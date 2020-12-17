Черевченко вернул «Химки» к жизни. Команда одержала победу над «Локомотивом»

«Химки» продолжают радовать результатами. Теперь команда Черевченко взяла верх над «Локомотивом» Николича (3:2) и нанесла ему второе поражение подряд.

Гильерме на лавке, Чорлука в отпуске

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак обратил внимание на кадровые проблемы команд и их стартовые расстановки.

Фрагмент матча fclokomotiv

«Кто бы мог подумать перед началом сезона, что "Химки" подойдут к домашнему матчу с "Локомотивом" чуть ли не в статусе фаворита? На протяжении пяти туров подмосковный клуб не проигрывает в чемпионате России, а единственная ничья за это время — с ЦСКА (2:2). Железнодорожники же на этом отрезке успели дважды пропустить по мяч мячей — от "Динамо" (1:5) и "Краснодара" (0:5).

📋 Стартовый состав на последний матч года с @fclokomotiv

💪🏻 Аршак Корян, Арсений Логашов и Павел Могилевец начнут с первых минут!#ХимкиЛокомотив pic.twitter.com/tBMaspZLJz — ФК Химки (@fc_khimki) December 17, 2020

У "Локо" помимо группы травмированных игроков досрочно ушел в отпуск перебравший карточек Ведран Чорлука. Вместо него в центре обороны вышел отбывший дисквалификацию Мурило, составивший пару Слободану Райковичу. Удивили два других выбора тренера. В нападении вышел Виталий Лисакович, всего лишь в четвертый раз в нынешнем сезоне РПЛ, а место в воротах занял Антон Коченков. Эдер и Гилерме остались на скамейке.

У признанного лучшим тренером ноября Игоря Черевченко были свои кадровые проблемы — Резиуан Мирзов травмирован, а Денис Глушаков и Брайан Идову дисквалифицированы. Серьезные потери для не самой богатой команды лиги. Зато получил свой шанс Аршак Корян, всего дважды выходивший на поле после сентября. Для него этот матч носил особенно принципиальный характер, ведь он воспитанник "Локо", так и не получивший шанса в родной команде. Собственно, из Черкизова в Химки он и переехал».

Ответ Крыховяка и удар воспитанника

В последних матчах Гжегож Крыховяк выступал не так, как все привыкли видеть. Но в этот рах ему удалось отметиться голом и немного снизить давление критики. О первом тайме рассказывает Sport24.

Гжегож Крыховяк Twitter «Локомотива»

«"Химки" неплохо начали матч — Дядюн и Кухарчук нагнетали у ворот заменившего Гильерме Коченкова, однако первыми отличились гости. Критикуемый в последние недели Крыховяк ответил хейтерам.

Но после этого "Локо" не стал развивать преимущество, а начал еще больше жаться к воротам. В итоге спустя 10 минут после гола Крыховяка "Химки" заработали пенальти. Игнатьев сбил в штрафной Кухарчука, а воспитанник "Локомотива" Аршак Корян с точки огорчил родной клуб.

Календарь и таблица РПЛ

Вот после этого "Локо" наконец проснулся и начал играть так, как положено фавориту. Вратарь "Химок" Илья Лантратов только и успевал тащить мячи один за один, но и он оказался бессилен, когда Мурило из убойной позиции вогнал-таки мяч в сетку. Ассист на счету Крыховяка».

Измененная роль Крыховяка

В этом матче Марко Николич решил использовать Крыховяка в качестве игрока группы атаки. Несмотря на непривычное амплуа, футболист сделал гол+пас. Это отметил Андрей Мордовин с RusFootball.info.

«Поляк откровенно провалил матч против "Краснодара", да и всю осенне-зимнюю часть чемпионата (хоть и пропустил многие матчи по уважительным причинам). Но такую ошибку, которую сделал Крыховяк в Краснодаре, игрок не делал никогда во всем российском этапе карьеры. Это тренд всеобщей деградации? Или мимолетное затмение самого Крыховяка? Чем бы это ни было, настрой на "Химки" Крыховяк имел достаточно хороший.

Это были трудные месяцы, но у нас были и хорошие моменты Марко Николич

На позиции в нападении Крыховяк долго привыкал к новым видам единоборства. В передней линии не всегда просто выиграть позицию, чем в опорной. Поэтому и уровень выигранных единоборств у поляка резко упал (меньше 30%). Может, и отборы Крыховяка больше пригодились "Локомотиву" в центральной зоне, которую разрывали "Химки" во второй половине встречи. Но гол и голевая передача перевешивают все оборонительные недочеты Крыховяка. При разобранном состоянии локомотивского нападения Крыховяк дал ей свежести и интересных ходов. Свой гол поляк забил в чисто форвардском стиле, обработав мяч первым касанием, а вторым — покатив мимо Лантратова. И голевой навес оказался точным на голову Мурило. Но одного Крыховяка на нынешние "Химки" не хватило».

Второй тайм под диктовку хозяев

Представитель «Футбола на куличках» Андрей Жаркой рассказал об основных моментах второго тайма, отметив доминирование хозяев.

«Химки» сравнивают счет fc_khimki

«С самого начала второй сорокапятиминутки хозяева пошли вперёд большими силами, рассчитывая в кратчайшие сроки исправить счёт на табло. В одной из атак команда Черевченко заработала очередной угловой, который она разыграла крайне неудачно. От "Локомотива" стоило ждать такой сдержанной игры после перерыва. Всё-таки команде и лично Николичу кровь из носу нужно было добиваться положительного результата. "Железнодорожники" старались ловить раскрывавшегося соперника на контратаках. Правда, толковых вылазок на чужую половину поля в исполнении москвичей мы не видели в течение стартового игрового отрезка второго тайма. Впрочем, и химчанам не удавалось конвертировать территориальное преимущество в регулярное создание опасных моментов у ворот Коченкова. Вратарь "Локомотива" впервые по ходу второго тайма серьёзно вступил в игру на 62-й минуте. Кухарчук с левого фланга покатил мяч на линию штрафной площади, откуда Трошечкин без помех нанёс удар сходу, с которым не без труда справился вратарь "железнодорожников". Следом после подачи Логашова Дядюн сделал скидку головой на Конате, а Мохамед в касание пробил прямо в руки Коченкову. Далее Черевченко сделал двойную замену. Коряна и Дядюна поменяли Тихонов и Долгов. Михаил занял место на правом фланге обороны, Логашов перебрался на противоположный край, а Кухарчук поднялся в группу атаки. У Ильи сразу же возникла отличная возможность сравнять счёт, однако после его удара из пределов штрафной мяч в сантиметрах разминулся со створом ворот Коченкова.

И снова Илья Кухарчук — лучший игрок матча по версии экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР! 🔥#ХимкиЛокомотив #ИльяКухарчук pic.twitter.com/N5wtADRRPK — ФК Химки (@fc_khimki) December 17, 2020

В середине тайма характер игры не изменился. Преимущество "Химок" становилось подавляющим. Хозяева задавили соперника и практически в полном составе контролировали мяч на чужой половине поля. Об ответных контрнаступлениях коллектив Николича в данном игровом отрезке даже не помышлял. Примерно за четверть часа до конца основного времени главный тренер "Локомотива" выпустил на поле Эдера вместо Лисаковича. Логичное решение со стороны сербского специалиста. Португалец должен был цепляться за мячи после выносов в исполнении партнёров и уводить игру со своей половины поля. Вскоре Николич ещё и мобильного Рыбчинского бросил в бой вместо подуставшего Игнатьева. Эти перестановки на практике себя не оправдали. Подмосковный клуб продолжал оказывать давление на владения неприятеля, регулярно доводил дело до ударов по воротам Коченкова, и на 85-й минуте хозяева всё же сравняли счёт! Конате зацепился за мяч на чужой половине поля, отпасовал на Долгова, а Александр классным проникающим пасом вывел Кухарчука на оперативный простор. Илья своим моментом хладнокровно воспользовался — 2:2. Заслужили этот гол "Химки", а "Локомотив" был наказан за трусливый стиль игры во втором тайме.

Останавливаться на достигнутом команда Черевченко не собиралась. Под занавес основного времени Долгов вполне мог вывести химчан вперёд, но после удара Александра Коченков вытащил мяч из дальнего угла. Пытаясь остудить запал соперника, Николич под занавес основного времени сделал ещё одну замену. Магкеева сменил Камано. Однако это решение себя не оправдало. Уже в компенсированное время химчане конвертировали свой напор в третий забитый мяч! Конате вновь классно зацепился за мяч в борьбе с соперником, отпасовал на ход Долгову, и Александр переиграл Коченкова в ближнем бою — 3:2. Блестяще провёл второй тайм подмосковный клуб и добился закономерной волевой победы!»

Будущее Николича в «Локомотиве» под угрозой

Игорь Черевченко во втором тайме что-то сделал со своей командой, которая по сути деклассировала «Локомотив», переиграв его по ударам, владению и точности передач. Редакция Sport24 подвела небольшой итог матча.

«А вот что случилось с "Локо" во втором тайме вряд ли объяснит даже Марко Николич. 15:0 по числу ударов в пользу "Химок", владение мячом — 61 на 38, процент успешных передач — 79% на 57%. Это что было вообще?

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"Химки" одерживают победу и вплотную приближаются к 10 месту, ну а "Локо" продолжает свое падение. После пощечины от "Краснодара" такое поражение в последнем перед зимней паузой туре может стать для Николича и пригласившего его человека фатальным. Очень вероятно, что уже скоро чаще всего звучащий с трибун призыв фанатов "Локомотива" претворится в реальность».

Черевченко проводит выдающуюся работу в «Химках»

На Sports.Ru вышла небольшая аналитическая статья, в которой отметили прогресс «Химок» за 10 туров РПЛ.

Игорь Черевченко fc_khimki

«В конце сентября "Химки" встряхнулись — расстались с Дмитрием Гунько, назначили Игоря Черевченко, пригласили Дениса Глушакова и арендовали у "Спартака" Резиуана Мирзова.

Итог: рывок с 15-го места на 11-е. Достойно, но звучит не слишком впечатляюще, верно? А теперь посмотрим на таблицу РПЛ после возвращения Черевченко на топ-уровень.

Да! "Химки" — вторые. Подмосковная результат-машина — больше очков набрал только "Зенит". Если брать матчи после 1 ноября, то "Химки" к 19-му туру вообще были первыми в РПЛ.

10 матчей, 6 побед (над "Динамо", "Ростовом", "Рубином", "Краснодаром", "Арсеналом" "Уфой"), 1 ничья (с ЦСКА!) и 3 поражения (только от "Спартака", "Зенита" и "Локомотива"). Без пояснений понятно, что эти победы достались нелегко, но вот еще деталь: в матче с "Ростовом" у "Химок" отменили два пенальти.

Во втором тайме мы поменяли немного игру и сыграли лучше «Локомотива» Игорь Черевченко

Это не просто красочный рывок, это история — прервалась 11-летняя серия без побед (23 матча).

И кое-что о стилистике: "Химки" последняя команда в РПЛ по владению и точности паса, но при этом в тройке по выигранным единоборствам (больше 18 в среднем за матч, лучше только у "Ростова" и "Спартака")».

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