Отцы и дети. Самые известные футбольные династии

Футбольный талант — либо есть, либо его нет. Некоторые футболисты достигают наивысшего уровня благодаря тому, что неустанно работают, чтобы восполнить недостаток природных способностей, другие же получают преимущество благодаря своему генофонду.

Практически каждый мальчик на планете мечтает стать профессиональным футболистом. И если ваш отец является им или был им, он, безусловно, может помочь вам на пути к успеху. Однако у футболистов, у которых есть такое преимущество, приходится непросто. В конце концов, если ты находишься в тени своего более известного родителя, зачастую это может оказаться обузой.

Комбинации отцов и сыновей, которые играли в футбол, встречаются довольно часто. Некоторым сыновьям удается пойти по стопам отца, в то время как другие с треском проваливают свои шансы. Вот примеры.

Марк Чемберлен и Алекс Окслейд-Чемберлен

История имеет тенденцию повторяться, и она, безусловно, повторилась на стадионе «Маракана» в 2013 году, когда молодой Чемберлен забил превосходный гол в ворота Бразилии. Это же имя было внесено в протокол матча «Трех львов» в 1984 году, когда Англия победила бразильцев со счетом 2:0. Неплохая история. Хотя по признанию Марка, он заснул и пропустил важный момент в карьере Окса.

Стив и Алекс Брюс

Ладно, это не самая престижная пара. Стив был капитаном «Манчестер Юнайтед» и был глыбой во времена сэра Алекса Фергюсона. Он также дважды забил в матче против «Шеффилд Уэнсдей», обеспечив «Юнайтед» первый титул в АПЛ. С тех пор он добился переменного успеха в качестве тренера, а в настоящее время возглавляет «Ньюкасл Юнайтед». Алекс также является центральным защитником, но не добился того успеха, которого добился его отец. В настоящее время у него нет клуба, а совсем недавно он играл за «Килмарнок» в Шотландии.

Стив и Алекс Брюс globallookpress.com

Брайан и Найджел Клаф

Комичный Брайан во многом опередил свое время — его саркастический, но резкий характер, который он демонстрировал перед камерой, был бы воспринят в эпоху Премьер-лиги. Но из-за этого его не взяли на работу в сборную Англии. Его игровая карьера была прервана из-за травмы, но он преуспел как тренер «Ноттингем Форест». Он явно передал свою мудрость Найджелу, который играл под началом своего отца, а теперь управляет «Мэнсфилд Таун».

Алекс и Даррен Фергюсон

Сэр Алекс не нуждается в представлении. Возможно, величайший тренер всех времен, он заложил основы успеха «Манчестер Юнайтед», и их результаты в последние годы подчеркивают, насколько он был важен. Ферги помог своему сыну Даррену продвинуться по молодежным командам «Юнайтед», но ему не удалось пробиться в главную команду и он перешел в «Вулверхэмптон». Затем последовала не впечатляющая карьера, но, как и его отец, он теперь тренирует. В настоящее время Даррен проводит третий сезон в «Питерборо Юнайтед».

Харри и Джейми Реднапп

Реднапп-старший отлично играл за за «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут», прежде чем перейти к тренерской работы. Его сын выступал под его руководством и в «Борнмуте», и в «Саутгемптоне», но самые успешные его выступления были в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме». Однако он был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 31 год из-за травм. Теперь его можно увидеть на Sky Sports, ну а Харри добился довольно больших успехов с такими командами как «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Портсмут».

Джейми и Харри Реднапп globallookpress.com

Йан Райт, Шон и Брэдли Райт-Филлипс

Прирожденного бомбардира Йана с любовью вспоминают и в «Кристал Пэлас», и в «Арсенале», а его работа экспертом уж точно не шаблонная. Его приемный сын Шон несколько разрушил свою карьеру, не заиграв в «Челси», а биологический сын Брэдли не смог добраться до АПЛ, но добился больших успехов с «Нью-Йорк Ред Булл» в MLS, где теперь он выступает за «Лос-Анджелес».

Петер и Каспер Шмейхель

Петер Шмейхель был абсолютным монстром и настоящей стеной в сезоне «Манчестер Юнайтед», когда они выиграли «Требл». Он также выиграл Евро-92 с аутсайдерами из Дании. Что ж, никакого давления, сынок. Каспер и его отец всегда избегали сравнения с друг с другом. Шмейхель-старший часто стремился указать на то, что его сына следует рассматривать как самодостаточного игрока. После периода в низшей лиге он в конечном счете смог добраться до высшего уровня английского футбола с «Лестером» и помог «лисицам» завоевать титул чемпиона АПЛ в сезоне 2015/16.

Дэнни и Дэйли Блинд

Дэнни был культурным защитником, наделенным превосходной техникой и мощностью. Точно так же можно охарактеризовать и его сына Дэйли. Но если его отец не занимался своей профессией за пределами родной страны, став частью выдающейся команды «Аякса» в середине 1990-х, то Дэйли подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и в течение четырех лет был солидным помощником на «Олд Траффорд». Сейчас он вернулся в Нидерланды, выступает за «Аякс» и играет важную роль в сборной.

Дэнни и Дэйли Блинд globallookpress.com

Арнор и Эйдур Гудьонсен

Комбинация отца и сына, которые в какие-то моменты своей карьеры представляли свою национальную сборную — это несомненно, момент для гордости. В конце концов, это клуб для избранных. Но что если сын стал прямой заменой для отца? Это просто невообразимо. И все же Гудьонсенам это удалось, когда сын Эйдур заменил своего отца Арнора в товарищеском матче между Исландией и Эстонией в 1996 году. Теперь вы слышали все.

Йохан и Йорди Кройф

Каково это, когда вы идете по стопам человека, которого провозглашают лучшим игроком, когда-либо рожденным в вашей стране, и который изобрел бренд тотального футбола, который был применен в одном из крупнейших клубов мира? Карьера Йорди двигалась с трудом. Он играл и за «Барселону», и за «Манчестер Юнайтед», но не смог достичь высот своего отца. Йохан был революционером на поле, синонимом плавной смены позиций и безупречных пасов. Затем последовала работа в его любимых «Аяксе» и «Барсе», которой он вдохновил таких, как Пеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.

Йорди Кройф и портрет Йохана Кройфа globallookpress.com

Пол и Том Инс

Пол был жестким и сильным полузащитником, самые известные периоды карьеры которого пришлись на «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и миланский «Интер». Однако его сын Том — ловкий вингер, который определенно не имеет ничего общего с жесткой игрой. Он начал свою карьеру в «Ливерпуле», но не смог соответствовать требованиями. Вскоре последовал впечатляющий период под руководством его отца в «Блэкпуле», и после истечения срока его контракта он подписал контракт с «Халл Сити». Теперь же Том выступает за «Сток Сити».

Зинедин, Энцо, Люка и Элиас Зидан

Зинедин, возможно, и дал своему старшему сыну имя мирового уровня, но не смог передать Энцо все свое игровое великолепие. 25-летний игрок не смог добиться успеха в «Реале», а теперь находится без клуба после того, как в октябре покинул «Альмерию».

Еще три Зидана проходят — или уже прошли — через молодежную систему «Реала». Люка сейчас в «Райо Вальекано», а также есть Тео и Элиас. Поддержим хор, скандирующий, что однажды они сформируют команду из пяти человек.

Зинедин Зидан с сыновьями Люкой и Энцо globallookpress.com

Густаво и Диего Пойет

Густаво сделал себе имя в английском футболе с «Челси» и «Тоттенхэмом». Однако до переезда в Лондон он провел семь успешных лет в «Сарагосе». Именно во время его пребывания в Испании у него родился сын Диего. Теперь уже 25-летний футболист шесть лет назад был в «Вест Хэме», но так и не добился успеха. И теперь он оказался без клуба после того, как в 2018 году покинул кипрский «Пафос».

Абеди Пеле и Андре, Джордан и Ибрагим Айю

Абеди Айю получил прозвище Пеле в честь известного бразильского нападающего, но такое щедрое сравнение не оказалось неуместным. Ганец был одним из первых африканских игроков, оказавших влияние на европейской арене, и провел впечатляющие периоды как с «Марселем», так и с «Лиллем». С первым он выиграл Лигу чемпионов. Между тем, его три сына добились разного уровня успеха в своей карьере — Джордан и Андре сейчас оба играют в Англии с «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити» соответственно. Все трое играли за Гану, но ни один из них не превзойдет достижения отца.

Чезаре и Паоло Мальдини

У них обоих есть огромный список достижений, и оба являются настоящими божествами на «Сан-Сиро». Это неудивительно, ведь оба, будучи центральными защитниками, принесли «Милану» беспрецедентный успех. Чезаре затем тренировал клуб и сборную Италии, и никто не мог обвинить его в предвзятости, когда он выпускал некоего Паоло в стартовом составе. А теперь еще и сын Паоло, Даниэль, стал частью этой знаменитой династии, дебютировав за «Милан» в феврале 2020 года. 0