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    Выходные и рабочие дни в 2021. Плюс спортивный календарь

    Выходные и праздники в 2021 и спортивный календарь на год: даты главных чемпионатов и турниров

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    Выходные и рабочие дни в 2021
    Выходные и рабочие дни в 2021
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    LiveSport.Ru собрал на одной картинке календарь рабочих и выходных дней и спортивный календарь 2021 года. Невероятно удобно!

    Трудовые и выходные 2021

    Роструд опубликовал календарь рабочих, выходных и праздничных дней на 2021 год.

    Россиян ждут 10 дней подряд выходных в январе: с 1 по 10 число.

    Выходные и праздники в 2021 + спортивный календарь. Нажмите, чтобы посмотреть крупнее
    LiveSport.Ru

    Следующие длинные выходные пришлись на 23 февраля — «мужской день» не всегда объявляется выходным, но в этот раз, т.к. он примыкает к уик-энду, его сделали нерабочим. Но «расплата» рядом: за понедельник придется отработать в субботу, 20-го февраля.

    8 марта в 2021 году приходится на понедельник, потому можно отдыхать с 6 по 8 число. В мае две недели подряд по три выходных дня: 1-3, 8-10.

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    День России, он же день независимости, пришелся на субботу. Потому праздничный день перенесен с 12 числа на 14-е — понедельник.

    В ноябре сразу 4 выходных подряд: с 4 по 7 число.

    Наконец, главное нововведение ждет нас в самом конце года: 31 декабря 2021 — официальный выходной по всей стране.

    Спортивный календарь 2021 года

    Вместе с расписанием трудовых и выходных дней, на картинке с календарем представлены даты самых главных спортивных событий года.

    2021 постарается наверстать все то, что было отложено из-за коронавируса в 2020-м.

    Отметим февраль, когда полноценно возобновляется большой футбольный сезон: 16-18 числа — Лига чемпионов и Лига Европы, а уже 26-го — старт весенней части РПЛ.

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    • 24-го марта европейские сборные начинают отбор на ЧМ-2022 в Катаре. А за два дня до этого стартует чемпионат мира по фигурному катанию. На фоне отмененного первенства Европы и паузы в прошлом году, турнир обещает быть особенно увлекательным.

    7 мая должен начаться чемпионат мира по хоккею. Изначально предполагалось, что он пройдет в Риге и Минске, но политическая обновка в Белоруссии может помешать этим планам. Возможно, ЧМ примет другая страна.

    11-го июня стартуют сразу два топ-турнира: Евро-2020 и Кубок Америки. Параллельно можно будет следить за матчами сильнейших команд Европы и Южной Америки.

    Летняя Олимпиада с опозданием на год начнётся 23 июля, а два дня спустя стартует новый сезон РПЛ.

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    • 14 сентября — старт нового группового этапа в Лиге чемпионов, а два дня позже — в Лиге Европы. И в тот же день — премьера третьего еврокубка — Лиги Конференций.

    Конечно, обо всех эти и многих других событиях LiveSport.Ru подробно расскажет, а накануне напишет топовые прогнозы. 0

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