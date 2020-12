Куман не справляется. «Барселона» вновь оступилась в Примере

Не так много игроков «Барселоны» действительно выглядели хорошо на фоне «Валенсии». Педри был определенно одним из них. А, возможно, даже единственным. Молодому испанцу всего 18 лет, но он стремительно становится ключевым игроком команды, как Ансу Фати. Луч света в темном царстве.

За матч Педри совершил 94 касания. Больше только у Лео Месси и Жорди Альбы. Педри сделал 75 передач. Только у Альбы было больше. Он совершил три успешные обводки, создал два момента, сделал три отбора (больше всех в «Барсе») и был задействован практически во всем, что делала «Барселона». Педри — действительно особенный талант. Его навыки и ум прокладывают для него путь суперзвезды.

Месси забил так много голов, что его 450-й гол в Ла Лиге даже не стал особенной историей. Почему? Этот гол Месси, храбрый удар головой после незабитого пенальти и последовавшей подачи Жорди Альбы, был его 643-м в футболке «Барселоны».

Почему это число важно? Потому что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Бразилец забил столько же за «Сантос» еще в 50-х и 60-х годах, в то время как Месси забил 643 балла за «блаугранас» в современную эпоху. И даже несмотря на его слабое завершение в этом сезоне, можно ожидать, что рано или поздно, он сделает этот рекорд своим собственным.

Pelé and Lionel Messi now hold the joint-record for most goals scored for a single club in football history: 643. 👑 pic.twitter.com/Bp2eivxd0e