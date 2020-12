Легенда в процессе становления. Рашфорд вновь спас «Юнайтед»

Этот успех стал очень важным для манкунианцев, а также для их главного тренера Уле Гуннара Сульшера, который впервые выиграл у «волков» в рамках АПЛ. Что же мы узнали по итогам матча?

1. Рашфорд спешит на помощь

Иногда вам просто нужен герой. Кто-то, кто мог бы рискнуть, нанести удар. Вчера вечером этим героем был Маркус Рашфорд, притом свое самое важное действие на «Олд Траффорд» он совершил на исходе компенсированного времени.

«Юнайтед» выглядел тяжело в матче с «Вулверхэмптоном». Хозяева действительно играли не очень хорошо, и, возможно, больше всего разочаровывали сам Рашфорд и Бруну Фернандеш — два талисмана команды, которые почти всегда выходят на поле в важных встречах. Оба выглядели разбитыми от усталости, неспособными предоставить даже малейшую динамику.

92:51 — Manchester United’s late goal through Marcus Rashford was their latest winning goal in a Premier League game at Old Trafford since September 2009, when Michael Owen scored after coming off the bench against Manchester City (95:27). Saviour. pic.twitter.com/L9Fkis8KGd — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2020

Фернандеш упустил лучший шанс «Юнайтед» в первом тайме и создал всего три момента, потеряв мяч 23 раза, что является плохим показателем даже для него. Рашфорд тем временем не создал ни одного момента и постоянно передерживал мяч.

И лишь на последних минутах Фернандеш красиво запустил мяч за спины защитникам «Вулверхэмптона», а Рашфорд принял его. Казалось, он сделал слишком много лишних касаний. Будучи уже в штрафной, он никак не мог принять правильное решение, пока все-таки не подстроился под удар с левой. Мяч отскочил от Ромена Саисса и влетел в сетку.

Неряшливый гол, но все равно победный. И очень важный, позволивший «красным дьяволам» выйти на второе место и заставить всех шептаться о том, что «Манчестер Юнайтед» вновь претендует на титул.

Манкунианцы обязаны всем Маркусу Рашфорду. Воспитаннику клуба, который забил больше победных голов в компенсированное время, чем кто-либо другой в истории. Легенда в процессе становления.

Marcus Rashford has now scored three 90th-minute winners for Manchester United in the Premier League; more than any other player in the club’s history.

Rashford time. ⌚️ pic.twitter.com/UQJnpXXI7I — William Hill (@WilliamHill) December 29, 2020

2. Нет пощады для Нуну

«Волки» подошли к этой игре без нескольких ключевых игроков основного состава, и данный факт уже не сулил команде ничего хорошего. Подопечным Нуну Эшпириту Санту явно не хватало Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера, но это не может служить оправданием тому, насколько плохо они сыграли.

Romain Saïss in the first half against Man Utd:

◎ 100% pass accuracy (16/16)

◎ 100% duels won (2/2)

◉ Most clearances (6)

And had one of the best chances of the game. 🤏 pic.twitter.com/46PdzgKJ2Y — Squawka Football (@Squawka) December 29, 2020

Играть с низкой линией обороны — умный ход со стороны Нуну. Однако проблема заключалась в том, как вырваться из глухой защиты. Дело в том, что гости практически не пытались это сделать. У них было два игрока, чьи темп и мастерство позволяли им вести контратаки, да и молодой Ки-Ян Хувер мог провести матч всей своей жизни, но «волки» ничего не предложили сопернику в открытой игре.

Да, Ромен Саисс заставил Давида де Хеа совершить пару отличных сейвов после розыгрышей стандартных положений, но даже с таким набором игроков «волки» могли сделать намного больше, и в концовке они поплатились за свою нерешительность.

3. Голы? Куда они подевались?

Много внимания уделяется тому факту, что «волки» забили всего шесть голов в первых таймах в Премьер-лиге в этом сезоне (только у трех команд результат хуже), но что еще более примечательно, так это то, что шесть из восьми таймов, сыгранных между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, тоже оказались без точных ударов.

Ole Gunnar Solskjær has now won a Premier League game against 22 out of the 24 teams he has faced as Man Utd manager:

W̶o̶l̶v̶e̶s̶

Arsenal

Liverpool

United have a match against the final two in January. ⏳ pic.twitter.com/5fVv88NUFQ — Squawka Football (@Squawka) December 29, 2020

270 игровых минут без голов! А в том тайме, в котором был забит гол до вчерашнего дня, отличился лишь Хуан Мата в рамках встречи Кубка Англии. Нуну Эшпириту Санту знает, как играть против Уле Гуннара Сульшера («волки» были первой командой, которая прервала победную серию «Юнайтед»). И норвежец был настолько сильно ранен этими неудачами, что отказывался идти на риск, необходимый для того, чтобы сломить такую упорную команду, как «Вулверхэмптон».

Более того, похоже, Сульшер не обладает ни тактическими знаниями, ни смелостью. Итак, мы получили такую игру — бесплодную и безжизненную. Отлично подходящую для «Вулверхэмптона», но не для «Юнайтед».

Да, «красные дьяволы» вырвали победу на последних минутах благодаря рикошету, но выступления имеют такое же значение, как и результаты, и это было особенно ужасное выступление, которое предвещает неприятности для их предстоящих матчей против Джека Грилиша, Пепа Гвардиолы и, конечно, Юргена Клоппа с его чемпионским коллективом.

4. Рейтинг игроков «Манчестер Юнайтед»

5. Рейтинг игроков «Вулверхэмптона»

