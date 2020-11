Мощнейшая победа Медведева, дебют Рублева и заколдованный турнир для Надаля

В прошлом сезоне Даниил Медведев бесславно завершил выступление в Лондоне, проиграв на дебютном для себя Итоговом турнире все три матча группового этапа. Больше десяти лет назад точно так же провел свой первый Итоговый Новак Джокович, который впоследствии станет многократным победителем турниров «Большого шлема» и вообще одним из лучших игроков в истории. Тогда российскому теннисисту не хватило опыта — казалось бы, банальная вещь, но без этого действительно никуда.

На этот раз все было совсем иначе. Медведев выиграл все три матча в группе, не отдав ни сета Александу Звереву, Новаку Джоковичу и Диего Шварцману. Матч с Джоковичем это вообще отдельная история, Медведев и до этого неплохо играл против серба, но после этой победы противостояние, похоже, вышло на новый уровень: отныне Даниил один из главных соперников Новака, в том числе в непростой борьбе за первое место в рейтинге.

Но самое интересное началось уже в плей-офф. В полуфинале Медведев встретился с Рафаэлем Надалем, которому ранее проиграл во всех трех матчах. К поражению все шло и на этот раз. Испанец взял первый сет, мощно играл во втором, но в какой-то момент в Медведеве снова проснулся теннисный монстр. Даниил отыграл у Надаля сет и подачу на матч (впервые в карьере!), а потом шикарно провел третью партию, на которую, как оказалось, у Рафы осталось не так много сил. И вообще, Надаль впервые за 72 матча потерпел поражение после того, как выиграл первый сет. В каком-то смысле это уникально.

В финале Медведева ждал не Джокович, а Доминик Тим. Россиянин ранее уже несколько раз выигрывал у австрийца, но, в первую очередь, вспоминалось поражение на US Open ранее в этом году. Тим несколько месяцев назад хладнокровно переиграл Медведева в трех сетах. Финал в Лондоне изначально тоже пошел не по сценарию Даниила. Тим взял первый сет, причем решающее очко Медведев проиграл благодаря обиднейшему попаданию мяча в трос, уверенно действовал во второй партии, но все это продолжалось до тай-брейка, во время которого российский теннисист снова врубил режим «турбо». В решающей партии у Тима не было шансов — такого Медведева сейчас никто не обыграет.

Для Медведева это пока что крупнейший титул в карьере. Отныне он — чемпион девяти турниров ATP. Он стал пятым подряд новым победителем итогового и седьмым теннисистом в истории ATP-тура (с 1990 года), хотя бы раз выигрывавшим ATP Finals, не потерпев поражений.

А еще Медведев — первый теннисист, обыгравший всех представителей топ-3 на Итоговом турнире. Всего лишь в течение одной недели Медведев выиграл у Джоковича, Надаля и Тима.

Nothing like a post-match arm workout 💪🏆 @DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/1TrrR6f7sU

Вопрос в стиле Дудя, но от него никуда не деться. За победу в Лондоне Медведев получит 1500 рейтинговых очков и 1 миллион 564 тысячи долларов призовых.

Медведев завершит год на четвертом месте в рейтинге ATP.

An incredible moment 🏆

🇷🇺 @DaniilMedwed, you are a #NittoATPFinals champion!

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/cf9ITXSzYo