«МЮ» сделал заявку на чемпионскую гонку. Ближайшие дни покажут, насколько она реальна

Впервые с тех пор, какушел на пенсию в 2013 году, «Манчестер Юнайтед» сделал первый шаг. Победа над «Лидс Юнайтед» на «Олд Траффорд» со счетом 6:2 гарантировала, что на Рождество манкунианцы будут третьими в таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков.

Уле Гуннар Сульшер не из тех, кто будет уделять этому внимание, но впервые за долгое время «Юнайтед» хотя бы стал частью разговора о чемпионских перспективах. Дальше будет трудная часть сезона, а поездка к «Лестеру» в «День подарков» и визит «Вулверхэмптона» через три дня покажут, действительно ли есть шансы побороться за титул.

«Мы прошли треть сезона, так что не достигли даже экватора», — сказал Сульшер, который недавно отметил двухлетие с момента своего назначения на тренерскую должность. — «На турнирную таблицу мы даже не смотрим. Куда важнее, чтобы вернулись болельщики. Наши игроки вернутся домой сегодня вечером и будут спать спокойно. Я думаю, что они достаточно много работали и заслужили на отдых. Игра вышла фантастической с первой минуты. У нас был план, как справиться с соперником. Только представьте, если бы на стадионе было 75 тысяч человек. Это был бы один из лучших наших перформансов».

По крайней мере, Сульшер имеет право указать на ощутимый прогресс.

На Рождество в прошлом году «Юнайтед» проиграл «Уотфорду» и опустился на восьмое место в турнирной таблице, отстав от «Ливерпуля» на 24 очка. Лучшим результатом «красных дьяволов» после ухода Фергюсона было второе место команды Жозе Моуринью в сезоне 2017/18, но на Рождество того сезона манкунианцы отставали от «Манчестер Сити» на 13 баллов. В первой половине сезона титулы не выигрываются и не проигрываются, но теперь «Юнайтед» оставляет себе шанс.

После матчей против «Лестера» и «Вулверхэмптона» в период между Рождеством и Новым годом команда Сульшера отправится на «Энфилд», чтобы встретиться с «Ливерпулем» 17 января. К тому времени, вероятно, это будет важнейший матч для «Юнайтед» с тех пор, как Фергюсон ушел более семи лет назад.

Еще предстоит преодолеть серьезные проблемы, но Сульшер уже должен быть благодарен за этот праздничный сезон. «Юнайтед» находится на пике формы, набрав 19 очков из 21 возможного. В матче с «Лидсом» манкунианцы решили две серьезные проблемы: неспособность успешно начать игры и тревожную серию домашних результатов, забив дважды в течение трех минут и забив шесть в матче АПЛ впервые после победы над «Арсеналом» со счетом 8:2 в 2011 году.

В ходе подготовки к первой встрече с «Лидсом» в рамках Премьер-лиги с 2004 года Сульшер признал, что кавалерский стиль Марсело Бьелсы может помочь его команде раскрыть свои сильные стороны, и после того, как за 10 минут до перерыва «Юнайтед» вырвался вперед со счетом 4:0, было трудно спорить со словами норвежца. В этот день все шло так, как надо.

Скотт Мактоминей, ставший более предпочтительным выбором в центре полузащиты, чем Поль Погба и Донни ван де Бек, стал первым игроком, оформившим дубль в АПЛ в течение стартовых трех минут. Бруну Фернандеш и Виктор Линделоф сделали счет 4:0 на 37-й минуте, прежде чем Лиам Купер отыграл один мяч.

Даниэль Джеймс, вышедший в старте впервые с октября, забил свой первый гол в лиге с августа 2019 года вскоре после перерыва, а Фернандеш оформил дубль благодаря пенальти, который заработал Антони Марсьяль. Стюарт Даллас забил второй гол «Лидса» на 73-й минуте, и их могло быть больше, если бы Давид де Хеа не сделал несколько хороших сейвов.

То, что игра завершилась с восемью голами, 43 ударами и 24 угловыми, было справедливым итогом хаотичных 90 минут. Возможно, Сульшер показал своим игрокам комментарий Луи ван Гала, заявившего, что «футболисты "Юнайтед" только и делали, что защищались в манчестерском дерби». Забив шесть голов «Лидсу» лишь во второй раз в своей истории, «Юнайтед» забил 28 голов в чемпионате, уступая по этому показателю только «Ливерпулю». Кроме того, команда уже нанесла на девять точных ударов больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне.

Если не считать сомнительную оборону, единственное, что беспокоило Сульшера после финального свистка, — травмы, вынудившие заменить Мактоминея и Люка Шоу.

«Вы должны заслужить право на победу. Матч мог завершиться со счетом 12:4», — сказал Сульшер. — «Мы понимали, что игра может получиться безумной, потому что у соперника есть характерный стиль. Однако мы доказали, что у нас более подготовленная и более сильная команда. Нынешний "Манчестер Юнайтед" мне нравится все больше и больше. Есть детали, над которыми нужно работать, и мы продолжим прогрессировать».

Докажите это в матче с «Лестером», и даже Сульшеру будет трудно преуменьшить шансы «Юнайтед» на титул. 0