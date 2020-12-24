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    «Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто

    Реакция прессы на матч «Милан» — «Лацио»

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    В 14-м туре итальянской Серии А «Милан» победил «Лацио» (3:2). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Милан» добился знакового достижения

    «Ему противостояла твердая команда "Лацио", но "Милан" все равно одержал победу, одержав 10-ю победу в 14 матчах Серии А в этом сезоне и отобрал у "Интера" лидерство. Между тем, еще один успех с двумя забитыми голами сделал "россонери" второй командой в истории топ-5 европейских лиг, забившей более одного раза в 16 поединках кряду за один календарный год, тогда как в 1948 году "Барселона" выиграла 18 матчей», — отмечает Goal.com.

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    • «Между тем, Хакан Чалханоглу был в центре всего позитивного для "Милана". 26-летний плеймейкер забил свой первый мяч в чемпионате Италии ударом с пенальти и сделал два ассиста. Всего он создал четыре момента для партнеров по команде и сделал больше всех передач, чем любой игрок хозяев поля (45)».

    «Милан» — лидер сезона и года в Италии

    «Крик во время камбэка: Тео [Эрнандес]! Человек, у которого никогда не заканчивается энергия. "Милан" остается лидером на Рождество», — отмечается в заголовке статьи туринской Tuttosport.

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    «Ребич и Чалханоглу сделали счет 2:0, но Луис Альберто и Иммобиле его сравняли. Но последнее слово осталось за французом. Показатели лидера Серии А: он не знает поражений 26 дней и 79 очками является командой, которая набрала наибольшее количество баллов в 2020 году».

    «Милан» снова выручил характер

    «Это безудержный "Милан"", — пишет римская Corriere della Sera после вчерашней победы.

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    • 'Он сразу дважды забил и снова собрался с силами. Но в конце концов, Лацио пал перед напором Эрнандеса. Россонери также преодолели чрезвычайную ситуацию и остались на вершине таблицы'.

    'Милан' сделал себе рождественский подарок

    'Это было похоже на рождественскую шутку. Это была рождественская мечта Милана и его поклонников. Интер по-прежнему рядом, привязанный к лидеру, но сколько страданий и сколько радости от победы, одержанной в последний момент россонери, поэтому эффектным финишем они вернули себе лидерство в таблице', — рассказывает миланская Gazzetta dello Sport.

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    • 'Без Ибрагимовича это возможно, без Кьяера это возможно. С таким количеством кадровых потерь все возможно. Собственно, рождественская мечта, и после такого красивого и напряженного матча, в котором даже Лацио выложился на тысячу процентов, Милан продолжает мечтать'. 0

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