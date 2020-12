Левандовский признан футболистом года по версии ФИФА

Лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА был признан форвард «Баварии»

На награду также претендовали Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) и Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

Эта награда стала первой для 32-летнего футболиста. Предыдущим лауреатом премии был Лионель Месси.

В 2020 году Левандовский вместе с «Баварией» выиграл чемпионат Германии, кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS