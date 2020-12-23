Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси

Слухи о возможном уходе лидера «Барселоны» Лионеля Месси на фоне перестройки команды не утихают. Разбираемся, какой будет каталонский клуб через год.

Уход Месси может стать финансовым спасением для «Барсы»

Потеря лучшего игрока в мире бесплатно, очевидно, станет для «Барселоны» большим ударом, особенно с учетом ее отчаянного финансового положения. Клубу нужны все деньги, которые он может получить прямо сейчас. Тем не менее, уход Лионеля Месси, по крайней мере, в какой-то мере приведет к снижению их зарплатной ведомости.

«Барселоне» необходимо сэкономить около 190 млн евро на зарплате к концу сезона, чтобы удовлетворить бюджетные потребности Ла Лиги — на самом деле это нужно сделать раньше, чтобы не усугубить проблему, а их капитан сегодня зарабатывает около 565 тыс. евро в неделю.

Учитывая, что Месси вряд ли согласится на серьезное сокращение оклада в своем следующем контракте, сохранение в команде самого высокооплачиваемого футболиста в мире вряд ли может считаться привлекательным предложением для следующего президента, которому будет необходимо резко сократить расходы.

Поэтому неудивительно, что усиливаются спекуляции о том, что некоторые кандидаты на пост президента «блауграна» считают уход аргентинца досадной необходимостью. Это убеждение также может объяснить настроенную против Месси риторику, которая недавно появилась в каталонской прессе, и которую сам игрок уже заметил, когда заявил, что он «устал быть проблемой всех в этом клубе».

У «Барселоны» мало денег на удержание Месси

Конечно, никто не хочет быть человеком, который потеряет культовую фигуру «Барселоны», поэтому бывший президент клуба Хосеп Бартомеу отказался отпустить его летом. Все его потенциальные преемники публично обещают убедить Месси остаться, и в идеальном мире они построят новый успешный проект вокруг лучшего бомбардира каталонцев.

Однако тот, кто одержит победу на выборах 24 января 2021 года, будет строго ограничен мерами по сокращению расходов. Следующий президент тоже будет противостоять этому с самого начала, так как у них будет всего семь дней, чтобы осуществить какие-либо трансферы, прежде чем зимнее окно закроется 1 февраля.

Конечно, есть понимание того, что у «Барселоны» связаны руки с точки зрения крупных подписаний — она не может позволить себе даже Мемфиса Депая, не говоря уже о Лаутаро Мартинесе — но крайне важно, чтобы «блауграна» усилила оборону, потрясенную травмами Серхи Роберто и Жерара Пике.

У нового президента мало времени, чтобы убедить Месси

В команде Рональда Кумана особенно мало центральных защитников, и СМИ сообщают, что приоритетной задачей для клуба в январе станет приобретение Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», а не будущее Месси.

Аргентинец при этом может подписать предварительное соглашение с другим клубом с 1 января — более чем за три недели до выборов, а это означает, что уход капитана может быть подтвержден еще до прихода к власти нового президента. При таком сценарии вина за уход Лео может быть полностью возложена на Бартомеу. Впрочем, на него это будет списано, даже если форвард решит уйти, следующим летом, когда закончится его контракт.

Таким образом, новому президенту придется быстро убедить Месси, что «Барселона» снова начнет побеждать, и сразу же. Однако это потребует определенных усилий, учитывая, что у клуба будет мало денег на трансферы следующим летом, поэтому роль тренера будет иметь еще большее значение, чем обычно.

Куман рискует уйти в 2021 году

Нет никаких доказательств того, что у аргентинца серьезные проблемы с нынешним главным тренером команды Рональдом Куманом. Конечно, нидерландец бесцеремонно избавился от хорошего друга форварда Луиса Суареса, но проблемы уругвайца с «Барселоной» возникли до прихода нынешнего наставника.

Однако есть надежда, что назначение легенды клуба и бывшего партнера Месси по команде Хави может все изменить. Знаменитый полузащитник хоть и покинул «блауграна» в 2015 году после того, как он и Месси, вместе выиграли четвертую Лигу чемпионов, но пара, если верить медиа, сохраняет крепкую дружбу.

Они никогда не скрывали своего восхищения друг другом как игроками, и молодой тренер открыто заявлял о своей вере в то, что его экс-одноклубник является неотъемлемой частью надежд каталонцев вернуть великие времена на «Камп Ноу».

Также многие ожидают, что победитель ЧМ-2010 станет рулевым коллектива по завершении сезона, потому что хотя Куман имеет двухлетний контракт, в нем есть пункт, позволяющий следующему президенту пересмотреть ситуацию следующим летом. На сегодня маловероятно, что нидерландцу позволят продолжить работу, если он не выиграет главный трофей — еще одна отдаленная перспектива, поскольку его подопечные отстали от группы лидеров, не говоря уже о Лиге чемпионов.

Хави может убедить Месси остаться

Куман — легенда «Барселоны», но он стал последним отчаянным шагом Бартомеу перед отставкой, и существует широко распространенное желание начать все заново следующим летом.

Хави тесно связан с одним из первых фаворитов президентской гонки Виктором Фонтом, но 40-летний специалист будет предпочтительным выбором почти для всех кандидатов, особенно с учетом того, что о возвращении Пепа Гвардиолы теперь не может быть и речи после подписания им нового контракта с «Манчестер Сити».

Хави, возможно, представляет собой самую успешную команду «блауграна» в истории, но он также рассматривается как символ ее будущего. Тем не менее, хотя он может быть в прекрасных отношениях с Месси, убедить нападающего в том, что он может превратить кризисный коллектив в претендента на победу Лиги чемпионов без каких-либо серьезных инвестиций, является обременительной задачей.

Вероятнее всего, стоит ожидать переходной сезон, что вряд ли является заманчивой перспективой для человека, которому будет 34 года, когда начнется сезон 2021/2022 годов. В конечном итоге, как не так давно отмечал Гвардиола, все будет зависеть от того, что происходит в голове Месси.

Месси не хочет быть обузой для «Барселоны»

Ключевой вопрос заключается в том, способна ли команда Кумана выигрывать трофеи, и, судя по тому, что мы видим на сегодня, нынешний состав не выглядит сильнее, чем тот, который был опозорен «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. Во всяком случае, он точно слабее.

Положительным моментом является огромный потенциал роста коллектива. У «Барселоны» есть несколько потрясающих молодых игроков: Ансу Фати, Френки де Йонг, Педри, Сержиньо Дест, Рики Пуч и Тринкау, но команде не хватает глубины состава в ключевых линиях. Улучшить его будет сложно без значительных инвестиций.

Расставание с Месси не сбалансирует бюджет клуба, но это, несомненно, поможет облегчить нагрузку на него, и аргентинец прекрасно это понимает. Меньше всего он хочет стать обузой для каталонцев, которых он во многом самостоятельно тащил на себе последние три года, если не дольше.

И, вероятно, так и будет, потому что за последние два месяца ничего не произошло, чтобы предположить, что Месси и «Барселоне» лучше остаться вместе. Таким образом, все готово для напряженного завершения этой жестокой драмы, и счастливый конец выглядит маловероятным. А значит, Куману, Хави или кому-то другому придется строить новую «Барселону». 0