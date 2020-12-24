Николич продолжит тренировать «Локомотив»

Марко Николич
globallookpress.com
Об этом заявил новый генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко.
«Сейчас у всех команд отпуск. Футболисты должны набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона.
Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона.
Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Все в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
Напомним, что Леонченко был назначен генеральным директором «Локомотива» 23 декабря, на этом посту он сменил Василия Кикнадзе. 0