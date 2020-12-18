Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» (3:1) в гостевом матче 19-го тура РПЛ. Хет-трик в составе московского клуба оформил нападающий Федор Чалов. У хозяев голом отметился защитник Алексей Козлов. Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» с 32 очками располагается на 5-й строчке.

Чалов получил свой шанс

Автор Sport24 Григорий Каленов рассказывает об окружающих матч обстоятельствах и о потерях в составе, с которыми столкнулись оба тренера.

«ЦСКА кошмарно провел заключительный отрезок 2020-го — звонко вылетел из Лиги Европы (установив два антирекорда среди российских команд) и скатился с первого места в чемпионате, поскольку не побеждал в нем почти полтора месяца. Провал после чемпионства по итогам первого круга спровоцировал перемены в команде — после игры с "Ростовом" в клубе должны были объявить об уходе с поста главного тренера Виктора Гончаренко.

На последний матч в году ЦСКА лишился сразу трех игроков основного состава — из-за дисквалификации не могли выйти на поле лидер москвичей по игровому времени Иван Обляков, единственный из полноценно вписавшихся новичков Зайнутдинов и наконец-то начавший забивать Илья Шкурин. "Ростову" приходилось справляться без Хашимото и Мамаева, а через 15 минут после начала встречи замениться был вынужден один из лидеров дончан Норманн.

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Последние недели Гончаренко выпускал Чалова чаще в тройке атакующих полузащитников, а не на родной позиции нападающего: очевидно, тренер устал от слабого завершения Федора и бесплодных открываний спиной к воротам. Но вынужденная замена выходившего в трех матчах подряд в старте Шкурина отозвалась удачным результативным действием уже спустя минуту после старта игры».

Чалов воспользовался шансом

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит форварда ЦСКА, наконец прервавшего свою голевую засуху.

«До сегодняшнего дня один из своих двух голов в нынешнем сезоне Чалов забил как раз в ворота "Ростова" — в домашнем матче 8 ноября. И уже на 2-й минуте Чалов открыл счёт! За этот момент стоит особенно похвалить Наира Тикнизяна, который прочитал эпизод и резким рывком спровоцировал потерю мяча Армином Гиговичем.

Но и сам Чалов исполнил всё на высшем уровне: ловким движением убрал с дороги Денниса Хаджикадунича, который иногда очень наивно играет в защите, после чего точно пробил в угол. Фёдор обошёлся без лишних касаний. При определённой доле везения Чалов вообще мог оформить хет-трик за 45 минут: он нанёс шесть ударов по воротам Сергея Песьякова. Столько же, сколько все остальные "армейцы" вместе взятые!

Счёт ударов в первом тайме — 12:8 (в створ — 4:3) в пользу москвичей. Игра способствовала бомбардирским подвигам. Обе команды вступали в высокий коллективный отбор — когда эффективный, а когда и разобщённый, запоздалый. Тем не менее футбол смотрелся, ведь шла открытая игра с большим количеством переходов мяча».

ЦСКА успешно действовал по плану

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина считает, что игроки армейского клуба успешно выполняли установку на матч.

«ЦСКА выполнял план на игру. Во-первых, армейцы знали о высоком прессинге соперника. Поэтому использовали длинные пасы для выхода из-под него. Либо — индивидуальные действия Ахметова.

Во-вторых, в завершающей стадии атаки старались комбинировать. Это — Влашич с его непредсказуемыми для оппонентов передачами. Еще — Эджуке, у которого с пасом похуже. Да, нигериец прибавляет — хотя бы в том, что опускается в глубину и отрабатывает в обороне. Однако с дриблингом по-прежнему беда: обыгрыш ради обыгрыша — не лучшая идея, ведь поле — не бесконечное. И — Тикнизян, который понравился не только атакующими действиями, но и настырностью в прессинге.

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В-третьих, красно-синие отдали мяч (43% — 57% по владению в первом тайме) и использовали быстрые атаки. В остальное время — компактно оборонялись: пожалуй, сейчас это главная задача для армейцев.

Что же "Ростов"? К сожалению, команда Карпина лишилась Норманна уже на 14-й минуте встречи. Его заменил Сухомлинов. Лет — 18, а смелости — как у Чалова. И удары, и обводки, и отборы — пусть и с желтой карточкой. Другие приемы — стандартные. Тот самый высокий прессинг, но с быстрым возвращением назад — в схему 4-3-3. Активные фланги — особенно правый, где взаимодействовали Терентьев и Тугарев. И индивидуальные скиллы Байрамяна: скорость и дриблинг».

Да кто этот Сухомлинов?

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак перечисляет проблемы, с которыми столкнулись ростовчане и хвалит дерзкого новичка донского клуба, вышедшего на замену.

«А "Ростов" меняется прямо по ходу сезона, поэтому определить основную обойму игроков не так просто. Тем не менее, нельзя не заметить отсутствие в стартовом составе Алексея Козлова, Даниила Глебова, Кэнто Хасимото. Все они в первой части сезона провели не менее 13 матчей. Японец травмирован, двое других остались в запасе.

И хотя с первых минут вышли Роман Еременко, Хорен Байрамян и Матиас Норманн, дестабилизация средней линии бросалась в глаза. И это при том, что состав против ЦСКА в точности повторил тот, что выходил в Грозном в прошлом туре (1:0). После 15-й минуты, когда Норманн из-за травмы покинул поле, ситуация только усугубилась.

Заменивший его 18-летний Данила Сухомлинов провел в РПЛ только 26 минут. Зато сразу проявил спортивную наглость, пробив из-за пределов штрафной по воротам Игоря Акинфеева, впервые попавшего в заявку армейцев за полтора месяца до рождения полузащитника "Ростова". В концовке Сухомлинов еще раз прицельно пробил, дважды на замахе убрав оппонентов на линии штрафной.

Но даже в таком состоянии хозяева умудрялись больше владеть мячом и опасно атаковать. Опасно прикладывались к мячу Еременко и Гигович. Шведу вообще удался удивительный по силе выстрел. Если бы попал чуть в сторону, Акинфееву вряд ли удалось бы среагировать, а так мяч прилетел в руки к вратарю. И все равно отскок получился опасным. Благо, Дмитрий Полоз не прочитал момент и не пошел на добивание».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Слухи об уходе в отставку? Моя работа — тренировать, а ваша — распространять информацию, обсуждать. Остаюсь ли я тренером? Ну, я же здесь сейчас. Хорошо завершили эту часть в плане результата, в плане структуры. Получилась длинная часть. Из отпуска вышли в конце мая и играли без подготовки, без пауз. Футболисты получили очень большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли.

Чалов мог оформить и покер

Автор «Спорта день за днем» Андрей Нойманн, которому не понравилась игра ЦСКА в первом тайме, отмечает, что после перерыва армейцы прибавили.

«В перерыве Гончаренко явно использовал свою грузность в разговоре с командой. ЦСКА, который до этого частенько просто выносил мяч из собственной штрафной, заиграл организованнее. "Ростов" остался без моментов, а армейцы наоборот стали чаще проникать в чужую штрафную. Как итог — немного сумбурная атака завершилась забавной толкучкой Дзагоева с Тикнизяном и передачей на пустые Чалову.

Во втором тайме, кстати, изменился и Федор. Во-первых, он чаще играл именно центрфорварда. Свойственные его личному стилю смещения на фланг или к границам штрафной он заменил на четкую игру по позиции. В итоге дважды замкнул передачи партнеров: два удара за тайм, два гола. Мог оформлять и покер, но сыграв на грани офсайда и вывалившись один в два не сумел укротить мяч.

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Такой Чалов (образца второго тайма), думается, должен гораздо больше понравиться Станиславу Черчесову. Тем более, что в списке бомбардиров РПЛ Федор обошел Антона Заболотного, конкуренцию которому проиграл в ноябрьских матчах национальной команды».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Троих заменили из-за травм. Это тяжелое поле. Два матча за четыре дня на тяжелом поле. Понятно, что тяжело, что травмы. Наконец-то этот год закончился. Нам зачем-то нужно было доигрывать чемпионат. Играть через два дня на третий, а потом без паузы снова играть. Вот Бельгия не стала доигрывать чемпионат и хорошо себя чувствует. Франция — тоже. Зачем нам нужно было доигрывать его? А потом хотим какого-то результата в еврокубках.

«Ростов» был плох

Автор Rusfootball.info Иван Долинин не миндальничает с ростовчанами и откровенно критикует качество их игры во втором тайме и в матче в целом.

«Казалось бы, во втором тайме "Ростов" должен постараться еще улучшить свою игру в атаке и исправить ошибки в обороне. Но на деле этого не произошло, и заключительные в этом году 45 минут стали для него провалом. На чужой половине поля "ростовчане" грешили неточными передачами, неаккуратными действиями и потерями. А у своих ворот позволяли сопернику всячески вольничать.

Особенно грустно и даже как-то безнадежно все стало после второго пропущенного гола. Что говорить, если даже Щенников, используя классный дриблинг, уверенно врывался в штрафную Песьякова и наносил опасный удар. Забитый в добавленное арбитром время мяч сложно назвать голом престижа. "Ростов" сегодня, прямо скажем, был плох. Престиж нужно было отстаивать в основные 90 минут матча. Гол Козлова, по сути своей, лишь не дает нам право говорить, что команда Карпина была разгромлена, да лишает Акинфеева "сухаря".

После победы в Ростове-на-Дону ЦСКА не только прерывает свою почти полуторамесячную безвыигрышную серию, но и перемещается на второе место в турнирной таблице. Именно там он и проведет зимний перерыв. И самый интересный вопрос — кто весной продолжит погоню за "Зенитом" в роли главного тренера команды? Кажется, "армейцев" вполне себе отлично бодрят разговоры о возможном расставании с белорусским наставником, и никакой отставки или увольнения Гончаренко для улучшения результатов не требуется».

Федор Чалов Форвард ЦСКА На каждую игру задача — бить. Сегодня получилось забить больше, чем обычно. Много били из-за штрафной? Такой задачи не было. Просто есть ударная позиция — надо бить. Все ребята настроились. Перед отпуском хотели порадовать себя, болельщиков. Внимания на разговоры о возможной отставке Ганчаренко не обращали. Все отстранились, играли в футбол. Мы много потеряли очков. Если хотим на что-то рассчитывать, то не можем позволить себе столько терять. Сейчас спокойно отдохнем и с новыми силами и свежей головой будем биться.

Поздний старт ЦСКА

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что наставник ЦСКА все равно заслуживает отставки, несмотря на матч в Ростове.

«Эта победа над "Ростовом" показала некий прогресс в игре ЦСКА. Либо стремление армейцев выдать уже финальный аккорд и покончить с этим тяжелейшим годом, полным критики. Хорошо проявил себя Дзагоев, напомнив о себе в лучшей форме. Он отлично распределял мячи, разделяя эту нагрузку с Влашичем.

Как раз такого человека в кондициях Николе часто не хватало рядом, когда мы говорили, что хорват не может вытаскивать весь креатив ЦСКА в одиночку, а Эджуке и Фернандес слишком оторваны от командного взаимодействия. Первый в силу своих игровых особенностей, второй — в силу особенностей позиционных. Кучаев эпизодически брал на себя роль помощника Влашича в отдельных матчах. Но систематически это может делать Дзагоев. И тут он это показал. Отличное взаимодействие.

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Разве что поздновато спохватились. Теперь эти рассуждения будут только сеять сомнения в рядах тех, кто считает, что Ганчаренко все отдал ЦСКА и теперь должен уйти. Им станет чуть сложнее отстаивать свою позицию. Ведь можно заметить, что армейцы не так и плохи, когда у них все в норме с составом и кондициями. А там еще Гайч и Эджуке нормально вольются, еврокубков не будет, да и место пока — второе, можно отталкиваться. Так? Но вопрос с будущим Ганчаренко явно не закрыт. Хотя сам он пока храбрится»

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