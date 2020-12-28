«Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника

«Ливерпуль» и «Вест Бромвич» разошлись миром со счетом 1:1 в рамках 15-го тура АПЛ. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Аллардайс — мастер огорчать «Ливерпуль»

«Репутация Сэма Аллардайса не строится на том, чтобы раздражать "Ливерпуль" на "Энфилде", но, тем не менее, он развил редкое умение делать именно это. Последний тренер команды гостей, выигравший здесь в рамках АПЛ — более трех лет и 67 матчей назад [у руля "Кристал Пэлас"] — стал первым, кто лишил чемпиона всех трех очков на домашней территории в этом сезоне, тогда как "Вест Бромвич" вырвал ценную ничью в своих попытках выбраться из зона вылета», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Ранее "Ливерпуль" потерял всего два очка из возможных 48 на "Энфилде" в течение 2020 года, но их последняя домашняя игра года завершилась неожиданным разочарованием. По производительности и результату. Хозяева выигрывали благодаря изысканному раннему голу Садио Мане, но после этого не смогли восстановить свою эффективную и безжалостную результативность, которая разрушила "Кристал Пэлас" (7:0) в прошлом туре».

«Вест Бромвич» получил импульс в борьбе за выживание

«Казалось, что это будет долгий день для ВБА, когда Мане нанес результативный удар вначале матча, но "Дрозды" глубоко окопались с тем, чтобы вернуться домой с важной ничьей. Этот результат подарит Аллардайсу — последнему тренеру, выигравшему в АПЛ на "Энфилде" с "Кристал Пэлас" в апреле 2017 года — огромное воодушевление, ведь он надеется сохранить свою новую команду в элите», — констатирует Нил Джонстон в отчете BBC о поединке.

«Спустя неделю разгрома 0:3 от "Астон Виллы" в его первой игре на тренерском мостике коллектива, "Вест Бром" отказался уступить лидеру и продемонстрировал дух и характер, необходимые в борьбе за выживание. Сыграв вничью 1:1 против "Манчестер Сити" в последнем матче Славена Билича, ВБА отобрал очки у двух лучших клубов прошлого сезона.

Аллардайсу, чья команда в пяти очках от безопасного места, еще нужно будет помочь усилением состава в январе, но этот результат против "Ливерпуля", выигравшего восемь предыдущих встреч дома в АПЛ, поднимет ее дух перед домашней встречей с "Лидсом" во вторник».

«Ливерпулю» нужно подписать защитника в январе

«[С учетом травмы Матипа,] "Ливерпулю" очень важно подписать кого-то в январе, и я говорил это, как только Вирджил ван Дейк получил травму. Фабиньо действует как центральный защитник высокого класса, но Матип слишком подвержен травмам, поскольку его тело просто не выдерживает требований играть в АПЛ каждую неделю. Я по-прежнему считаю, что "Ливерпуль" — лучшая команда в лиге даже без ван Дейка», — заявил в эфире Sky Sports экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер.

«Единственая причина, почему они не выиграют чемпионат — это если у них будут проблемы в центре обороны, где в течение длительного периода приходится играть Рису Уильямсу или Нэту Филлипсу — это не позиция для молодых игроков, ведь иногда они будут делать ошибки, потому что молоды и учатся. "Ливерпулю" нужен кто-то в этой зоне, чтобы понимать, что они не останутся с двумя молодыми парнями, играющими пять-шесть недель, если, скажем, Фабиньо вылетит из-за травмы. Они должны что-то сделать в январе».

«Ливерпуль» поплатился за нереализацию моментов

«Несмотря на контроль над игрой и владение мячом в 72 процента, хозяева не сумели ее "закрыть". В конечном итоге они были наказаны за нереализацию моментов, когда Аджайи сравнял счет. "Ливерпуль" может утешать себя тем, что уже не проиграет матч Премьер-лиги на "Энфилде" в 2020 году, и "Красные" завершили третий календарный год без поражений на домашнем поле, а также увеличили свой отрыв до трех очков», — отмечает в материале ESPN некоторый позитив для чемпиона по итогам матча Лиам Уилер.

«Клопп будет разочарован тем, что его команда выигрывала с преимуществом лишь в один мяч к перерыву, несмотря на владение мячом на 84 процента, и она заплатили цену за то, что не смогла "добить" гостей, когда Аджайи сравнял счет. Сам же немец получил желтую карточку за немного чрезмерную реакцию на штрафной удар, назначенный против его подопечных. Если тогда он был зол, это, наверное, ничто по сравнению с тем, что он почувствовал, когда "Вест Бромвич" восстановил равновесие». 0