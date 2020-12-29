Лэмпард должен быстро исправиться, чтобы его не уволил Абрамович

В рамках 16-го тура АПЛ «Челси» и «Астон Вилла» разошлись миром 1:1. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Лэмпард рискует отставкой

«Настали тяжелые времена для Фрэнка Лэмпарда, который больше, чем кто-либо знает, какие ожидания могут быть в "Челси", особенно после летних расходов, когда в новичков было вложено 220 млн фунтов. Одна победа в пяти матчах АПЛ и три поражения — это плохо, особенно когда это оставляет "Синих" на два места ниже и три очка хуже, чем на этом же этапе прошлого сезона. Менеджеру нужно быстро изменить ситуацию, потому что от него это недостаточно хорошая отдача для Романа Абрамовича», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Берт.

«На этом фоне "Астон Вилла" выглядит очень ярко: она закончила 2019 год на 18-м месте, а в 2021 год перейдет на пятом, и это явная трансформация, чему способствовали проницательные подписания и реальная целеустремленность вокруг наставника Дина Смита, который отплатил за проявленную в него веру. Также были доказательства того, что это не просто "команда Джека Грилиша" с Джоном Макгинном, который до сих пор играл каждую минуту каждого поединка в этом сезоне, выдавший просто выдающийся матч в полузащите, где он затмил Н’Голо Канте».

«Астон Вилла» выдала лучший старт в элите за 20 лет

«Даже с двумя играми в запасе "Вилла" остается выше "Челси" по разнице мячей, и она заслуживает того, чтобы там быть. Она ненадолго пошатнулась после гола Жиру в первом тайме, но вновь проявила свою энергичность во втором и заслужила сравнять счет благодаря Эль Гази, который забил пять голов в последних пяти матчах чемпионата. Макгинн превосходно играл в полузащите, и под руководством Дина Смита вся команда выглядела уверенно», — хвалит гостей Мэтт Дикинсон в материале The Times.

«У обоих соперников были шансы вырвать победу в конце игры, но ничья казалась правильным результатом, и рев кого-то из персонала "кларетовых" по завершении игры показал, кто больше доволен выступлением своей команды. Она выиграла пять из семи матчей на выезде, а ее единственное поражение — против "Вест Хэма", и в этом туре бирмингемцы проявили хорошее качество игры после своего лучшего старта в высшем сезоне за более чем два десятилетия».

«Челси» провалился в рождественский период

«Для обеих команд это была вторая игра за три дня. "Кларетовые" приехал в западный Лондон не просто в отличной форме, но и играли в зажигательный футбол, прессинговали впереди и контратаковали. Суровым вечером "Челси" и "Астон Вилла" выдали боевую ничью, которая сделала Дина Смита более счастливым тренером», — пишет на страницах The Guardian Барни Ронэй.

«"Вилла" продемонстрировала компактную, стойкую игру и легко могла выиграть, пусть даже голу Эль Гази во втором тайме помогла слабые действия в защите Андреаса Кристенсена, который повредил ногу, пытаясь сфолить на Джеке Грилише. Для Фрэнка Лэмпарда это четыре из возможных 15 очков за 17 дней по обе стороны Рождества. "Челси" временами действовал несвязно в одних аспектах, но убедительно в других, но недостатка в усилиях и борьбе не было».

«Вилла» — реальный претендент на еврокубки

«В то время как "Челси" внес радикальные изменения в составе, "Вилла" совершила всего одно во время ее визита на запад Лондона. Дин Смит был вынужден поставить Эзри Конса в центре обороны вместо дисквалифицированного Тайрона Мингса. И он был вознагражден за свою веру в своих основных исполнителей, которые вывели клуб на пятое место в лиге, едва избежав вылета в прошлом сезоне», — отмечает в материале The Mirror Фредди Кайгли.

«Вместо того, чтобы нарушить баланс ротацией, он выпустил своих звезд, которые набрали хорошую форму, а Эль Гази забил свой пятый гол в пяти играх, вырвав заслуженную ничью. В этом сезоне команда демонстрирует фантастический баланс, и качество проходит через всю команду, от вратаря Эмилиано Мартинеса до Олли Уоткинса в атаке. Еще один положительный результат против представителей "большой шестерки" позволяет ей уверенно бороться за еврокубки». 0