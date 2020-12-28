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    Трансферный дайджест. 22-28 декабря

    Перезапустит ли изгой «Арсенала» карьеру в Италии, куда перейдет «крыса» из «Барселоны», удержит ли «Реал» нападающего и другие трансферные новости последних дней

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    Месут Озил
    Месут Озил
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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Месут Озил

    «Арсенал», полузащитник, 32 года

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может сменить клуб, пишет Tuttosport.

    32-летнего футболиста предложили «Ювентусу», который ранее был заинтересован в нем. Представители Озила и «Юве» контактируют.

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    • Не исключен вариант, что «Ювентус» возьмет Озила в аренду и будет выплачивать ему часть зарплаты, остальная часть останется за «Арсеналом». Турецкий агент футболиста работает в этом направлении.

    Напомним, Озил был исключен из заявки «Арсенала» на Премьер-лигу и Лигу Европы на этот сезон. В январе он может быть внесен в них. Последний официальный матч он провел 7 марта.

    Все прогнозы на АПЛ

    Как пишет The Telegraph, лидеры команды считают, что футболист должен быть возвращен в состав лондонцев. На тренировках Озил впечатлил партнеров по команде. Ряд игроков «Арсенала» полагает, что возвращение хавбека поможет изменить ситуацию в АПЛ.

    Считается, что решение главного тренера команды Микеля Артеты вывести Озила из состава является одной из причин раскола в раздевалке «Арсенала».

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    • Срок контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года, с 1 января он может вступать в переговоры с другими командами.

    Наш прогноз: «Арсенал»

    Рикард Пуч

    «Барселона», полузащитник, 21 год

    Рикард Пуч

    «Манчестер Сити» и «Бавария» заинтересованы в подписании 21-летнего каталонского кантерано «Барсы» Рики Пуча, сообщает BBC Sport со ссылкой на испанский ресурс Fichajes.net.

    По информации The Athletic, представители лондонского «Арсенала» несколько раз просматривали испанца до того, как международная служба по поиску игроков в «Арсенале» была распущена. Также интерес к Пучу проявляет «Лидс».

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    • Полузащитник провел великолепный прошлый сезон, но при Кумане осел на скамье запасных. В нынешнем сезоне Пуч получил лишь 77 минут игрового времени, из них лишь 4 — в Ла лиге.

    На старте сезона тренер сообщил Пучу, что не рассчитывает на него, однако 21-летний испанец отказался уходить в аренду. Также стало известно, что Куман перед всей командой обвинил игрока в сливе информации из раздевалки прессе.

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    Контракт Рики Пуча с «Барселоной» завершается 30 июня 2021-го года, таким образом, уже с 1 января Рикард сможет свободно вести переговоры о бесплатном уходе в любой из клубов, заинтересованных в молодом таланте «Ла Масии».

    Наш прогноз: «Барселона»

    Роман Яремчук

    «Гент», форвард, 25 лет

    Роман Яремчук

    Нападающий «Гента» Роман Яремчук может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По данным издания, украинцем заинтересовалась «Рома». Римляне уже рассматривали возможность подписать 25-летнего игрока в 2017 и 2019 годах. Возможный трансфер оценивается в 10-12 млн евро.

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    • Отметим, что в сентябре у Яремчука был контракт с главным тренером «Гента» Ласло Белени, но с тем пор бельгийский клуб сменил уже двух наставников.

    Яремчук — лучший бомбардир «Гента» в этом сезоне, он забил 9 голов в 15 матчах чемпионата Бельгии.

    Наш прогноз: «Рома»

    Жервиньо

    «Парма», полузащитник, 33 года

    Жервиньо

    Полузащитник Жервиньо может покинуть «Парму» зимой, сообщает журналист Николо Скира.

    Интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Интер», тренер Антонио Конте хотел пригласить его еще летом.

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    • По информации La Gazzetta dello Sport Жервиньо входит в приоритетную часть списка трансферов итальянского специалиста, в качестве подмены для Ромелу Лукаку.

    В «Парму» может отправиться нападающий Андреа Пинамонти, сыгравший в этом сезоне в двух матчах Серии А в составе «нерадзурри».

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    Кроме того, информацию по Жервиньо запросил саудовский клуб «Аль-Хилаль».

    В 12 матчах текущего сезона Серии А Жервиньо забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

    Наш прогноз: «Интер»

    Лука Йович

    «Реал», форвард, 23 года

    Лука Йович

    Английский «Вулверхэмптон» интересуется нападающим «Реала» Лукой Йовичем, пишет As со ссылкой на Sky Sports.

    «Волки» хотели бы зимой арендовать 23-летнего серба в связи с травмой головы Рауля Хименеса, полученной после неудачного столкновения с Давидом Луисом.

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    • Сообщалось, что Йовичем также интересуется «Милан» и бывший клуб Луки «Айнтрахт Франкфурт».

    «Реал Мадрид» подписал Йовича 4 июня 2019 года, заплатив «Айнтрахту» 63 миллиона евро. Однако с тех пор Лука провел всего 32 игры и забил два гола, поэтому близок к тому, чтобы покинуть команду.

  • Когда у форварда нет уверенности в себе, то у него ничего не получается. Посмотрим, если у меня не будет больше шансов проявить себя, то, надеюсь, я сменю команду.
  • Лука Йович

    • В текущей кампании серб сыграл всего пять матчей (чуть более 200 минут игрового времени) — частично из-за травм и заражения COVID-19.

    Наш прогноз: «Реал»

    Кристиан Эриксен

    «Интер», полузащитник, 28 лет

    Кристиан Эриксен

    Миланский «Интер» больше не рассчитывает на хавбека Кристиана Эриксена, сообщил гендиректор клуба Беппе Маротта.

    Эриксен выставлен на трансфер и покинет команду в январе, — сказал Маротта Sky Sport Italia.

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    • По данным Evening Standart Маурисио Почеттино в случае назначения главным тренером «ПСЖ» может попросить клуб приобрести двух игроков, с которыми работал ранее в «Тоттенхэме» — Деле Алли («Тоттенхэм») и Кристиана Эриксена.

    Как утверждает La Gazzetta dello Sport, датчанин может отправиться в аренду в «ПСЖ», а в обратную сторону поедет хавбек Леандро Паредес на аналогичных условиях.

    Календарь и таблица Серии А

    Эриксен перешел в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне 28-летний датчанин провел 8 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

    Наш прогноз: ПСЖ

    Мартен де Рон

    «Аталанта», полузащитник, 29 лет

    Мартен де Рон

    Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон может продолжить карьеру в Англии, сообщает 90min.

    По данным издания, «Манчестер Сити» уже некоторое время следит за игроком и может сделать предложение о его переходе летом.

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    • Однако голландец также интересен «Тоттенхэму» — и «шпоры» могут попробовать подписать де Рона уже в период зимнего трансферного окна.

    Сам игрок тоже не прочь вернуться в АПЛ, где он уже играл за «Мидлсбро» в сезоне-2016/17.

    В «Аталанте» понимают, что не смогут конкурировать с клубами АПЛ с точки зрения финансовых условий, но не хотят отпускать футболиста.

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    По данным Mundo Deportivo, хавбек может послужить одним из вариантов укрепления состава для «Барселоны». «Блауграна» заинтересована в футболистах, которые станут свободными агентами следующим летом и де Рон входит в список Кумана.

    В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел в Серии А 11 матчей и забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Аталанта» 0

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