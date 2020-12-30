ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус

    LiveSport.Ru продолжает подводить итоги сумасшедшего 2020 года

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Краснодар Локомотив ЦСКА Лига чемпионов Лига Европы Барселона Примера (Ла Лига) Футбол ИспанииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиАнтигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус Никола ВлашичЛучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор Ханс-Дитер Флик с кубком Лиги чемпионовЛучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор
  • 19:33
    • РПЛ представила расписание первых четырех туров в 2021 году
  • 18:10
    • Еще один матч АПЛ перенесен из-за коронавируса
  • 17:51
    • СМИ: АПЛ не планирует брать паузу из-за коронавируса
  • 18:54
    • АПЛ выступила с заявлением по ситуации с коронавирусом
  • 18:39
    • Гол Ковальчука не спас «Авангард» от поражения в матче с «Куньлунем»
  • 17:36
    • РФС продлил контракт со старшим тренером молодежной сборной России
  • 17:20
    • Российская биатлонистка дисквалифицирована на четыре года за допинг
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    Лионель Месси
  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!
    На этот раз вспоминаем все самое худшее, что было в этом году. На самом деле, негатива набралось так много, что определиться с тройкой «победителей» в номинации «антигерои» не так уж и просто, но мы все-таки сделали это.

    Третье место — «Барселона»

    Все, теперь уже точно — прежней «Барселоны» больше нет. От команды, которая сводила с ума весь мир и параллельно была кошмаром для соперников, остались только руины и грустный Лионель Месси, который готов был сбежать куда угодно (ну почти куда угодно), но все-таки остался, правда, вряд ли надолго.

    О проблемах «Барсы» давно было известно: результаты на футбольном поле, провальная трансферная политика, разногласия в руководстве клуба, а самое неприятное и сложное — конфликт Месси с Жозепом Бартомеу. И не только это.

    Но в 2020 году ситуация накалилась до предела. Сначала «Барса» явно прогадала с увольнением Эрнесто Вальверде. Пришедший ему на смену Кике Сетьен явно оказался не на своем месте, в чем окончательно можно было убедиться в историческом матче с «Баварией». 2:8 — это приговор, поражение, после которого от «Барселоны», по сути, остался только пепел.

  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • Вариантов не слишком много, тем более что у каталонцев финансовые проблемы
  • 24/12/2020

    • На фоне спортивных неудач существенно ухудшились и без того ужасные отношения Месси с Бартомеу. Итогом разногласий между звездой и президентом «Барсы» могла стать продажа Месси. В августе аргентинец не стал препятствовать «сливу» в сеть своего письма в клуб, суть которого сводилась к одному — отпустите меня. Кто-то (либо в «ПСЖ», либо в «Манчестер Сити») уже потирал руки, готовился к сенсационному переезду Месси, но Лео все-таки удалось утихомирить. Он остался. Как минимум на сезон, о чем не так давно лично рассказал в откровенном интервью.

    А вот Бартомеу все-таки ушел, так и не дождавшись президентских выборов. В январе в «Барсе» пройдут выборы нового президента, и это будет ключевой момент.

    Что будет дальше в истории с Месси, знает только сам Месси, но очевидно, что будущие успехи «Барселоны» будут связаны уже не с именем аргентинца.

    Ну и точно не с Антуаном Гризманном. Француза можно долго критиковать, причин достаточно, но и его надо понять. Гризманн оказался в «Барселоне» в самый неудачный момент. Прежняя супер команда уже развалилась, а прежде чем будет построена новая, пройдет еще не один сезон. И Месси, и Гризманн к тому моменту уже точно не будут играть за «Барсу».

  • Лучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев 2020 года
  • Вчера

    • В 2020-м с «Барсой» случилось все самое ужасное, что только было возможно. Странные трансферы (привет, Брэйтуэйт!), необдуманные тренерские перестановки (Рональд Куман пока явно не лучше Кике Сетьена), внутренние конфликты, истерика Месси, финансовый коллапс, провал в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов — по сути, это уже готовый сценарий очередного драматического сериала для Нетфликс.

    Второе место — провал российских клубов в Европе

    Одна победа на четверых — таков итог выступления российских клубов в еврокубках этой осенью. Все, конечно, можно понять, но это действительно за гранью.

    Главным разочарованием, безусловно, стал «Зенит». Последнее место в группе Лиги чемпионов и ни одной победы — удивительно, но даже после такого позора находятся эксперты, которые не стесняются называть Сергея Семака лучшим тренером года.

    Естественно, в рамках России. Аргументы, обычно, довольно банальные — например, «Зенит» снова выиграл чемпионат России. Однако, как показали матчи с «Брюгге», победа в РПЛ вообще ничего не значит. Бельгийцы сначала унизили «Зенит» в Питере без половины основных игроков, а потом еще разок покуражились уже на своем поле.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Локомотив» тоже ни разу не выиграл на групповом этапе ЛЧ, но у «железнодорожников» были хотя бы относительно солидные матчи с «Атлетико» и «Баварией». Хотя считать минимальное поражение успехом — это то же такое себе увлечение. Но у «Локо», по крайней мере, есть оправдание — они реально попали в сложнейшую группу.

    Про ЦСКА вообще невозможно говорить без успокоительных средств. Сложно сказать, что там произошло, но «армейцы» поработали на уничтожение хлипкой репутации российского футбола, возможно, даже побольше «Зенита» и «Локомотива». Как можно было занять последнее место в группе с загребским «Динамо», «Вольфсбергером» и «Фейенордом»?! Если что, это Лига Европы, а не ЛЧ. Это фиаско.

  • Лучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев сумасшедшего 2020 года. Лучшие тренеры
  • Вчера

    • Единственную же российскую победу в этой еврокампании одержал «Краснодар». Дебютант группового этапа Лиги чемпионов выиграл дома у французского «Ренна», благодаря чему, кстати, попал в плей-офф Лиги Европы. А еще не забываем про гостевую ничью с французами и солидный матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Краснодар» своими усилиями напомнил, что российский футбол все еще жив, но ему срочно нужна помощь.

    И это мы еще не стали вспоминать позор московского «Динамо», которое в квалификации Лиги Европы проиграло грузинскому «Локомотиву». Или провал «Ростова», который не смог пройти «Маккаби» из Тель-Авива.

    Первое место — пандемия коронавируса

    Еще в начале этого странного года было крайне сложно представить, что УЕФА придется отменить Евро-2020, что даже после паузы все (ну как все, кроме России, конечно же) будут играть на пустых стадионах, и до сих пор никто не может сказать, когда команды начнут играть при заполненных трибунах. И это касается не только футбола — абсолютно всех видов спорта.

  • Герой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе
  • LiveSport.Ru называет главных героев 2020 года
  • 28/12/2020

    • Мир больше никогда не будет прежним. В том числе и спортивный мир, который в каком-то смысле тоже стал жертвой пандемии коронавируса.

    С одной стороны, спорт, тот же футбол, постепенно адаптировался к новым условиям, но так, как раньше, будет еще очень нескоро. Больше тут добавить нечего. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020     Лионель Месси
  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
    • 14:14 24/12/2020     Томас Тухель
  • Неизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино
    • 21:52 25/12/2020
    Комментарии
  • $25
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.60
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Чехия U20 — Австрия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры