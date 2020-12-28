Серия «Тоттенхэма» без побед — большое испытание для Моуринью

Жозе Моуринью не любит, когда статистические данные используют для оценки футбольных матчей. Буквально на прошлой неделе тренер «Тоттенхэма» сказал, что статистика зачастую «похожа на отличный кусок мяса или рыбы, который плохо приготовили» и что без контекста она мало о чем говорит.

Но вот один показатель, с которым португалец вряд ли может поспорить — сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «шпоры» набрали всего 2 очка из 12 возможных в последних играх АПЛ.

Команда и тренер в этом сезоне начинали вынашивать искренние надежды в борьбе за титул, но недавние результаты вскрыли некоторые их новые недостатки, а также напомнили о старых.

В первую очередь, это проблема с креативом, а также трудности Моуринью в работе с мотивацией некоторых игроков, не обладающих тем менталитетом победителя, который был присущ игрокам в командах португальца на раннем этапе его карьеры.

Первая проблема должна быть достаточно простой для решения. Но для этого необходимо, чтобы вторая проблема стала меньшей, чтобы Моуринью мог исправить все быстро и с наименьшим ущербом, а «шпоры» вернулись в нужное русло.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По сути все сводится к тому, научился ли Моуринью быть менее требовательным и более снисходительным к неэффективным игрокам. Так как именно эта черта его характера привела к испортившимся отношениям с игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Ответ на этот вопрос мы получим довольно скоро, так как Моуринью не будет мириться с одними и теми же ошибками, которые стоят его команде набранных очков. Однако его послематчевые комментарии, в которых он обвинял своих игроков, не являются хорошим знаком.

«Это разочаровывает. Это было похоже на матч с "Ливерпулем", когда мы держали опасных игроков соперника под контролем на протяжении 90 минут, но пропустили со стандарта. Обороняться глубоко — это не намерение. Игроки знают, о чем я их просил в перерыве. Если они не смогли сделать лучше, это только потому что они не смогли. Я знаю, как я готовлю команду и не хочу говорить больше. У нас не было ни амбиций, ни желания добиться большего», — сказал Моуринью.

Текущий спад «шпор» начался с ничьей 1:1 в матче с «Кристал Пэлас» две недели назад. С тех пор «Тоттенхэм» съездил в Ливерпуль, имея возможность 16 декабря оторваться на 3 очка на вершине таблицы АПЛ, проиграл в двух матчах из трех и теперь идет пятым. Вместо того, чтобы задавать темп в гонке за титул, Моуринью и его подопечные вернулись в стаю.

В матче с «Пэлас» пропущенный на 81-й минуте гол лишил «шпор» победы, затем на «Энфилде» Роберто Фирмино на 90-й минуте превратил ничью в поражение для «Тоттенхэма» (1:2). На 86-й минуте игры против «Вулверхэмтона» Ромен Саисс принес хозяевам заслуженную ничью (1:1), ответив на гол Танги Ндомбеле на 1-й минуте.

Гол «Вулверхэмптона» hgloballookpress.com

То, что команда пропускает ключевые голы на последних минутах, наверняка станет источником сильного раздражения для Моуринью, который придает огромное значение концентрации и организованности. Где бы он ни тренировал, его основные принципы всегда базировались на прочности обороны. И «шпоры» начинают сдавать в этом компоненте игры.

Против «Вулверхэмптона», как и против «Ливерпуля», «шпоры» хорошо выстраивались в линию и уверенно сохраняли защитную форму. С тактической точки зрения они выглядели впечатляюще. Однако против «волков», как и раньше на «Энфилде», «Тоттенхэм» был готов чрезмерно пожертвовать владением мячом и позволить сопернику доминировать.

И хотя в итоге они не добились положительного результата из-за того, что пропустили после угловых в конце матча, психологическая усталость, связанная с необходимостью быть сконцентрированным на обороне в течение всей игры, могла поспособствовать тому, что защитники выключились, когда концентрация была необходима больше всего.

И вину за это можно возложить на Моуринью, потому что его нежелание играть в более атакующем стиле гарантирует то, что «шпорам» приходится защищаться больше, чем это должен делать претендент на титул.

Моуринью санкционировал уход атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер» в январе прошлого года — у «шпор» не было другого выхода, кроме как отпустить датчанина, у которого заканчивался контракт. Однако Эриксена никем не заменили.

В качестве творческой силы в атаке можно было использовать Деле Алли, но Моуринью, похоже, разочаровался в нем, и он вскоре может направиться к выходу. Возможно, деньги, потраченные на зарплату Гарета Бейла, лучше было бы потратить на подписание игрока на позицию «десятки», чтобы заменить Эриксена. Но этого не произошло, и Моуринью сформировал свою команду по-другому.

Деле Алли globallookpress.com

Прямо сейчас те игроки, которых он использует, не создают достаточно для Гарри Кейна и Сон Хын Мина, а также не позволяют «шпорам» удерживать мяч или владеть им. Подход Моуринью провоцирует давление на команду, и его подопечные начинают не справляться с ним.

Так что теперь Моуринью ждет большое испытание. Он должен вернуть «шпор» на путь побед, но ему также необходимо сделать это, не нажив себе врагов в раздевалке. Звучит достаточно просто, однако история показала нам, что в подобных обстоятельствах у Моуринью может все пойти не так. 0