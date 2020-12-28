ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия «Тоттенхэма» без побед — большое испытание для Моуринью

    Сможет ли португальский тренер исправить ситуацию?

    Футбол Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки» Анна ЩербаковаПодвиг Щербаковой, недосягаемый Коляда, возвращение Тарасовой и Морозова «Ливерпуль» потерял еще одного центрбека — Матипа«Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника
  • 16:05
    • Месси рассказал о своем восхищении Роналду
  • 15:02
    • Коста попросил «Атлетико» отпустить его в январе
  • 14:32
    • Разработчики представили новый трейлер NBA 2K21 для некстген
  • 14:21
    • Ортио, Диц, Гранлунд и Сериков — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 14:07
    • Определен состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
  • 08:39
    • Месси не покинет «Барселону» до конца текущего сезона
  • 08:29
    • Федерер пропустит Australian Open-2021
    Все новости спорта
    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!
    «Тоттенхэм» не побеждал в четырех матчах подряд в АПЛ. Марк Огден из ESPN анализирует ситуацию, в которой оказались «шпоры».
    Жозе Моуринью не любит, когда статистические данные используют для оценки футбольных матчей. Буквально на прошлой неделе тренер «Тоттенхэма» сказал, что статистика зачастую «похожа на отличный кусок мяса или рыбы, который плохо приготовили» и что без контекста она мало о чем говорит.

    Но вот один показатель, с которым португалец вряд ли может поспорить — сыграв вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), «шпоры» набрали всего 2 очка из 12 возможных в последних играх АПЛ.

    Команда и тренер в этом сезоне начинали вынашивать искренние надежды в борьбе за титул, но недавние результаты вскрыли некоторые их новые недостатки, а также напомнили о старых.

  • Моуринью и «Тоттенхэм» снова напоминают себя прежних
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Лестер»
  • 21/12/2020

    • В первую очередь, это проблема с креативом, а также трудности Моуринью в работе с мотивацией некоторых игроков, не обладающих тем менталитетом победителя, который был присущ игрокам в командах португальца на раннем этапе его карьеры.

    Первая проблема должна быть достаточно простой для решения. Но для этого необходимо, чтобы вторая проблема стала меньшей, чтобы Моуринью мог исправить все быстро и с наименьшим ущербом, а «шпоры» вернулись в нужное русло.

    Жозе Моуринью
    globallookpress.com

    По сути все сводится к тому, научился ли Моуринью быть менее требовательным и более снисходительным к неэффективным игрокам. Так как именно эта черта его характера привела к испортившимся отношениям с игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Ответ на этот вопрос мы получим довольно скоро, так как Моуринью не будет мириться с одними и теми же ошибками, которые стоят его команде набранных очков. Однако его послематчевые комментарии, в которых он обвинял своих игроков, не являются хорошим знаком.

    «Это разочаровывает. Это было похоже на матч с "Ливерпулем", когда мы держали опасных игроков соперника под контролем на протяжении 90 минут, но пропустили со стандарта. Обороняться глубоко — это не намерение. Игроки знают, о чем я их просил в перерыве. Если они не смогли сделать лучше, это только потому что они не смогли. Я знаю, как я готовлю команду и не хочу говорить больше. У нас не было ни амбиций, ни желания добиться большего», — сказал Моуринью.

  • «Ливерпуль» не будет чемпионом, если зимой не подпишет защитника
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»
  • Сегодня

    • Текущий спад «шпор» начался с ничьей 1:1 в матче с «Кристал Пэлас» две недели назад. С тех пор «Тоттенхэм» съездил в Ливерпуль, имея возможность 16 декабря оторваться на 3 очка на вершине таблицы АПЛ, проиграл в двух матчах из трех и теперь идет пятым. Вместо того, чтобы задавать темп в гонке за титул, Моуринью и его подопечные вернулись в стаю.

    В матче с «Пэлас» пропущенный на 81-й минуте гол лишил «шпор» победы, затем на «Энфилде» Роберто Фирмино на 90-й минуте превратил ничью в поражение для «Тоттенхэма» (1:2). На 86-й минуте игры против «Вулверхэмтона» Ромен Саисс принес хозяевам заслуженную ничью (1:1), ответив на гол Танги Ндомбеле на 1-й минуте.

    Гол «Вулверхэмптона»
    hgloballookpress.com

    То, что команда пропускает ключевые голы на последних минутах, наверняка станет источником сильного раздражения для Моуринью, который придает огромное значение концентрации и организованности. Где бы он ни тренировал, его основные принципы всегда базировались на прочности обороны. И «шпоры» начинают сдавать в этом компоненте игры.

    Против «Вулверхэмптона», как и против «Ливерпуля», «шпоры» хорошо выстраивались в линию и уверенно сохраняли защитную форму. С тактической точки зрения они выглядели впечатляюще. Однако против «волков», как и раньше на «Энфилде», «Тоттенхэм» был готов чрезмерно пожертвовать владением мячом и позволить сопернику доминировать.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    И хотя в итоге они не добились положительного результата из-за того, что пропустили после угловых в конце матча, психологическая усталость, связанная с необходимостью быть сконцентрированным на обороне в течение всей игры, могла поспособствовать тому, что защитники выключились, когда концентрация была необходима больше всего.

    И вину за это можно возложить на Моуринью, потому что его нежелание играть в более атакующем стиле гарантирует то, что «шпорам» приходится защищаться больше, чем это должен делать претендент на титул.

  • «Арсенал» выиграл надежду у запутавшегося «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Челси»
  • Вчера

    • Моуринью санкционировал уход атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в «Интер» в январе прошлого года — у «шпор» не было другого выхода, кроме как отпустить датчанина, у которого заканчивался контракт. Однако Эриксена никем не заменили.

    В качестве творческой силы в атаке можно было использовать Деле Алли, но Моуринью, похоже, разочаровался в нем, и он вскоре может направиться к выходу. Возможно, деньги, потраченные на зарплату Гарета Бейла, лучше было бы потратить на подписание игрока на позицию «десятки», чтобы заменить Эриксена. Но этого не произошло, и Моуринью сформировал свою команду по-другому.

    Деле Алли
    globallookpress.com

    Прямо сейчас те игроки, которых он использует, не создают достаточно для Гарри Кейна и Сон Хын Мина, а также не позволяют «шпорам» удерживать мяч или владеть им. Подход Моуринью провоцирует давление на команду, и его подопечные начинают не справляться с ним.

    Так что теперь Моуринью ждет большое испытание. Он должен вернуть «шпор» на путь побед, но ему также необходимо сделать это, не нажив себе врагов в раздевалке. Звучит достаточно просто, однако история показала нам, что в подобных обстоятельствах у Моуринью может все пойти не так. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры