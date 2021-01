Лэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты

Когда люди смотрят на команды Пепа Гвардиолы, они всегда сосредотачиваются на игре в пас или прессинге, а может, и на Лео Месси. На чем они никогда не фокусируются, так это на движении команды без мяча, несмотря на то, что этот элемент крайне важен для игры команд Гвардиолы.

Игра в пас, при условии, что никто не передвигается, приводит атаку к застою. Именно так «Сити» часто выглядели в этом сезоне. Однако в матче с «Челси» мы увидели Фила Фодена в атакующей тройке, и это решение привело к доминированию «Сити».

Phil Foden's game by numbers vs. Chelsea: 31 touches 4 chances created 3 shots 3 fouls won 3 recoveries 1 tackle 1 shot on target 1 assist 1 goal An impressive performance from the youngster. pic.twitter.com/AsYuHQERdJ

Движение Фодена вперед и назад было очевидным и полезным, особенно с его темпом («Он превратился в Марка Овермарса!» — воскликнул Гэри Невилл в какой-то момент). Но никто не ожидал, что он будет совершать рывки по диагонали, однако это именно то, что он делал неоднократно.

Сезар Аспиликуэта не мог успеть за ним, Курт Зума не знал, как подстраховать своего товарища по обороне, поэтому Фоден был в космосе. Однажды он нашел своим пасом Илкая Гюндогана, открывшего счет, в другой раз он увидел расположение Кевина Де Брюйне, и затем переместился в центр, на милю пространства, после чего замкнул передачу Де Брюйне.

На протяжении всей игры «Сити» прекрасно двигался без мяча и в результате полностью вводил в заблуждение «Челси». Илкай Гюндоган (открывший счет) был еще одним прекрасным примером. И даже Рахим Стерлинг, который стрелял с точностью штурмовика, к ужасу «Челси», летал по полю.

«Синие» просто не успевали за своими гостями и разрывались на части, им посчастливилось пропустить всего три гола. Фил Фоден устроил беспорядки в Лондоне, дав нам наглядный урок того, почему движение так важно для стиля игры Пепа Гвардиолы.

Фрэнк Лэмпард — не лучший тренер. Он, конечно, неплохой тренер — безоговорочно доверяет молодежи и, кажется, способен создать в команде хорошую атмосферу. Это замечательно. Но, похоже, он не очень компетентен в тактической стороне игры.

Он говорит о хорошей игре, однако Лэмпард неоднократно выглядел неуверенным в том, что он хочет видеть. Он постоянно менял расстановку и делал это даже, когда футболисты играли в одной схеме.

Он случайно нащупал свой лучший стартовый состав (с Оливье Жиру на острие), но отказался использовать его в любой момент матча с «Сити». Понятно, что он хотел ловить соперника на контратаках. Но как они собирались это делать? Использовать высокий прессинг? Или выходить из низкого блока? Казалось, что это сочетание одного и второго. Но это означало, что ни тот, ни другой элементы не работали хорошо.

Лэмпард говорил, что во втором тайме Билли Гилмор и Мэйсон Маунт «сражались», но это и не было проблемой «Челси». Они сражались, но просто не могли нанести удар по воротам «Сити».

Давайте говорить шепотом, но действительно ли Эймерик Ляпорт — лучший защитник «Сити»? Француз, конечно, великолепен. Но благодаря воскрешению Джона Стоунза его отсутствие из-за травмы не стало приговором для «горожан», который можно было ожидать.

Конечно, наличие рядом с ним неизменно сильного Рубена Диаша помогает. Но и сам Стоунз в последние недели выглядел великолепно. В последний раз англичанин играл столь хорошо перед ЧМ-2018, но после турнира он не был столь же надежен. И вот он вернулся.

Он конкурентен физически, он контролирует заднюю линию тактически, и, конечно, уверенно пасует вперед. Рубена Диаша нужно уважать (6 выносов, 3 перехвата), но именно Стоунз взял оборону «Сити» под свой контроль. И это может привести к действительно большим успехам для подопечных Гвардиолы.

«Ман Сити» не проигрывает в последних 11 матчах. Они одержали четыре победы подряд во всех турнирах, а в таблице АПЛ поднялись на пятое место с 29 очками. Более того, у них есть игра в запасе. И если они выиграют ее, то окажутся на расстоянии всего 1 очка от «Ливерпуля» и «МЮ».

Для команды, которая пропала с радаров по ходу сезона, которая осталась без своего главного бомбардира и это не стало большим делом, все выглядит довольно грозно. Они наконец решили уходить от использования Фернандиньо и выглядят лучше — Родри великолепен в полузащите (он разделил «Челси» на части), а в защите Рубен Диаш обеспечил им надежность.

Rodri's game by numbers vs. Chelsea:

◉ Most touches (108)

◉ Most successful passes (81)

◉ Most total duels contested (16)

◉ Most recoveries (11)

◉ Most tackles (5)

Dominant. pic.twitter.com/13B02Rut76