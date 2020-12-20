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    Клопп держит «Ливерпуль» на пути к чемпионству

    Реакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

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    «Ливерпуль» укрепил лидерство в АПЛ
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    В 14 туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил на выезде «Кристал Пэлас» (7:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Ливерпуль» выдал безжалостное чемпионское выступление

    «В сырой день на юге Лондона "Ливерпуль" продемонстрировал безжалостное чемпионское выступление, отбросив в сторону "Кристал Пэлас" и вызвав захватывающее повторение ритма движения катка образца прошлого сезона. Победа со счетом 7:0 (буквами: семь) принесла им отрыв в шесть очков на вершине таблицы, но ненадолго.

    Это был день, когда "Красные" просто поднялись во весь рост против хода игры, но превзошли соперника, ведь счет поразителен, а качество голов — из другого мира. Внезапно таблица приобретает зловещий вид: это то время года, когда веселый бородатый тевтонец ходит по кругу, сея радость и разочарование, а также первый из трех выездных матчей "Ливерпуля" за праздничный период, и теперь Юрген Клопп может приблизиться к нему с привычным чувством силы в запасе.», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

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    В первом тайме они были безжалостны в минималистском стиле, игра почти напоминала издевательскую пародию на контратаки в стиле Моуринью. Да, мы тоже можем это сделать: игроки в черных футболках сидели глубоко, совершили три удара в створ и забили три мяча. Первый пришел через пару минут после старта, а третий за пару минут до свистка на перерыв. Как убить игру: часть первая«.

    "Пэлас" имел шанс поменять ход игры

    "В прошлом 'Пэлас' добился выдающихся результатов против 'Ливерпуля'. Они были последней командой гостей, выигравшей матч АПЛ на 'Энфилде' еще в апреле 2017 года, но теперь проиграли последние восемь матчей 'Красным'. Южно-лондонский коллектив изначально должен быть аутсайдером, но его игра была бледной, и в обороне они не могли справиться с темпом атакующих вариантов гостей", — отмечает Джозеф Риндл в отчете BBC о поединке.

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    • "При счете 0:1, удар Джордана Айю головой отразил Алиссона, в то время как нападающий не смог найти Уилфрида Заху в середине первого тайма, когда простой пас мог бы вывести нападающего к воротам. Босс 'Орлов' Рой Ходжсон, должно быть, задается вопросом, как бы сложилась игра, если бы экс-нападающий 'Ливерпуля' Кристиан Бентеке не был дисквалифицирован на этот матч. Как бы там ни было, лондонцы не смогли удержать сломить волну атак 'Ливерпуля''.

    Фирмино вовремя набирает форму

    Было несколько претендентов на звание лучшего игрока матча против Кристал Пэлас, но Роберто Фирмино привлек внимание скоростью своей работы и рывками, которые действительно помогли его команде сломать оборону хозяев. Что касается голевой передачи, он продемонстрировал хорошее понимание того, что нужно оказаться в нужном месте, чтобы подобрать потерянный мяч, — отмечает в материале Sky Sports Шарлотта Марш.

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    • Рывок бразильца во время контратаки Ливерпуля, которая привела к его первому голу — это настоящая демонстрация качества плеймейкера. Если для вас этого мало, то ее завершения от Фирмино наверняка достаточно. Он источал уверенность, когда вышел один на один с Гуайтой перед тем, как забить свой второй мяч, умело перебросив голкипера. Теперь у него три гола в последних двух матчах, и он набирает форму как раз вовремя, аккурат перед напряженным рождественским периодом.

    Ливерпуль преодолевает все препятствия на своем пути

    Клопп временами казался раздражительным в этом сезоне, будучи разочарованным невезением с травмами команды и тихо возмущаясь бюрократии в Британии. Но в коридорах на Энфилде или на тренировочном базе в Киркби он позаботился о том, чтобы его сосредоточенность на цели оставалась неизменной, — рассуждает на страницах ESPN Том Хэмилтон.

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    • В этот декабрьский день все работало идеально, и теперь уже хозяев подстерегало невезение, включая бедного Гэри Кэхилла в его день рождения. Те самые тучи в начале сезона, когда мы сомневались, будет ли готов Ливерпуль защитить свою корону, кажутся давно минувшими. Клопп держит свою команду на правильном пути, и все зависит от того, как сами мерсисайдцы останавливают этот шум. 0

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