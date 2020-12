Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй»

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2 в матче 15-го тура чемпионата Англии. Счет на 23-й минуте открыл нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд. Спустя 8 минут полузащитник «Лестар» Харви Барнс сравнял, послав мяч в ворота с дальней дистанции. Во втором тайме Бруну Фернандеш вывел манкунианцев вперед, забив мяч после передачи Эдинсона Кавани. За пять минут до конца встречи форвард «Лестера» Джейми Варди замкнул передачу с фланга, заставив Акселя Туанзебе срезать мяч в свои ворота. «Лестер» остался на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. Команда Уле-Гуннара Сульшера с 27 очками сохранила 3-е место.

Неудачный день Рашфорда

Автор The Guardian Пол Дойл считает, что форвард «МЮ», хотя и забил гол, в целом провел не слишком удачный матч.

«Лестер заслужил немного удачи и это очко в увлекательной игре, в которой обе команды продемонстрировали свои достоинства и недостатки, которые объясняют их позиции в таблице. Команды, которые начали день на втором и третьем местах в АПЛ, продемонстрировали результат и игру, которые удовлетворили лидера, "Ливерпуль".

Маркус Рашфорд направил "Юнайтед" к 11-й подряд выездной победе в выездной лиге, но Харви Барнс быстро сравнял счет, прежде чем звезда "МЮ" Бруну Фернандеш вывел свою команду вперед, но преимущество она удерживала недолго.

"Мы разочарованы", — сказал Оле Гуннар Сульшер. "Парни просто раздавлены в раздевалке, потому что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов".

Первый из этих шансов выпал на долю Рашфорду менее чем через 80 секунд после начала матча, поскольку "Юнайтед" начал с уверенностью команды, привыкшей побеждать на выезде. Но нападающий был нехарактерно небрежным при ударе, прыгнув с шести ярдов после идеального навеса слева Фернандеса. Это было началом сумасшедшего дня для Рашфорда, открывшего счет, прежде чем он упустил еще одну явную возможность забить и был заменен из-за травмы плеча».

Уле-Гуннар Сульшер Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Мы разочарованы, команда хотела выиграть, ведь хочет побеждать в каждой игре. Но сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче, который будет уже через три дня. У нас нет времени думать о потерянных очках, будем думать о трех очках в следующей встрече. То, как мы пропустили второй гол за 5 минут до конца матча, было тяжело для нас. Одно очко — не худший результат, но мы очень разочарованы, что не заработали три.

Все решили форварды

Автор Daily Mail Роб Дрэйпер хвалит атакующие линии обеих команд, признавая, что в обороне соперники, показывавшие равную игру, были не так безупречны.

«В конце концов, решающую роль сыграли старые-добрые центральные нападающие — два 33-летних игрока, которым хватило опыта не терять голову в важные моменты матча. Феноменальный Джейми Варди блеснул в концовке, что привело к автоголу Акселя Туанзебе, благодаря которому "Лестер" получил свой десерт в очень зрелищном столкновении в "Боксинг дэй".

А Эдинсон Кавани, хотя он и не забил, решительно взял дело в свои руки после выхода на поле, чтобы показать Антони Марсьялю, как на самом деле выглядит лидерство. Не будем забывать и о следующем поколении форвардов — Маркус Рашфорд забил свой 50-й гол в Премьер-лиге в возрасте 23 лет, а Харви Барнс забил лучший гол в матче.

Only five English players have scored 50 Premier League goals for Man Utd:

🔴 Wayne Rooney (183)

🔴 Paul Scholes (107)

🔴 Andy Cole (93)

🔴 David Beckham (62)

🔴 Marcus Rashford (50)

Joining an elite list of Red Devils.

Возможно, это признак того, насколько прибавил "Лестер" за последние десять лет — то, что эти команды встречались на равных, как два равноценных соперника из верхней части таблицы. Конечно, это также может быть признаком упадка "Юнайтед". Как бы то ни было, отделить одно от другого сложно. И хотя обе команды были настроены атаковать, они показали блестящую игру, хотя и немного проигрывали в защите».

Джейми Варди Нападающий «Лестера» Мы полностью заслужили одно очко в матче. Все дело в терпении. Вы не можете забивать в каждой атаке, но главное — удерживать мяч и создавать большое количество моментов, чтобы забивать. Никто не хотел проигрывать, все стремились победить, но я думаю, мы достойно сыграли против хорошей команды и качественно оборонялись, так что мы можем быть довольны набранным очком. Мы хорошо отреагировали после первого тайма

Кавани стал «джокером» «МЮ»

Автор The Telegraph Джеймс Дакер отмечает вклад выходящего на замену уругвайского нападающего в игру манкунианцев.

«Это была ожесточенная, увлекательная игра, которая заставляла вас гадать об исходе до самого конца, даже после того, как Фернандеш сделал счет 2:1. Обе команды боролись за контроль над мячом, обе быстро перешли в атаку, ни одна из сторон не давала друг другу времени для передышки. Были моменты небрежности, перемежающейся с отличной игрой, но ни Сульшер, ни его лестерский коллега Брендан Роджерс не могли придраться к настроению или старанию своих игроков.

Тем не менее, увидев, что его команда пропустила в течение восьми минут после их первого гола, Сульшер был разочарован, да и их второе преимущество также оказалось недолгим. К настоящему времени "Юнайтед" пропустил по крайней мере дважды в половине из 14 матчей в чемпионате в этом сезоне, и это проблема, которую они должны решить.

Эдинсон Кавани, забивший победный для "МЮ" гол после выхода со скамейки запасных в матче против "Саутгемптона" в прошлом месяце, пребывал на поле всего четыре минуты, когда уругваец прорвался в зазор между Юри Тилемансом и Вильфридом Ндиди, чтобы принять передачу Эрика Байи, и резко развернулся.

Edinson Cavani has now been directly involved in five PL goals as a substitute this season, more than any other player in Europe's top five leagues.

Ole Gunnar Solskjaer has unlocked his own Ole Gunnar Solskjaer.

Фернандеш промчался вперед за защитной линией "Лестера", а Кавани выдал прекрасный пас на ход полузащитнику сборной Португалии, который хладнокровно пробил мимо Шмейхеля. Сульшер сказал, что Кавани пока придется довольствоваться ролью запасного в АПЛ, но если он продолжит показывать подобную игру, он окажется очень удобной и важной заменой».

Бруну Фернандеш Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хорошо, что команда расстроена. Я действительно был рад, когда зашел в раздевалку и увидел, что вся команда была разочарована, и парни говорили, что мы должны играть лучше. Мы создаем менталитет победителей, и игроки не могут быть довольны одним набранным очком. У «Лестера» хорошая команда, но мы могли выиграть матч и вести с большей разницей. Мы не имеем права пропускать гол в такой момент. Мы разочарованы, но у нас нет времени расстраиваться, ведь через три дня нам предстоит следующий матч

Юри Тилеманс — настоящий волшебник

Автор Squawka Мохаммед Батт отдает должное бельгийскому полузащитнику «Лестера», проведшему выдающийся матч.

«Полузащитник топ-уровня редко может играть и преуспевать за команду, не относящуюся к топовым в течение нескольких сезонов, но именно этим Юри Тилеманс, похоже, и занимается в "Лестере". Бельгиец сенсационно хорошо сыграл на "Кинг Пауэр", ничем не уступая в уровне футбольного мышления таким звездам, как Бруну Фернандеш и Поль Погба.

По правде говоря, он более чем уверенно устоял против суперзвезд и доминировал над Скоттом Мактоминеем и Фредом до такой степени, что Оле Гуннар Сульшер поднял со скамейки Поля Погба, чтобы усилить полузащиту, и когда он позднее произвел замену, переломившую ход матча, он не уменьшил количество игроков в полузащите, поскольку хотел сдержать Тилеманса.

Youri Tielemans vs. Man Utd:

◉ Most touches (107)

◉ Most passes (79)

◉ Most ball recoveries (14)

◉ Most duels won (12)

◉ Most final ⅓ entries (11)

◉ Most take-ons (6)

◎ 100% take-on success

◎ 3 tackles made

◎ 2 interceptions

◎ 2 fouls won

◎ 2 crosses

◎ 2 shots

🤤 pic.twitter.com/oIBf2la6yr — Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020

У бельгийца было 107 касаний (больше всех в матче), 6/6 попаданий (больше всех в матче), 79 передач (больше всех в матче), 68 завершенных (больше всех в матче). Несмотря на то, что результат не в полной мере удовлетворил "Лестер", он показал игру, которая буквально кричит об уровне Лиги чемпионов. Если "Лестер" не сможет пройти отбор на лучший турнир Европы в следующем сезоне, то наверняка клуб, который это сделает, подпишет его. Юри Тилемансу нужно играть на самом высшем уровне, у него есть для этого талант».

Брендан Роджерс Главный тренер «Лестера» Хорошая игра двух атакующих команд. Наша оборона и контр-прессинг были в порядке. Против команд, как «Ман Юнайтед», так и надо играть. В первом тайме этот элемент игры был хорош. Во втором тайме нам пришлось немного больше защищаться, но мы все же действовали компактно и плотно, а затем имели хорошие моменты. Возможно, нам не хватало последнего паса. Это игра Джейми Варди, поэтому он один из лучших. Что касается его уровня концентрации, то он всегда в штрафной или около нее. У него футбольный мозг, и он знает, где окажется мяч, после чего завершает эпизод.

Лучший игрок матча — Бруну Фернандеш

Автор Sky Sports Адам Бэйт считает португальского хавбека «МЮ» лучшим игроком матча, несмотря на то, что его игра в матче была далека от идеала.

«Это не было самым зрелищным выступлением Фернандеша с любой точки зрения, но во всех важных смыслах он по-прежнему оставался лучшим игроком матча. Именно его кросс создал первую явную голевую возможность в игре, упущенную Рашфордом, и именно он ассистировал тому же игроку, который вскоре открыл счет.

Это был Фернандеш, который затем подарил мяч сопернику на краю своей зоны, что в итоге привело к голу "Лестера", сравнявшему счет, и его день стал еще хуже, когда он получил предупреждение за фол на Эвансе незадолго до перерыва.

Bruno Fernandes has now been directly involved in 30 Premier League goals since his Man Utd debut in February:

👕 28 games

⚽️ 17 goals

🎯 13 assists

More than any other player in the division.

Вяглядело невозможной задачей выключить Фернандеша из игры, и он, казалось, выиграл ее для "Юнайтед", когда мастерски замкнул передачу, поразив ворота Шмейхеля на 79-й минуте. На этот раз "Юнайтед" не смог удержать победу, но очевидно, что в лице Фернандеша у них есть игрок с необычной способностью добиваться результатов».

