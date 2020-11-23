Мощнейшая победа Медведева, дебют Рублева и заколдованный турнир для Надаля

В минувшее воскресенье в Лондоне завершился Итоговый турнир ATP, который ежегодно проводит черту под очередным теннисным сезоном. И на этот раз он получился особенным, потому что победителем стал теннисист из России — Даниил Медведев. Прямо сейчас поговорим о главных событиях лондонского турнира.

Триумф Медведева

В прошлом сезоне Даниил Медведев бесславно завершил выступление в Лондоне, проиграв на дебютном для себя Итоговом турнире все три матча группового этапа. Больше десяти лет назад точно так же провел свой первый Итоговый Новак Джокович, который впоследствии станет многократным победителем турниров «Большого шлема» и вообще одним из лучших игроков в истории. Тогда российскому теннисисту не хватило опыта — казалось бы, банальная вещь, но без этого действительно никуда.

На этот раз все было совсем иначе. Медведев выиграл все три матча в группе, не отдав ни сета Александу Звереву, Новаку Джоковичу и Диего Шварцману. Матч с Джоковичем это вообще отдельная история, Медведев и до этого неплохо играл против серба, но после этой победы противостояние, похоже, вышло на новый уровень: отныне Даниил один из главных соперников Новака, в том числе в непростой борьбе за первое место в рейтинге.

Но самое интересное началось уже в плей-офф. В полуфинале Медведев встретился с Рафаэлем Надалем, которому ранее проиграл во всех трех матчах. К поражению все шло и на этот раз. Испанец взял первый сет, мощно играл во втором, но в какой-то момент в Медведеве снова проснулся теннисный монстр. Даниил отыграл у Надаля сет и подачу на матч (впервые в карьере!), а потом шикарно провел третью партию, на которую, как оказалось, у Рафы осталось не так много сил. И вообще, Надаль впервые за 72 матча потерпел поражение после того, как выиграл первый сет. В каком-то смысле это уникально.

Даниил Медведев globallookpress.com

В финале Медведева ждал не Джокович, а Доминик Тим. Россиянин ранее уже несколько раз выигрывал у австрийца, но, в первую очередь, вспоминалось поражение на US Open ранее в этом году. Тим несколько месяцев назад хладнокровно переиграл Медведева в трех сетах. Финал в Лондоне изначально тоже пошел не по сценарию Даниила. Тим взял первый сет, причем решающее очко Медведев проиграл благодаря обиднейшему попаданию мяча в трос, уверенно действовал во второй партии, но все это продолжалось до тай-брейка, во время которого российский теннисист снова врубил режим «турбо». В решающей партии у Тима не было шансов — такого Медведева сейчас никто не обыграет.

Для Медведева это пока что крупнейший титул в карьере. Отныне он — чемпион девяти турниров ATP. Он стал пятым подряд новым победителем итогового и седьмым теннисистом в истории ATP-тура (с 1990 года), хотя бы раз выигрывавшим ATP Finals, не потерпев поражений.

А еще Медведев — первый теннисист, обыгравший всех представителей топ-3 на Итоговом турнире. Всего лишь в течение одной недели Медведев выиграл у Джоковича, Надаля и Тима.

А сколько Медведев заработал на Итоговом турнире?

Вопрос в стиле Дудя, но от него никуда не деться. За победу в Лондоне Медведев получит 1500 рейтинговых очков и 1 миллион 564 тысячи долларов призовых.

Медведев завершит год на четвертом месте в рейтинге ATP.

Медведев — второй победитель Итогового турнира из России

В 2009 году триумфатором ATP Finals сенсационно стал Николай Двыденко. На том турнире ему удалось выиграть у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В финале было попроще, там Давыденко ждал на тот момент молодой и невероятно талантливый Хуан Мартин дель Потро.

Аргентинец в итоге стал для Давыденко самым простым соперником, матч продолжался всего лишь чуть больше часа.

Николай Давыденко globallookpress.com

Кстати, одним из первых об историческом успехе Давыденко напомнил Медведев, обратившийся к Николаю после победы над Тимом.

Николай, ты был первым, кто победил в Лондоне. Мне было 13, когда ты разбомбил всех лучших теннисистов в мире и показал просто нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом первый и последний «Мастерс» в Лондоне. Даниил Медведев после победы над Домиником Тимом в финале Итогового турнира

Еще одним финалистом Итогового турнира из России был Евгений Кафельников, который в 1997 году проиграл в решающем матче легендарному Питу Сампрасу.

Заколдованный турнир для Надаля

В это сложно поверить, но Рафаэль Надаль еще ни разу в карьере не выигрывал Итоговый турнир. Некоторые связывают эту странную теннисную аномалию с тем, что испанец плохо играет в закрытых помещениях, да еще и на твердом покрытии. Как ни крути, а Рафу все-таки не зря называют «Грунтовым королем».

На самом деле, Надаль очень прилично играл на только что завершившемся турнире в Лондоне, допустив за все время лишь несколько обидных ошибок, которые и стоили ему как минимум путевки в финал. О провале тут не может быть и речи.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев globallookpress.com

А вообще, конечно, это (отсутствие у Рафы титулов на Итоговом) немного необычно, учитывая, что Итоговый турнир уже выигрывали и Медведев, и Стефанос Циципас, и Александр Зверев, и Григор Димитров, а у Надаля такого трофея до сих пор нет.

Максимальным достижением Надаля на ATP Finals пока что остаются финалы в 2010 и 2013 году. Но у испанца еще есть несколько сезонов, чтобы исправить это недоразумение.

Скомканный дебют Рублева

Дебют Андрея Рублева на Итоговом турнире, пожалуй, можно сравнить с прошлогодним выступлением Даниила Медведева. Такой же сумасшедший настрой, желание показать себя, но в итоге — вылет уже после группового этапа. Как и Медведеву, Рублеву в каких-то моментах не хватило хладнокровия.

Андрей Рублев globallookpress.com

И все-таки Андрей уехал не с пустыми руками. В заключительном матче Рублев выиграл у Тима. Эта игра уже ничего не решала с турнирной точки зрения, но имела важнейшее психологическое значение: Рублев выиграл у соперника, который вскоре прошел Джоковича и второй год кряду пробился в финал. Ну и ко всему прочему, россиянин получил еще и 200 рейтинговых очков.

Но в целом, безусловно, Рублев провел шикарный сезон, пока что лучший в своей карьере. В этом году он выиграл 41 матч (больше всех в туре!), пять титулов (и это тоже рекорд сезона) и дебютировал в топ-10. Так что вряд ли Рублев сильно расстроился после Итогового турнира, тем более теперь у него есть пример Медведева.

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