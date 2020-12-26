Ничья в пользу «Ливерпуля». Автогол Туанзебе стоил «МЮ» победы в «Боксинг дэй»

Неудачный день Рашфорда
Автор The Guardian Пол Дойл считает, что форвард «МЮ», хотя и забил гол, в целом провел не слишком удачный матч.
«Лестер заслужил немного удачи и это очко в увлекательной игре, в которой обе команды продемонстрировали свои достоинства и недостатки, которые объясняют их позиции в таблице. Команды, которые начали день на втором и третьем местах в АПЛ, продемонстрировали результат и игру, которые удовлетворили лидера, "Ливерпуль".
Маркус Рашфорд направил "Юнайтед" к 11-й подряд выездной победе в выездной лиге, но Харви Барнс быстро сравнял счет, прежде чем звезда "МЮ" Бруну Фернандеш вывел свою команду вперед, но преимущество она удерживала недолго.
"Мы разочарованы", — сказал Оле Гуннар Сульшер. "Парни просто раздавлены в раздевалке, потому что мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше голов".
Первый из этих шансов выпал на долю Рашфорду менее чем через 80 секунд после начала матча, поскольку "Юнайтед" начал с уверенностью команды, привыкшей побеждать на выезде. Но нападающий был нехарактерно небрежным при ударе, прыгнув с шести ярдов после идеального навеса слева Фернандеса. Это было началом сумасшедшего дня для Рашфорда, открывшего счет, прежде чем он упустил еще одну явную возможность забить и был заменен из-за травмы плеча».
Все решили форварды
Автор Daily Mail Роб Дрэйпер хвалит атакующие линии обеих команд, признавая, что в обороне соперники, показывавшие равную игру, были не так безупречны.
«В конце концов, решающую роль сыграли старые-добрые центральные нападающие — два 33-летних игрока, которым хватило опыта не терять голову в важные моменты матча. Феноменальный Джейми Варди блеснул в концовке, что привело к автоголу Акселя Туанзебе, благодаря которому "Лестер" получил свой десерт в очень зрелищном столкновении в "Боксинг дэй".
А Эдинсон Кавани, хотя он и не забил, решительно взял дело в свои руки после выхода на поле, чтобы показать Антони Марсьялю, как на самом деле выглядит лидерство. Не будем забывать и о следующем поколении форвардов — Маркус Рашфорд забил свой 50-й гол в Премьер-лиге в возрасте 23 лет, а Харви Барнс забил лучший гол в матче.
Only five English players have scored 50 Premier League goals for Man Utd:— William Hill (@WilliamHill) December 26, 2020
🔴 Wayne Rooney (183)
🔴 Paul Scholes (107)
🔴 Andy Cole (93)
🔴 David Beckham (62)
🔴 Marcus Rashford (50)
Joining an elite list of Red Devils.#LEIMUN pic.twitter.com/JSTwiMSTAk
Возможно, это признак того, насколько прибавил "Лестер" за последние десять лет — то, что эти команды встречались на равных, как два равноценных соперника из верхней части таблицы. Конечно, это также может быть признаком упадка "Юнайтед". Как бы то ни было, отделить одно от другого сложно. И хотя обе команды были настроены атаковать, они показали блестящую игру, хотя и немного проигрывали в защите».
Кавани стал «джокером» «МЮ»
Автор The Telegraph Джеймс Дакер отмечает вклад выходящего на замену уругвайского нападающего в игру манкунианцев.
«Это была ожесточенная, увлекательная игра, которая заставляла вас гадать об исходе до самого конца, даже после того, как Фернандеш сделал счет 2:1. Обе команды боролись за контроль над мячом, обе быстро перешли в атаку, ни одна из сторон не давала друг другу времени для передышки. Были моменты небрежности, перемежающейся с отличной игрой, но ни Сульшер, ни его лестерский коллега Брендан Роджерс не могли придраться к настроению или старанию своих игроков.
Тем не менее, увидев, что его команда пропустила в течение восьми минут после их первого гола, Сульшер был разочарован, да и их второе преимущество также оказалось недолгим. К настоящему времени "Юнайтед" пропустил по крайней мере дважды в половине из 14 матчей в чемпионате в этом сезоне, и это проблема, которую они должны решить.
Эдинсон Кавани, забивший победный для "МЮ" гол после выхода со скамейки запасных в матче против "Саутгемптона" в прошлом месяце, пребывал на поле всего четыре минуты, когда уругваец прорвался в зазор между Юри Тилемансом и Вильфридом Ндиди, чтобы принять передачу Эрика Байи, и резко развернулся.
Edinson Cavani has now been directly involved in five PL goals as a substitute this season, more than any other player in Europe's top five leagues.— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020
Ole Gunnar Solskjaer has unlocked his own Ole Gunnar Solskjaer. https://t.co/KzNsaq98Zw
Фернандеш промчался вперед за защитной линией "Лестера", а Кавани выдал прекрасный пас на ход полузащитнику сборной Португалии, который хладнокровно пробил мимо Шмейхеля. Сульшер сказал, что Кавани пока придется довольствоваться ролью запасного в АПЛ, но если он продолжит показывать подобную игру, он окажется очень удобной и важной заменой».
Юри Тилеманс — настоящий волшебник
Автор Squawka Мохаммед Батт отдает должное бельгийскому полузащитнику «Лестера», проведшему выдающийся матч.
«Полузащитник топ-уровня редко может играть и преуспевать за команду, не относящуюся к топовым в течение нескольких сезонов, но именно этим Юри Тилеманс, похоже, и занимается в "Лестере". Бельгиец сенсационно хорошо сыграл на "Кинг Пауэр", ничем не уступая в уровне футбольного мышления таким звездам, как Бруну Фернандеш и Поль Погба.
По правде говоря, он более чем уверенно устоял против суперзвезд и доминировал над Скоттом Мактоминеем и Фредом до такой степени, что Оле Гуннар Сульшер поднял со скамейки Поля Погба, чтобы усилить полузащиту, и когда он позднее произвел замену, переломившую ход матча, он не уменьшил количество игроков в полузащите, поскольку хотел сдержать Тилеманса.
Youri Tielemans vs. Man Utd:— Squawka Football (@Squawka) December 26, 2020
◉ Most touches (107)
◉ Most passes (79)
◉ Most ball recoveries (14)
◉ Most duels won (12)
◉ Most final ⅓ entries (11)
◉ Most take-ons (6)
◎ 100% take-on success
◎ 3 tackles made
◎ 2 interceptions
◎ 2 fouls won
◎ 2 crosses
◎ 2 shots
🤤 pic.twitter.com/oIBf2la6yr
У бельгийца было 107 касаний (больше всех в матче), 6/6 попаданий (больше всех в матче), 79 передач (больше всех в матче), 68 завершенных (больше всех в матче). Несмотря на то, что результат не в полной мере удовлетворил "Лестер", он показал игру, которая буквально кричит об уровне Лиги чемпионов. Если "Лестер" не сможет пройти отбор на лучший турнир Европы в следующем сезоне, то наверняка клуб, который это сделает, подпишет его. Юри Тилемансу нужно играть на самом высшем уровне, у него есть для этого талант».
Лучший игрок матча — Бруну Фернандеш
Автор Sky Sports Адам Бэйт считает португальского хавбека «МЮ» лучшим игроком матча, несмотря на то, что его игра в матче была далека от идеала.
«Это не было самым зрелищным выступлением Фернандеша с любой точки зрения, но во всех важных смыслах он по-прежнему оставался лучшим игроком матча. Именно его кросс создал первую явную голевую возможность в игре, упущенную Рашфордом, и именно он ассистировал тому же игроку, который вскоре открыл счет.
Это был Фернандеш, который затем подарил мяч сопернику на краю своей зоны, что в итоге привело к голу "Лестера", сравнявшему счет, и его день стал еще хуже, когда он получил предупреждение за фол на Эвансе незадолго до перерыва.
Bruno Fernandes has now been directly involved in 30 Premier League goals since his Man Utd debut in February:— William Hill (@WilliamHill) December 26, 2020
👕 28 games
⚽️ 17 goals
🎯 13 assists
More than any other player in the division. 🙇♂#LEIMUN pic.twitter.com/CadBSvgVQc
Вяглядело невозможной задачей выключить Фернандеша из игры, и он, казалось, выиграл ее для "Юнайтед", когда мастерски замкнул передачу, поразив ворота Шмейхеля на 79-й минуте. На этот раз "Юнайтед" не смог удержать победу, но очевидно, что в лице Фернандеша у них есть игрок с необычной способностью добиваться результатов».