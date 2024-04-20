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    «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Англии 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»
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    Якоб Брун Ларсен («Бернли»)
    «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2024 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» после 32 матчей занимает последнее, 20-е место в зоне вылета. В его активе 30 мячей, в пассиве — 84 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылете, уступая безопасной 17-й строчке на 10 баллов, поэтому имеет мизерные шансы на спасение в элитном дивизионе английского футбола.

    Шеффилд Юнайтед — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Клинки» в последней игре АПЛ потерпели поражение. На чужом поле они уступили «Брентфорду» (0:2), пропустив два безоветных мяча.

    Это поражение стало вторым в трех последних поединках, так что какого-то позитивного тренда в выступлениях главного аутсайдера не просматривается.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированные — Боугл, Робинсон, Дэвис, Джеббисон, Иган, Брюстер, Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бэшем, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх во всех турнирах «Шеффилд Юнайтед» потерпел два поражения при трех ничьих.

    Закономерно, что с такой формой коллектив не выберется из зоны вылета, даже если будет регулярно играть вничью.

    Макберни, Бреретон и Арчер — самые результативные игроки «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ с шестью голами.

    «Бернли»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей АПЛ «Бернли» занимает 19-е место в зоне вылета с 20 баллами и разницей мячей 33-68.

    Команда на шесть очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому чтобы выжить в элитном дивизионе ей нужна хотя бы небольшая серия побед на финише сезона.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Кларетовые» поделили очки с «Брайтоном» (1:1), забив по голу.

    Эта мировая стала для клуба третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу.

    Не сыграют: Травмированы — Экдаль, Аль Дахиль, Бейер, Редмонд, Колеошо, Рэмси, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Бернли» потерпел лишь одно поражение при одной победе и четырех ничьих.

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    Такие результаты не позволяют коллективу подняться с предпоследнего места в английской Премьер-лиге, а значит угроза вылета для него высока, как никогда.

    Браунхилл, Брун Ларсен, Фофана — лучшие бомбардиры клуба в АПЛ с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Шеффилд Юнайтед» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Бернли» не выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бернли» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.65, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в них было забито больше 2,5 голов.

    При этом в трех из шести последних матчей гостей сработали оба данных расклада.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Шеффилд Юнайтед» был зафиксирован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.55

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    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву на дне?
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