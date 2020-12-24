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    Геркус: В «Локомотиве» услышали призывы болельщиков

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал изменения в руководстве клуба.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    Вместо Василия Кикнадзе новым гендиректором «Локомотива» стал Владимир Леонченко, а Анатолий Мещеряков уступил пост председателя совета директоров Александру Плутнику, заместителю генерального директора РЖД.

    «Неожиданно. Вы сами помните, что председатель совета директоров клуба Мещеряков говорил, что совет директоров не будет в этом году собираться. А потом раз, он уже и не председатель. Состав совета директоров полностью ушел, теперь другой.

    Это была их коллективная ответственность, брали на себя круговую поруку. Очевидно, что их попросили освободить свои посты, акционер недоволен управлением клуба, и коль высказывался принцип коллективной ответственности, пришло время ее нести.

    Если болельщики празднуют уход генерального директора, то для них это праздник. Но нужно спрашивать самих болельщиков. Видимо, услышали их голос, призывы, давление, которое оказывалось. Выходит, звучащие голоса возымели действие.

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    • Замена руководства произведена мастерски. Утечек [в прессу] до сегодняшнего дня не было. Надо признать, что административные перестановки сделаны качественно.

    Мы помним слова предыдущего менеджмента, что за результат тренера отвечает старое руководство. Думаю, если новые менеджеры предложат сменить Николича, то он уйдет уже этой зимой. Если у них никого нет на примете, то…

    Хотя замена руководства, судя по полной смене совета директоров, готовилась определенное время, решение было в конце ноября, а то и раньше. Думаю, могли начать смотреть и на тренеров в тот момент. Все возможно, в том числе и Юрий Палыч [Семин]. Почему нет? Он лучше многих остальных тренеров.

    2020 год был не такой плохой. Да, был не таким хорошим, как предыдущие, но ведь было серебро РПЛ, Лига чемпионов. Если 2021 год будет лучше, то будет здорово. Но отыграть такое отставание от лидеров непросто», — приводит слова Геркуса «Р-Спорт».

    «Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ после 19-ти туров. 0

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