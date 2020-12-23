ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 годаМЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
  • 23:12
    • Новым главой «Локомотива» стал член совета директоров ЦСКА
  • 18:00
    • Кикнадзе объявил об уходе из «Локомотива»
  • 23:44
    • «Реал» в Мадриде обыграл «Гранаду»
  • 22:45
    • «Интер» обыграл «Верону» и возглавил таблицу Серии А
  • 22:29
    • «Тоттенхэм» обыграл «Сток Сити» в четвертьфинале Кубка лиги
    Все новости спорта

    Новым главой «Локомотива» стал член совета директоров ЦСКА

    Футбол Локомотив ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В московском «Локомотиве» состоялось общее собрание акционеров клуба, на котором был избран новый состав совета директоров клуба.

    Александр Плутник
    Александр Плутник

    В него вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

    Новый состав совета директоров избрал своим председателем Александра Плутника, который сменил на этом посту Анатолия Мещерякова.

    Плутник — заместитель генерального директора ОАО «РЖД», однако также он является членом совета директоров ЦСКА с мая 2020 года.

    Также на совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба, который сменил Василия Кикнадзе. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко.

    С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, председателя совета профессионального союза футболистов и тренеров.

    «Мы благодарим за проделанную работу бывших коллег по совету директоров. Под председательством Анатолия Мещерякова "Локомотивом" было выиграно множество титулов, он покинул совет в связи с переходом на новую работу.

    Кроме того, хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово», — заявил Александр Плутник клубной пресс-службе.

    Кикнадзе с 2013 года входил в совет директоров «Локомотива». В декабре 2018 года его назначили гендиректором клуба.

    В текущем сезоне РПЛ после 19 туров «Локомотив» идет на 8-м месте, набрав 28 очков.

    В текущем сезоне Лиги чемпионов столичный коллектив занял 4-е место на групповом этапе в квартете с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Эвертон» остановить «МЮ» в Кубке лиги?
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Воспользуется ли «Порту» проблемами «Бенфики»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Как встретят «Северсталь» хозяева в Питере?
  • СКА — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бостон — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Орландо — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры