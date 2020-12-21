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    «МЮ» сделал заявку на чемпионскую гонку. Ближайшие дни покажут, насколько она реальна

    «Красные дьяволы» одержали уверенную победу над «Лидсом»

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    Сэр Алекс Фергюсон имел обыкновение говорить, что ключом к участию в чемпионской гонке было оставаться в тесном контакте с лидерами до Рождества, а уже во второй части сезона обойти их, пишет обозреватель ESPN Роб Доусон.
    Впервые с тех пор, как Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году, «Манчестер Юнайтед» сделал первый шаг. Победа над «Лидс Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 6:2 гарантировала, что на Рождество манкунианцы будут третьими в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

    Уле Гуннар Сульшер не из тех, кто будет уделять этому внимание, но впервые за долгое время «Юнайтед» хотя бы стал частью разговора о чемпионских перспективах. Дальше будет трудная часть сезона, а поездка к «Лестеру» в «День подарков» и визит «Вулверхэмптона» через три дня покажут, действительно ли есть шансы побороться за титул.

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    • «Мы прошли треть сезона, так что не достигли даже экватора», — сказал Сульшер, который недавно отметил двухлетие с момента своего назначения на тренерскую должность. — «На турнирную таблицу мы даже не смотрим. Куда важнее, чтобы вернулись болельщики. Наши игроки вернутся домой сегодня вечером и будут спать спокойно. Я думаю, что они достаточно много работали и заслужили на отдых. Игра вышла фантастической с первой минуты. У нас был план, как справиться с соперником. Только представьте, если бы на стадионе было 75 тысяч человек. Это был бы один из лучших наших перформансов».

    По крайней мере, Сульшер имеет право указать на ощутимый прогресс.

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    На Рождество в прошлом году «Юнайтед» проиграл «Уотфорду» и опустился на восьмое место в турнирной таблице, отстав от «Ливерпуля» на 24 очка. Лучшим результатом «красных дьяволов» после ухода Фергюсона было второе место команды Жозе Моуринью в сезоне 2017/18, но на Рождество того сезона манкунианцы отставали от «Манчестер Сити» на 13 баллов. В первой половине сезона титулы не выигрываются и не проигрываются, но теперь «Юнайтед» оставляет себе шанс.

    После матчей против «Лестера» и «Вулверхэмптона» в период между Рождеством и Новым годом команда Сульшера отправится на «Энфилд», чтобы встретиться с «Ливерпулем» 17 января. К тому времени, вероятно, это будет важнейший матч для «Юнайтед» с тех пор, как Фергюсон ушел более семи лет назад.

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    • Еще предстоит преодолеть серьезные проблемы, но Сульшер уже должен быть благодарен за этот праздничный сезон. «Юнайтед» находится на пике формы, набрав 19 очков из 21 возможного. В матче с «Лидсом» манкунианцы решили две серьезные проблемы: неспособность успешно начать игры и тревожную серию домашних результатов, забив дважды в течение трех минут и забив шесть в матче АПЛ впервые после победы над «Арсеналом» со счетом 8:2 в 2011 году.

    В ходе подготовки к первой встрече с «Лидсом» в рамках Премьер-лиги с 2004 года Сульшер признал, что кавалерский стиль Марсело Бьелсы может помочь его команде раскрыть свои сильные стороны, и после того, как за 10 минут до перерыва «Юнайтед» вырвался вперед со счетом 4:0, было трудно спорить со словами норвежца. В этот день все шло так, как надо.

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    • Скотт Мактоминей, ставший более предпочтительным выбором в центре полузащиты, чем Поль Погба и Донни ван де Бек, стал первым игроком, оформившим дубль в АПЛ в течение стартовых трех минут. Бруну Фернандеш и Виктор Линделоф сделали счет 4:0 на 37-й минуте, прежде чем Лиам Купер отыграл один мяч.

    Даниэль Джеймс, вышедший в старте впервые с октября, забил свой первый гол в лиге с августа 2019 года вскоре после перерыва, а Фернандеш оформил дубль благодаря пенальти, который заработал Антони Марсьяль. Стюарт Даллас забил второй гол «Лидса» на 73-й минуте, и их могло быть больше, если бы Давид де Хеа не сделал несколько хороших сейвов.

    То, что игра завершилась с восемью голами, 43 ударами и 24 угловыми, было справедливым итогом хаотичных 90 минут. Возможно, Сульшер показал своим игрокам комментарий Луи ван Гала, заявившего, что «футболисты "Юнайтед" только и делали, что защищались в манчестерском дерби». Забив шесть голов «Лидсу» лишь во второй раз в своей истории, «Юнайтед» забил 28 голов в чемпионате, уступая по этому показателю только «Ливерпулю». Кроме того, команда уже нанесла на девять точных ударов больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне.

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    • Если не считать сомнительную оборону, единственное, что беспокоило Сульшера после финального свистка, — травмы, вынудившие заменить Мактоминея и Люка Шоу.

    «Вы должны заслужить право на победу. Матч мог завершиться со счетом 12:4», — сказал Сульшер. — «Мы понимали, что игра может получиться безумной, потому что у соперника есть характерный стиль. Однако мы доказали, что у нас более подготовленная и более сильная команда. Нынешний "Манчестер Юнайтед" мне нравится все больше и больше. Есть детали, над которыми нужно работать, и мы продолжим прогрессировать».

    Докажите это в матче с «Лестером», и даже Сульшеру будет трудно преуменьшить шансы «Юнайтед» на титул. 0

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