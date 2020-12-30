ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Легенда в процессе становления. Рашфорд вновь спас «Юнайтед»

    «Красные дьяволы» вырвали победу у «Вулверхэмптона»

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Маркус Рашфорд и Поль ПогбаЛегенда в процессе становления. Рашфорд вновь спас «Юнайтед» Лионель МессиАнтигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус Карим Бензема и Винисиус ЖуниорПримера. «Барселона» не справилась с «Эйбаром», «Атлетико» примет «Хетафе», «Реал» в гостях у «Эльче»
  • 19:33
    • РПЛ представила расписание первых четырех туров в 2021 году
  • 18:10
    • Еще один матч АПЛ перенесен из-за коронавируса
  • 17:51
    • СМИ: АПЛ не планирует брать паузу из-за коронавируса
  • 21:26
    • «Торпедо» обыграло «Локомотив»
  • 21:16
    • Изменены сроки проведения 1/8 Кубка России
  • 18:54
    • АПЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом
  • 18:39
    • Гол Ковальчука не спас «Авангард» от поражения в матче с «Куньлунем»
    Все новости спорта
    Маркус Рашфорд и Поль Погба
    Маркус Рашфорд и Поль Погба
  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!
    В унылом матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    Этот успех стал очень важным для манкунианцев, а также для их главного тренера Уле Гуннара Сульшера, который впервые выиграл у «волков» в рамках АПЛ. Что же мы узнали по итогам матча?

    1. Рашфорд спешит на помощь

    Иногда вам просто нужен герой. Кто-то, кто мог бы рискнуть, нанести удар. Вчера вечером этим героем был Маркус Рашфорд, притом свое самое важное действие на «Олд Траффорд» он совершил на исходе компенсированного времени.

    «Юнайтед» выглядел тяжело в матче с «Вулверхэмптоном». Хозяева действительно играли не очень хорошо, и, возможно, больше всего разочаровывали сам Рашфорд и Бруну Фернандеш — два талисмана команды, которые почти всегда выходят на поле в важных встречах. Оба выглядели разбитыми от усталости, неспособными предоставить даже малейшую динамику.

    Фернандеш упустил лучший шанс «Юнайтед» в первом тайме и создал всего три момента, потеряв мяч 23 раза, что является плохим показателем даже для него. Рашфорд тем временем не создал ни одного момента и постоянно передерживал мяч.

  • Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус
  • LiveSport.Ru продолжает подводить итоги сумасшедшего 2020 года
  • Сегодня

    • И лишь на последних минутах Фернандеш красиво запустил мяч за спины защитникам «Вулверхэмптона», а Рашфорд принял его. Казалось, он сделал слишком много лишних касаний. Будучи уже в штрафной, он никак не мог принять правильное решение, пока все-таки не подстроился под удар с левой. Мяч отскочил от Ромена Саисса и влетел в сетку.

    Неряшливый гол, но все равно победный. И очень важный, позволивший «красным дьяволам» выйти на второе место и заставить всех шептаться о том, что «Манчестер Юнайтед» вновь претендует на титул.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Манкунианцы обязаны всем Маркусу Рашфорду. Воспитаннику клуба, который забил больше победных голов в компенсированное время, чем кто-либо другой в истории. Легенда в процессе становления.

    2. Нет пощады для Нуну

    «Волки» подошли к этой игре без нескольких ключевых игроков основного состава, и данный факт уже не сулил команде ничего хорошего. Подопечным Нуну Эшпириту Санту явно не хватало Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера, но это не может служить оправданием тому, насколько плохо они сыграли.

    Играть с низкой линией обороны — умный ход со стороны Нуну. Однако проблема заключалась в том, как вырваться из глухой защиты. Дело в том, что гости практически не пытались это сделать. У них было два игрока, чьи темп и мастерство позволяли им вести контратаки, да и молодой Ки-Ян Хувер мог провести матч всей своей жизни, но «волки» ничего не предложили сопернику в открытой игре.

  • Лучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2020 года
  • Вчера

    • Да, Ромен Саисс заставил Давида де Хеа совершить пару отличных сейвов после розыгрышей стандартных положений, но даже с таким набором игроков «волки» могли сделать намного больше, и в концовке они поплатились за свою нерешительность.

    3. Голы? Куда они подевались?

    Много внимания уделяется тому факту, что «волки» забили всего шесть голов в первых таймах в Премьер-лиге в этом сезоне (только у трех команд результат хуже), но что еще более примечательно, так это то, что шесть из восьми таймов, сыгранных между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, тоже оказались без точных ударов.

    270 игровых минут без голов! А в том тайме, в котором был забит гол до вчерашнего дня, отличился лишь Хуан Мата в рамках встречи Кубка Англии. Нуну Эшпириту Санту знает, как играть против Уле Гуннара Сульшера («волки» были первой командой, которая прервала победную серию «Юнайтед»). И норвежец был настолько сильно ранен этими неудачами, что отказывался идти на риск, необходимый для того, чтобы сломить такую упорную команду, как «Вулверхэмптон».

    Более того, похоже, Сульшер не обладает ни тактическими знаниями, ни смелостью. Итак, мы получили такую игру — бесплодную и безжизненную. Отлично подходящую для «Вулверхэмптона», но не для «Юнайтед».

  • Лэмпард должен быстро исправиться, чтобы его не уволил Абрамович
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Астон Вилла»
  • Вчера

    • Да, «красные дьяволы» вырвали победу на последних минутах благодаря рикошету, но выступления имеют такое же значение, как и результаты, и это было особенно ужасное выступление, которое предвещает неприятности для их предстоящих матчей против Джека Грилиша, Пепа Гвардиолы и, конечно, Юргена Клоппа с его чемпионским коллективом.

    4. Рейтинг игроков «Манчестер Юнайтед»

    Рейтинг игроков «Манчестер Юнайтед»
    squawka.com

    5. Рейтинг игроков «Вулверхэмптона»

    Рейтинг игроков «Вулверхэмптона»
    squawka.com

    0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020     Лионель Месси
  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
    • 14:14 24/12/2020     Томас Тухель
  • Неизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
    • 21:52 25/12/2020
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Австрия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры