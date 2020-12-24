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    Николич продолжит тренировать «Локомотив»

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    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич продолжит тренировать команду во второй части чемпионата России.

    Марко Николич
    Марко Николич

    Об этом заявил новый генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко.

    «Сейчас у всех команд отпуск. Футболисты должны набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона.

    Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона.

    Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Все в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

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