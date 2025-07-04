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    Немки учинят разгром полячкам

    Германия (ж) — Польша (ж). Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Германия (ж) — Польша (ж)
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    Немки
    4 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Германия (ж) и Польша (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия (ж) — Польша (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Германия (ж)

    Турнирное положение: Немки намерены побороться за победу в турнире. Состав команды и амбиции вполне соответствуют.

    При этом Германия (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Немки разгромили австриек (6:0).

    До того команда нанесла поражение голландкам (4:0). Да и поединок с шотландками завершился уверенной викторией (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Германия (ж) забила 24 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Немки нынче смотрятся весьма монолитно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

    Причем Германия (ж) традиционно удачно противостоит полячкам. Из двух очных поединков команда победила оба раза.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда меньше трех мячей португалкам априори не забивает.

    Польша (ж)

    Турнирное положение: Полячки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, да и последние результаты впечатляют.

    Причем Польша (ж) прекрасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 1 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Полячки сумели одолеть украинок (4:0).

    До того команда нанесла поражение румынкам (3:0). А вот чуть ранее она не оставила шансов североирландкам (4:0).

    При этом Польша (ж) в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Полячки нынче пребывают в шикарном расположении духа. Команда не проигрывает уже год.

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    При этом Польша (ж) в трех своих последних матчах не пропустила ни одного мяча. Да и атака выглядит весьма выгодно.

    Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Вот только очные битвы с немками для нее сродни кошмару.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Немки одолели полячек в двух очных встречах

    • Полячки победили в 3 своих последних матчах

    • Германия (ж) победила в 5 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 13.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.60.

    Прогноз: Немки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные гости традиционно неудачно противостоят немкам, которые нынче сносят всех и вся на своем пути.

    Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Германия (ж) — Польша (ж)?

    Матч Германия (ж) — Польша (ж) состоится 04 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Германия (ж) — Польша (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Испании (ж) -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Германия (ж) — Польша (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Испании (ж) -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия (ж) — Польша (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Германия (ж) — Польша (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Германия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 13.00, а победа оппонента — в скромные 29.00.

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