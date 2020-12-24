Два года кошмара позади. Кикнадзе исчерпал лимит ошибок

На этой неделе в «Локомотиве» произошли очередные изменения в руководстве клуба. Случилось то, чего так хотели все болельщики «железнодорожников». После провала в первой части чемпионата России и вылета из еврокубков клуб попрощался с генеральным директором Василием Кикнадзе, с именем которого и связаны все самые неприятные события последних месяцев.

Вместо Кикнадзе новым гендиректором «Локомотива» стал Владимир Леонченко, который в 1994 году выиграл вместе с «железнодорожниками» бронзовые медали чемпионата России.

Кроме того, Анатолий Мещеряков уступил пост председателя совета директоров Александру Плутнику, заместителю генерального директора РЖД.

Ну а мы узнали, что об этом думают ведущие спортивные СМИ страны.

Девять ошибок Кикнадзе

Автор «Матч ТВ» Артем Терентьев перечислил сразу девять ошибок, которые за несколько лет своей деятельности допустил Кикнадзе. Среди них, безусловно, некрасивое расставание с Юрием Семиным, несколько провальных трансферов, а также полный провал в переговорах с грузинским супер талантом Хвичей Кварахцелией, который в итоге подписал контракт с «Рубином». Еще одна проблема — ужасные отношения с болельщиками, которые в знак протесте против гендиректора даже покидали фанатский сектор во время матча.

«Отказ продлевать контракт с Юрием Палычем — спорный момент. Возможно, после двух провальных ЛЧ действительно требовались новый тренер и новая стратегия. Но то, как произошло расставание, пожалуй, самая главная ошибка Кикнадзе в "Локо".

Во-первых, названные причины — про молодежь и атакующий футбол — выглядели недостоверно. Во-вторых, выдворять Семина из клуба вместо уважительного диалога и красивых проводов — это выстрел себе же в ногу. Такое никогда не забудут, а сделать в своей карьере что-то более заметное, чем бесславное расставание с легендой, будет очень сложно.

В-третьих, этот шаг окончательно расколол команду и фанатов — стало мало поддержки и много негатива и кричалок про руководство», — пишет в своем материале Терентьев.

Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи. Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее. Бывший гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе

Кикнадзе погубила чрезмерная самоуверенность

Так считает обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер, которого тоже удивили неоднозначные решения Кикнадзе.

«Кикнадзе переоценил себя. Это чувствовалось в том, как он занимался трансферами. Его слова про 85 миллионов за Алексея Миранчука казались нелепыми примерно в той же степени, как и уверенность Фурсенко в победе России на ЧМ-2018. Сейчас мы уже знаем, что дело закончилась 14,5 миллионами. И ещё не вся сумма ушла "Локомотиву". Ещё одна ситуация — уход Хвичи. Кикнадзе зря думал, что ситуация под контролем. Так тянуть с переподписанием мог только крайне уверенный в себе человек. Или самоуверенный.

Кикнадзе переоценил себя. Это мы поняли ещё по судебным делам с Геркусом и Тарасовым. "Локомотиву" явно не стоило доводить дело до разбирательств на таком уровне. В обоих случаях судьи встали не на сторону "Локомотива". Хотя Кикнадзе считал, что если дело Геркуса дойдёт до суда, то у предшественника не будет никаких шансов. Оказалось иначе.

Похоже, Кикнадзе переоценил свою значимость для клуба. В том числе когда не продлил контракт с Сёминым, вопреки желанию болельщиков. Символично, что Кикнадзе пришёл в "Локомотив" и едва ли не сразу объявил аудит, чтобы произвести переоценку состояния клуба. А пришло к тому, что гендир переоценил сам себя», — отмечает в своей статье Телингатер.

Новому руководству «Локомотива» не позавидуешь

«Наследство им достается не слишком радостное. Промежуточные позиции примерно те, что были к моменту ухода Ольги Смородской в 2016-м — команда тогда не попала в еврокубки, вокруг нее было много негатива. Теперь снова скандалы, место в середине таблицы и серьезное сокращении доходов из-за отсутствия ЛЧ.

Плюс у "Локомотива" наименее современный стадион в Москве — еще один конкурентный недостаток в борьбе за нового болельщика. ЦСКА, "Спартак" и "Динамо" располагают новенькими аренами, они выше в таблице, а у красно-синих с бело-голубыми еще и довольно внятная стратегия. У "Локомотива" же — разброд и шатания», — уверен автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев.

Противоречивое назначение Николича

Выбор Марко Николича в качестве нового главного тренера «Локомотива» тоже поняли далеко не все. Более того, через несколько месяцев после назначения Кикнадзе с удивлением узнал, что Николич никогда не приветствовал атакующий футбол, хотя тогдашний гендиректор изначально уверял в обратном.

«Место Семина занял неизвестный Марко Николич, которого Кикнадзе представил так: Он зарекомендовал себя как смелый, амбициозный, атакующий, хорошо разбирающийся в вопросах тактики тренер. Философия, которую он исповедует, близка той, которой придерживаюсь я. Я бы хотел играть в атакующий футбол, чтобы у нас было стратегическое видение идеологии клуба. Клуба — не тренера. Клуб должен понимать, в какой футбол команда хочет играть. На это наши ближайшие планы и нацелены.

Поначалу Николич молчал, но спустя пару месяцев объяснил, что с ним вообще никто не обсуждал такие вопросы.

— Посмотрите в гугле или где угодно, говорил ли я когда-нибудь по поводу атакующего футбола? Никогда. Я говорил наоборот! Атакующий футбол интересен прежде всего болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться.

По результатам это тоже заметно: в РПЛ "Локомотив" 8-й с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей», — говорится в материале Sport24.

Новая эра

«Туда ему и дорога — наверняка эти слова сегодня произнесут тысячи поклонников "Локомотива". С первого дня, как стало известно о расставании с Юрием Палычем, они не только не скрывали своего негативного отношения к руководству, но и вели с ним непримиримую войну. Как только могли — любыми средствами. Акциями на трибунах, открытыми письмами, выступлениями в СМИ, благо за красно-зеленых болеет достаточно известных личностей.

В понедельник в офисе корпорации постановили, что Мещеряков и Кикнадзе свое отслужили. А уже в среду гендир попрощался в конце планового совещания в онлайн-режиме со своими сотрудниками, объявив, что покидает клуб, доработав в нем до конца декабря.

Чувства от этого, признаться, смешанные. Радости тут точно быть не может. "Локо" дуэт "новотаров", обещавших, что Николич поставит современный атакующий футбол, оставляют в полуразрушенном состоянии. Приняли готового участника Лиги чемпионов, а возвращают команду, которая занимает сегодня десятое место по забитым мячам и такое же — по пропущенным. И идет на восьмой строчке в таблице РПЛ, вровень с девятым, с 13-очковым отставанием от Зенита.

Главное теперь — не промахнуться с новыми фигурами...

"Локо" ведь не первый раз прокололся с назначением топ-менеджеров. Одна Ольга Смородская чего стоила с ее безвыигрышным периодом», — пишет «Советский спорт». 0