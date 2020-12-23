Новым главой «Локомотива» стал член совета директоров ЦСКА

В московскомсостоялось общее собрание акционеров клуба, на котором был избран новый состав совета директоров клуба.

В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Новый состав совета директоров избрал своим председателем Александра Плутника, который сменил на этом посту Анатолия Мещерякова.

Плутник — заместитель генерального директора ОАО «РЖД», однако также он является членом совета директоров ЦСКА с мая 2020 года.

Также на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба, который сменил Василия Кикнадзе. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко.

С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.

«Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова "Локомотивом" было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу.

Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово», — заявил Александр Плутник клубной пресс-службе.

Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров «Локомотива». В декабре 2018 года его назначили гендиректором клуба.

В текущем сезоне РПЛ после 19 туров «Локомотив» идет на 8-м месте, набрав 28 очков.

В текущем сезоне Лиги чемпионов столичный коллектив занял 4-е место на групповом этапе в квартете с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». 0