Неизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино

Он знал, что домашние поражения в Лиге 1 от «Марселя» и «Лиона» впервые за более чем десятилетие сыграют против него. Он знал, что третье место в турнирной таблице на Рождество — не лучшая позиция. Он знал, что, несмотря на продемонстрированный характер при выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов, этого было недостаточно, ведь команда смотрелась ужасно на протяжении сезона.

Он может вспомнить интервью RMC Sport с президентом «Пари Сен-Жермен» Нассером Аль-Хелаифи сразу после победы над «Манчестер Юнайтед». На вопрос, была ли это заслуга Тухеля, Аль-Хелаифи ответил, что футболисты сыграли потрясающе и продемонстрировали фантастический дух. О тренере он не сказал ничего, ни слова похвалы или поздравления.

Однако так было не всегда. Аль-Хелаифи часто называл Тухеля лучшим тренером в мире, например, в сентябре 2018 года, после того, как он выиграл свои первый пять матчей в Лиге 1, или два месяца спустя, когда его команда обыграла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов на «Парк де Пренс».

Конечно, с тех пор многое изменилось. Президент больше не видит Тухеля на посту тренера, а спортивный директор Леонардо не видел его там никогда.

Тухель был назначен предшественником Леонардо — Антеро Энрике. Бразилец так и не принял унаследованного тренера. Эта пара много раз ссорилась как наедине, так и на публике. Последний раз летом, когда они обсуждали трансферы.

Тухель хотел центрального защитника, в частности Антонио Рюдигера из «Челси». Леонардо хотел полузащитника, поэтому подписал Данило Перейру. Чтобы подчеркнуть свою важность, Тухель заигрывал его на позиции центрального защитника, что было ребячеством и ненужностью. Когда в октябре Леонардо заявил СМИ, что комментарии Тухеля вредят клубу, стало очевидно, что его дни сочтены.

В итоге Тухель уходит с лучшим процентом побед среди всех тренеров в истории Лиги 1 (75,6) и самым высоким средним количеством набранных очков за игру (2,37, как и у Унаи Эмери). В августе он вывел парижан в их первый финал Лиги чемпионов. Да, он проиграл, но в более удачный вечер мог бы и обыграть мюнхенскую «Баварию». Впрочем, клуб все равно его увольняет за шесть месяцев до окончания контракта.

Самая большая проблема Тухеля заключается в том, что ему так и не удалось придать своему «Пари Сен-Жермен» подлинную идентичность. Стиль игры в этом сезоне был плохим. Парижане не были убедительны, и в их стиле не было каких-то шаблонов или тем. Честно говоря, у немецкого специалиста и не было возможности должным образом подготовиться к новой кампании. Предсезонка не состоялась из-за выступления в Лиге чемпионов, а в связи с травмами и положительными тестами на коронавирус он так и не смог опереться на сильнейший вариант своей команды.

Дополнительный контекст кроется в том, что он никогда не чувствовал себя комфортно во французской столице. Как сам Тухель признался французском телевидению после победы над «Страсбуром» со счетом 4:0, «он имеет дело с определенно особенным клубом». И он устал от этого. В интервью немецкому телеканалу Sport 1 незадолго до игры в Страсбурге он выразил разочарование.

«Здесь, в Париже, ожидания огромны как внутри клуба, так и вне его», — сказал Тухель. — «Мы чувствуем это, особенно в лиге, где нас воспринимают не так, как, например, "Баварию". Чего-то не хватает. Нам всегда говорят, что у нас есть Ди Мария, Мбаппе и Неймар, так что выиграть у условного "Бордо" считается нормой, это не достижение».

«Иногда очень легко общаться в раздевалке. В других случаях это большая проблема, потому что такой клуб, как "Пари Сен-Жермен", имеет много влиятельных персон, чьи интересы пересекаются с интересами команды. Я просто люблю футбол, а у нас много нефутбольных дел. Порой кажется, что в этом нет ничего сложного, но, порой, ты делаешь замену, а в СМИ ее обсуждают в течение двух недель. После этого я стараюсь говорить сам себе, что всего лишь хочу быть тренером», — добавил Тухель.

Ясно, что Тухель был утомлен, учитывая как обстановку в Париже, так и особую энергетику «Пари Сен-Жермен». И он прав: этот клуб не похож на многие другие. Есть большие ожидания, своя строгая политика, требовательные фанаты, владельцы и СМИ. Есть бесконечные программы, на которые нужно ориентироваться, и все это нужно делать под микроскопом. Возможно, Тухель не был создан для такого рода работы и, похоже, не нашел способа справиться со всем этим.

Даже раздевалка и ключевые игроки не были разочарованы его увольнением. Было время, когда команда его полностью поддерживала, но в прошлом сезоне он поссорился с Мбаппе, и некоторые из его сомнительных тактических решений лишили его большого уважения.

Две недели назад Леонардо и Аль-Хелаифи связались с Маурисио Почеттино, и на этом в истории с Тухелем была поставлена точка.

С приходом Почеттино «Пари Сен-Жермен» получит совсем другого тренера. Начнем с того, что аргентинец хорошо знает клуб, и это может быть его самым большим преимуществом. Он играл за «Пари Сен-Жермен», был капитаном и построил прочные отношения с городом, клубом и болельщиками. Его там любят, даже несмотря на то, что в Париже он играл всего два сезона. Его амбициям всегда соответствовало возвращение в столицу Франции в качестве тренера.

Кроме того, ему не нужно будет делать перестройку, как это происходило в «Тоттенхэме». У него, вероятно, будет меньше денег в Париже, чем у его предшественников из-за экономического климата, но в его распоряжении будет отличная команда, две суперзвезды мирового класса, несколько отличных молодых игроков и опытные футболисты, такие как Ди Мария.

У него также есть игроки, соответствующие его схеме 4-2-3-1. 14-месячный перерыв, начавшийся после ухода из «Тоттенхэма», оживил его. Он устал после пяти лет сизифова труда в Северном Лондоне, кульминацией которого стало поражение в финале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

Короче говоря, Почеттино имеет все, что нужно «Пари Сен-Жермен» прямо сейчас. Он трудолюбивый наставник с четкой индивидуальностью с точки зрения интенсивности и стиля. Он говорит на трех языках, необходимых для общения с раздевалкой (французский, английский и испанский), и у него также есть политический характер, способный справиться с пристальным вниманием. Он больше, чем просто тренер, и может похвастаться совершенно другим мышлением, чем Тухель.

Но теперь значение будут иметь только результаты. Две главные цели — победа в чемпионате и успех в Лиге чемпионов. Почеттино, как бывший игрок и тренер «Эспаньола», с нетерпением ждет встречи с «Барселоной» в феврале. И поскольку клуб ведет переговоры с Неймаром и Мбаппе о продлении их контрактов, в Париже надеются, что привлечение Почеттино станет дополнительным плюсом при общении с суперзвездами.

В последний раз «Пари Сен-Жермен» менял тренера на Рождество в декабре 2011 года, когда Антуана Комбуаре сменил Карло Анчелотти. Парижане были лидерами лиги, но в итоге уступили титул «Монпелье». Почеттино прибудет в команду, занимающую третье место, всего на один балл отстающую от «Лилля» и «Лиона». На этот раз все получится сразу? 0