также забивал». 0

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