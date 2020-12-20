Куман не справляется. «Барселона» вновь оступилась в Примере

Победители

Педри

Не так много игроков «Барселоны» действительно выглядели хорошо на фоне «Валенсии». Педри был определенно одним из них. А, возможно, даже единственным. Молодому испанцу всего 18 лет, но он стремительно становится ключевым игроком команды, как Ансу Фати. Луч света в темном царстве.

Pedri's game by numbers vs. Valencia:

100% take-ons completed

100% aerial duels won

94 touches

87% pass accuracy

75 passes

8 duels won

8 final ⅓ entries

4 ball recoveries

3 take-ons

3 tackles made

2 chances created

1 interception

A bright future ahead. 💫 pic.twitter.com/pUVUW4HLIX — Squawka Football (@Squawka) December 19, 2020

За матч Педри совершил 94 касания. Больше только у Лео Месси и Жорди Альбы. Педри сделал 75 передач. Только у Альбы было больше. Он совершил три успешные обводки, создал два момента, сделал три отбора (больше всех в «Барсе») и был задействован практически во всем, что делала «Барселона». Педри — действительно особенный талант. Его навыки и ум прокладывают для него путь суперзвезды.

Лео Месси

Месси забил так много голов, что его 450-й гол в Ла Лиге даже не стал особенной историей. Почему? Этот гол Месси, храбрый удар головой после незабитого пенальти и последовавшей подачи Жорди Альбы, был его 643-м в футболке «Барселоны».

Почему это число важно? Потому что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Бразилец забил столько же за «Сантос» еще в 50-х и 60-х годах, в то время как Месси забил 643 балла за «блаугранас» в современную эпоху. И даже несмотря на его слабое завершение в этом сезоне, можно ожидать, что рано или поздно, он сделает этот рекорд своим собственным.

Pelé and Lionel Messi now hold the joint-record for most goals scored for a single club in football history: 643. 👑 pic.twitter.com/Bp2eivxd0e — Squawka Football (@Squawka) December 19, 2020

Хави Грасия

В трех из пяти последних матчей до встречи с «Барселоной» «Валенсия» была разгромлена «Реалом» (1:4) и трижды сыграла вничью, а выиграла только в матче Кубка Испании против «Террассы». «Летучие мыши» были в плохой форме, а «Барселона» только что обыграла «Реал Сосьедад».

Но команда Хави Грасии в матче с каталонцами играла хорошо от начала и до конца. «Летучие мыши» организованно и жестко оборонялись, не позволяли «Барселоне» часто тревожить голкипера, а их контратаки были впечатляющими, и тер Штегену действительно приходилось поработать.

Игроки «Валенсии» valenciacf.com

«Валенсия» открыла счет после стандартного положения. И даже когда «Барселона» вышла вперед, валенсийцы не сдавались, а продолжали атаковать, и благодаря голу Макси Лопеса заработали заслуженную ничью. Да, это не победа, но тот случай, когда команде нужно отдать должное. Это должно повысить уровень доверия к Грасии.

Проигравшие

Защита «Барселоны» во время стандартов

«Валенсия» вышла вперед, воспользовавшись прогрессирующей слабостью «Барселоны» в этом сезоне — игре при стандартах. Обычный угловой привел к тому, что Муктар Диакаби остался совершенно без опеки и головой направил мяч в сетку. Если посмотреть повтор, то выясняется, что защитник с абсурдной легкостью оторвался от игрока, который должен был его держать (Антуан Гризманн) и нанес удар без сопротивления.

Это четвертый гол, который «Барселона» пропустила после стандартов в этом сезоне — худший результат в лиге наряду с «Уэской». Такое же количество голов «Барселона» пропустила после стандартов в трех предыдущих сезонах вместе взятых. Их неорганизованность, особенно после того, как Жерар Пике выбыл из-за травмы, была шокирующей, и это то, что будущие соперники «Барсы» будут стремиться использовать.

Филиппе Коутиньо

Что вообще происходит? Филиппе Коутиньо был прекрасен в свои первые полгода в «Барселоне». Затем он провалил свой первый полноценный сезон в составе каталонского клуба. Затем он отправился в аренду в «Баварию», где был... хорош? Что ж, только когда выходил со скамейки запасных.

Филиппе Коутиньо twitter.com/fcbarcelona

Он вернулся в «Барселону» летом. Ему отвели заметную роль в команде и много минут, но он был ужасен. В матче с «Валенсией» он на протяжении 77 минут отсутствовал на поле, не привнося ничего в атаку и мало помогая обороне. Рональд Куман снял его с игры только на 78-й минуте после того, как он внес единственный заметный вклад в игру — хороший рывок и неточный удар.

Рональд Куман

Трудно описать, насколько плох Рональд Куман был на посту главного тренера «Барселоны», так как некоторые вещи он все делал неплохо. Но в целом он не был достаточно хорош ни в вопросах тактики, ни в выборе состава, ни в заменах.

В матче с «Валенсией» он выбрал не тот стартовый состав. А когда у него была возможность что-то изменить, он сделал это настолько невразумительно, что игровой ритм, который они использовали, полностью исчез в последние 15 минут. В момент, когда «Барселоне» нужно было надавить на «Валенсию», они были неорганизованны и изо всех сил пытались сдержать контратаки соперника.

То, что Куман продержал на поле явно выпавшего из игры Филиппе Коутиньо до 78-й минуты, выходит за рамки здравого смысла. Он ждал до этой же минуты, чтобы перейти на игру в три центральных защитника, чтобы сдерживать «Валенсию», также озадачило. Он снял с игры Педри и Серхио Бускетса, когда оба играли хорошо. Ну и наконец, какой тренер выпускает оборонительного полузащитника и центрального защитника, когда команда нуждается в забитом мяче?

Куман находится не в своей тарелке, и из-за этого «Барселона» недосчитывается очков в Ла Лиге. В настоящее время каталонцы пятые с отставанием в 8 очков от «Атлетико», у которого еще есть игра в запасе. Это просто недостаточно хороший результат.

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