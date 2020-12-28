Серия «Тоттенхэма» без побед — большое испытание для Моуринью

Но вот один показатель, с которым португалец вряд ли может поспорить — сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «шпоры» набрали всего 2 очка из 12 возможных в последних играх АПЛ.
Команда и тренер в этом сезоне начинали вынашивать искренние надежды в борьбе за титул, но недавние результаты вскрыли некоторые их новые недостатки, а также напомнили о старых.
В первую очередь, это проблема с креативом, а также трудности Моуринью в работе с мотивацией некоторых игроков, не обладающих тем менталитетом победителя, который был присущ игрокам в командах португальца на раннем этапе его карьеры.
Первая проблема должна быть достаточно простой для решения. Но для этого необходимо, чтобы вторая проблема стала меньшей, чтобы Моуринью мог исправить все быстро и с наименьшим ущербом, а «шпоры» вернулись в нужное русло.
По сути все сводится к тому, научился ли Моуринью быть менее требовательным и более снисходительным к неэффективным игрокам. Так как именно эта черта его характера привела к испортившимся отношениям с игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Ответ на этот вопрос мы получим довольно скоро, так как Моуринью не будет мириться с одними и теми же ошибками, которые стоят его команде набранных очков. Однако его послематчевые комментарии, в которых он обвинял своих игроков, не являются хорошим знаком.
«Это разочаровывает. Это было похоже на матч с "Ливерпулем", когда мы держали опасных игроков соперника под контролем на протяжении 90 минут, но пропустили со стандарта. Обороняться глубоко — это не намерение. Игроки знают, о чем я их просил в перерыве. Если они не смогли сделать лучше, это только потому что они не смогли. Я знаю, как я готовлю команду и не хочу говорить больше. У нас не было ни амбиций, ни желания добиться большего», — сказал Моуринью.
Текущий спад «шпор» начался с ничьей 1:1 в матче с «Кристал Пэлас» две недели назад. С тех пор «Тоттенхэм» съездил в Ливерпуль, имея возможность 16 декабря оторваться на 3 очка на вершине таблицы АПЛ, проиграл в двух матчах из трех и теперь идет пятым. Вместо того, чтобы задавать темп в гонке за титул, Моуринью и его подопечные вернулись в стаю.
В матче с «Пэлас» пропущенный на 81-й минуте гол лишил «шпор» победы, затем на «Энфилде» Роберто Фирмино на 90-й минуте превратил ничью в поражение для «Тоттенхэма» (1:2). На 86-й минуте игры против «Вулверхэмтона» Ромен Саисс принес хозяевам заслуженную ничью (1:1), ответив на гол Танги Ндомбеле на 1-й минуте.
То, что команда пропускает ключевые голы на последних минутах, наверняка станет источником сильного раздражения для Моуринью, который придает огромное значение концентрации и организованности. Где бы он ни тренировал, его основные принципы всегда базировались на прочности обороны. И «шпоры» начинают сдавать в этом компоненте игры.
Против «Вулверхэмптона», как и против «Ливерпуля», «шпоры» хорошо выстраивались в линию и уверенно сохраняли защитную форму. С тактической точки зрения они выглядели впечатляюще. Однако против «волков», как и раньше на «Энфилде», «Тоттенхэм» был готов чрезмерно пожертвовать владением мячом и позволить сопернику доминировать.
И хотя в итоге они не добились положительного результата из-за того, что пропустили после угловых в конце матча, психологическая усталость, связанная с необходимостью быть сконцентрированным на обороне в течение всей игры, могла поспособствовать тому, что защитники выключились, когда концентрация была необходима больше всего.
И вину за это можно возложить на Моуринью, потому что его нежелание играть в более атакующем стиле гарантирует то, что «шпорам» приходится защищаться больше, чем это должен делать претендент на титул.
Моуринью санкционировал уход атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер» в январе прошлого года — у «шпор» не было другого выхода, кроме как отпустить датчанина, у которого заканчивался контракт. Однако Эриксена никем не заменили.
В качестве творческой силы в атаке можно было использовать Деле Алли, но Моуринью, похоже, разочаровался в нем, и он вскоре может направиться к выходу. Возможно, деньги, потраченные на зарплату Гарета Бейла, лучше было бы потратить на подписание игрока на позицию «десятки», чтобы заменить Эриксена. Но этого не произошло, и Моуринью сформировал свою команду по-другому.
Прямо сейчас те игроки, которых он использует, не создают достаточно для Гарри Кейна и Сон Хын Мина, а также не позволяют «шпорам» удерживать мяч или владеть им. Подход Моуринью провоцирует давление на команду, и его подопечные начинают не справляться с ним.
Так что теперь Моуринью ждет большое испытание. Он должен вернуть «шпор» на путь побед, но ему также необходимо сделать это, не нажив себе врагов в раздевалке. Звучит достаточно просто, однако история показала нам, что в подобных обстоятельствах у Моуринью может все пойти не так. 0