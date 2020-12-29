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    Лучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор

    LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2020 года

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    Никола Влашич
    Никола Влашич
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    LiveSport.Ru продолжает подводить итоги уходящего года. На очереди — выбор лучшего игрока РПЛ в 2020 году.

    3. Артем Дзюба

    Форвард «Зенита» по итогам прошлого сезона совершенно заслуженно получил звание лучшего игрока — 7 главных тренеров клубов РПЛ выбрали Дзюбу игроком сезона, еще у троих он стал вторым.

    Никто в прошлом сезоне не участвовал в решающих фазах атак чаще Дзюбы: 17 раз форвард лично отправлял мяч в ворота, в 13 случаях забивали после его передач.

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    • Артем второй год подряд стал лучшим ассистентом и уступил бомбардирское лидерство Сердару Азмуну, у которого лишь 1 гол был забит с пенальти, против 7 у Дзюбы.

    Далее последовали новый контракт, капитанская повязка в «Зените» и новый сезон....который во многом оказался разочаровывающим, потому что невооруженным взглядом было заметно, что Дзюба изрядно сдал.

    Из-за скомканного летнего календаря у команд РПЛ не было полноценных сборов и отдыха, а плотный график в клубе и сборной, и накопившаяся усталость сказались на здоровье — уже во втором туре Дзюба не играл из-за проблем со спиной.

    Артем Дзюба

    По итогам первых десяти туров Артем лидировал по системе «гол плюс пас» в РПЛ: 6 забил, 3 отдал. При этом 2 гола были забиты с нарушениями правил, а 4 из 7 оставшихся результативных действий пришлись на матч с «Уфой».

    К ноябрю о спаде заговорили все — на счету Дзюбы были 1 гол и 2 ассиста за два месяца. Это наложилось на идиотский скандал с утекшим в сеть личным видео игрока, что закончилось потерей капитанских повязок в клубе и сборной.

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    • Тем не менее, несмотря на провал с «Зенитом» в Лиге чемпионов, в РПЛ год Артем завершил ударно, набрав 5 очков (4+1) в трех матчах, и отличившись во встречах с «Динамо» и «Спартаком». В 2021-й год Дзюба смотрит с оптимизмом.

    2. Алексей Миранчук

    Вряд ли кто-то сомневается, что Алексей Миранчук — один из лучших российских игроков своего поколения, который оказывал огромное влияние на игру «Локомотива».

    В прошлом сезоне Алексей окончательно оформился как лидер «железнодорожников», который тащил на себе команду как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов.

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    • Роль «свободного художника» позволяла ему действовать по всей ширине поля, создавая моменты и забивая голы, хотя в обороне россиянин отрабатывал и не слишком охотно.

    Сезон 2019/20 выдался для него прорывным и в бомбардирском плане — впервые в своей карьере Миранчук забил 16 голов во всех соревнованиях, отдав при этом 5 голевых передач.

    В 2020 году он забил 7 мячей, большая часть из которых была ключевыми — приносившими победу или спасавшими от поражения в матчах с ЦСКА, «Спартаком», «Динамо», «Рубином»... В итоге они и удержали «Локо» на второй строчке.

    Алексей Миранчук

    Перенос Евро-2020 из-за коронавируса спутал планы «Локомотива» на продажу своего лучшего игрока, но все же осенью Миранчук перебрался в «Аталанту», успев перед этим набрать за «Локо» 3 очка в 4 матчах РПЛ.

    Дебют за бергамасков у Миранчука вышел блестящим: выйдя на замену, забил в первых же двух матчах в ворота «Мидтьюлланна» в Лиге чемпионов и «Интера» в чемпионате Италии.

    Но дальше начались проблемы с попаданием в состав, а в последнем матче с «Болоньей», получив наконец целый тайм игрового времени Алексей был признан итальянской прессой худшим игроком матча.

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    Беспокоиться рано, проблемы Миранчука можно списать на адаптацию, отсутствие «предсезонки» и перенесенный коронавирус.

    К тому же, скоро конкуренция за место в составе в «Аталанте» снизится, а значит россиянин получит больше шансов проявить себя. А дальше все зависит от бойцовских качеств.

    1. Никола Влашич

    Стабильность — признак мастерства, и с 2018 года хорватский легионер тащит на себе ЦСКА. Немного просев в прошлом сезоне, в этом году Влашич уверенно забрал титул лучшего игрока РПЛ.

    После победы, Влашич не моргнув глазом заявлял, что полностью заслужил приз, мало того — он никому его не отдаст и в 2021-м.

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    • И ему хочется верить — хорват является системообразующим игроком ЦСКА, который за счёт индивидуального мастерства влияет и на качество игры, и на результат.

    Весной, когда у ЦСКА не клеилось, Никола проявлял лидерские качества и брал инициативу на себя. За весь год хорват забил 13 голов (1 с пенальти) и отдал 7 результативных передач.

    Влашич обладает поставленным ударом, часто забивает из-за пределов штрафной, великолепно координирован и с удовольствием идет в дриблинг,

    Никола Влашич

    В этом сезоне по системе «гол+пас» хорватский легионер входит в тройку лучших в РПЛ — 13 (8+5) очков. Он мог бы проявить себя еще ярче, если бы его должным образом поддерживали партнеры, но Чалов в этом сезоне не блещет, а Гайч пока бесполезен.

    К ноябрю в условиях борьбы на два фронта хорват откровенно выдохся и не мог показывать свой максимум, но даже в этом состоянии в трех последних турах он записал на себя 3 очка (2+1), вытянув ЦСКА на вторую строчку.

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    • Нельзя не вспомнить, что Влашич вместе с ЦСКА с треском провалился в Лиге Европы, да и в РПЛ неровно проводил решающие матчи, но 23-летнему легионеру определенно есть еще куда расти, и хочется надеяться, что он не достиг своего потолка в РПЛ. 0

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