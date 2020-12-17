Отцы и дети. Самые известные футбольные династии

Практически каждый мальчик на планете мечтает стать профессиональным футболистом. И если ваш отец является им или был им, он, безусловно, может помочь вам на пути к успеху. Однако у футболистов, у которых есть такое преимущество, приходится непросто. В конце концов, если ты находишься в тени своего более известного родителя, зачастую это может оказаться обузой.
Комбинации отцов и сыновей, которые играли в футбол, встречаются довольно часто. Некоторым сыновьям удается пойти по стопам отца, в то время как другие с треском проваливают свои шансы. Вот примеры.
Марк Чемберлен и Алекс Окслейд-Чемберлен
История имеет тенденцию повторяться, и она, безусловно, повторилась на стадионе «Маракана» в 2013 году, когда молодой Чемберлен забил превосходный гол в ворота Бразилии. Это же имя было внесено в протокол матча «Трех львов» в 1984 году, когда Англия победила бразильцев со счетом 2:0. Неплохая история. Хотя по признанию Марка, он заснул и пропустил важный момент в карьере Окса.
Стив и Алекс Брюс
Ладно, это не самая престижная пара. Стив был капитаном «Манчестер Юнайтед» и был глыбой во времена сэра Алекса Фергюсона. Он также дважды забил в матче против «Шеффилд Уэнсдей», обеспечив «Юнайтед» первый титул в АПЛ. С тех пор он добился переменного успеха в качестве тренера, а в настоящее время возглавляет «Ньюкасл Юнайтед». Алекс также является центральным защитником, но не добился того успеха, которого добился его отец. В настоящее время у него нет клуба, а совсем недавно он играл за «Килмарнок» в Шотландии.
Брайан и Найджел Клаф
Комичный Брайан во многом опередил свое время — его саркастический, но резкий характер, который он демонстрировал перед камерой, был бы воспринят в эпоху Премьер-лиги. Но из-за этого его не взяли на работу в сборную Англии. Его игровая карьера была прервана из-за травмы, но он преуспел как тренер «Ноттингем Форест». Он явно передал свою мудрость Найджелу, который играл под началом своего отца, а теперь управляет «Мэнсфилд Таун».
Алекс и Даррен Фергюсон
Сэр Алекс не нуждается в представлении. Возможно, величайший тренер всех времен, он заложил основы успеха «Манчестер Юнайтед», и их результаты в последние годы подчеркивают, насколько он был важен. Ферги помог своему сыну Даррену продвинуться по молодежным командам «Юнайтед», но ему не удалось пробиться в главную команду и он перешел в «Вулверхэмптон». Затем последовала не впечатляющая карьера, но, как и его отец, он теперь тренирует. В настоящее время Даррен проводит третий сезон в «Питерборо Юнайтед».
Харри и Джейми Реднапп
Реднапп-старший отлично играл за за «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут», прежде чем перейти к тренерской работы. Его сын выступал под его руководством и в «Борнмуте», и в «Саутгемптоне», но самые успешные его выступления были в «Ливерпуле» и «Тоттенхэме». Однако он был вынужден повесить бутсы на гвоздь в 31 год из-за травм. Теперь его можно увидеть на Sky Sports, ну а Харри добился довольно больших успехов с такими командами как «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Портсмут».
Йан Райт, Шон и Брэдли Райт-Филлипс
Прирожденного бомбардира Йана с любовью вспоминают и в «Кристал Пэлас», и в «Арсенале», а его работа экспертом уж точно не шаблонная. Его приемный сын Шон несколько разрушил свою карьеру, не заиграв в «Челси», а биологический сын Брэдли не смог добраться до АПЛ, но добился больших успехов с «Нью-Йорк Ред Булл» в MLS, где теперь он выступает за «Лос-Анджелес».
Петер и Каспер Шмейхель
Петер Шмейхель был абсолютным монстром и настоящей стеной в сезоне «Манчестер Юнайтед», когда они выиграли «Требл». Он также выиграл Евро-92 с аутсайдерами из Дании. Что ж, никакого давления, сынок. Каспер и его отец всегда избегали сравнения с друг с другом. Шмейхель-старший часто стремился указать на то, что его сына следует рассматривать как самодостаточного игрока. После периода в низшей лиге он в конечном счете смог добраться до высшего уровня английского футбола с «Лестером» и помог «лисицам» завоевать титул чемпиона АПЛ в сезоне 2015/16.
Дэнни и Дэйли Блинд
Дэнни был культурным защитником, наделенным превосходной техникой и мощностью. Точно так же можно охарактеризовать и его сына Дэйли. Но если его отец не занимался своей профессией за пределами родной страны, став частью выдающейся команды «Аякса» в середине 1990-х, то Дэйли подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и в течение четырех лет был солидным помощником на «Олд Траффорд». Сейчас он вернулся в Нидерланды, выступает за «Аякс» и играет важную роль в сборной.
Арнор и Эйдур Гудьонсен
Комбинация отца и сына, которые в какие-то моменты своей карьеры представляли свою национальную сборную — это несомненно, момент для гордости. В конце концов, это клуб для избранных. Но что если сын стал прямой заменой для отца? Это просто невообразимо. И все же Гудьонсенам это удалось, когда сын Эйдур заменил своего отца Арнора в товарищеском матче между Исландией и Эстонией в 1996 году. Теперь вы слышали все.
Йохан и Йорди Кройф
Каково это, когда вы идете по стопам человека, которого провозглашают лучшим игроком, когда-либо рожденным в вашей стране, и который изобрел бренд тотального футбола, который был применен в одном из крупнейших клубов мира? Карьера Йорди двигалась с трудом. Он играл и за «Барселону», и за «Манчестер Юнайтед», но не смог достичь высот своего отца. Йохан был революционером на поле, синонимом плавной смены позиций и безупречных пасов. Затем последовала работа в его любимых «Аяксе» и «Барсе», которой он вдохновил таких, как Пеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.
Пол и Том Инс
Пол был жестким и сильным полузащитником, самые известные периоды карьеры которого пришлись на «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и миланский «Интер». Однако его сын Том — ловкий вингер, который определенно не имеет ничего общего с жесткой игрой. Он начал свою карьеру в «Ливерпуле», но не смог соответствовать требованиями. Вскоре последовал впечатляющий период под руководством его отца в «Блэкпуле», и после истечения срока его контракта он подписал контракт с «Халл Сити». Теперь же Том выступает за «Сток Сити».
Зинедин, Энцо, Люка и Элиас Зидан
Зинедин, возможно, и дал своему старшему сыну имя мирового уровня, но не смог передать Энцо все свое игровое великолепие. 25-летний игрок не смог добиться успеха в «Реале», а теперь находится без клуба после того, как в октябре покинул «Альмерию».
Еще три Зидана проходят — или уже прошли — через молодежную систему «Реала». Люка сейчас в «Райо Вальекано», а также есть Тео и Элиас. Поддержим хор, скандирующий, что однажды они сформируют команду из пяти человек.
Густаво и Диего Пойет
Густаво сделал себе имя в английском футболе с «Челси» и «Тоттенхэмом». Однако до переезда в Лондон он провел семь успешных лет в «Сарагосе». Именно во время его пребывания в Испании у него родился сын Диего. Теперь уже 25-летний футболист шесть лет назад был в «Вест Хэме», но так и не добился успеха. И теперь он оказался без клуба после того, как в 2018 году покинул кипрский «Пафос».
Абеди Пеле и Андре, Джордан и Ибрагим Айю
Абеди Айю получил прозвище Пеле в честь известного бразильского нападающего, но такое щедрое сравнение не оказалось неуместным. Ганец был одним из первых африканских игроков, оказавших влияние на европейской арене, и провел впечатляющие периоды как с «Марселем», так и с «Лиллем». С первым он выиграл Лигу чемпионов. Между тем, его три сына добились разного уровня успеха в своей карьере — Джордан и Андре сейчас оба играют в Англии с «Кристал Пэлас» и «Суонси Сити» соответственно. Все трое играли за Гану, но ни один из них не превзойдет достижения отца.
Чезаре и Паоло Мальдини
У них обоих есть огромный список достижений, и оба являются настоящими божествами на «Сан-Сиро». Это неудивительно, ведь оба, будучи центральными защитниками, принесли «Милану» беспрецедентный успех. Чезаре затем тренировал клуб и сборную Италии, и никто не мог обвинить его в предвзятости, когда он выпускал некоего Паоло в стартовом составе. А теперь еще и сын Паоло, Даниэль, стал частью этой знаменитой династии, дебютировав за «Милан» в феврале 2020 года. 0