Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус

На этот раз вспоминаем все самое худшее, что было в этом году. На самом деле, негатива набралось так много, что определиться с тройкой «победителей» в номинации «антигерои» не так уж и просто, но мы все-таки сделали это.

Третье место — «Барселона»

Все, теперь уже точно — прежней «Барселоны» больше нет. От команды, которая сводила с ума весь мир и параллельно была кошмаром для соперников, остались только руины и грустный Лионель Месси, который готов был сбежать куда угодно (ну почти куда угодно), но все-таки остался, правда, вряд ли надолго.

О проблемах «Барсы» давно было известно: результаты на футбольном поле, провальная трансферная политика, разногласия в руководстве клуба, а самое неприятное и сложное — конфликт Месси с Жозепом Бартомеу. И не только это.

Но в 2020 году ситуация накалилась до предела. Сначала «Барса» явно прогадала с увольнением Эрнесто Вальверде. Пришедший ему на смену Кике Сетьен явно оказался не на своем месте, в чем окончательно можно было убедиться в историческом матче с «Баварией». 2:8 — это приговор, поражение, после которого от «Барселоны», по сути, остался только пепел.

На фоне спортивных неудач существенно ухудшились и без того ужасные отношения Месси с Бартомеу. Итогом разногласий между звездой и президентом «Барсы» могла стать продажа Месси. В августе аргентинец не стал препятствовать «сливу» в сеть своего письма в клуб, суть которого сводилась к одному — отпустите меня. Кто-то (либо в «ПСЖ», либо в «Манчестер Сити») уже потирал руки, готовился к сенсационному переезду Месси, но Лео все-таки удалось утихомирить. Он остался. Как минимум на сезон, о чем не так давно лично рассказал в откровенном интервью.

А вот Бартомеу все-таки ушел, так и не дождавшись президентских выборов. В январе в «Барсе» пройдут выборы нового президента, и это будет ключевой момент.

Что будет дальше в истории с Месси, знает только сам Месси, но очевидно, что будущие успехи «Барселоны» будут связаны уже не с именем аргентинца.

Ну и точно не с Антуаном Гризманном. Француза можно долго критиковать, причин достаточно, но и его надо понять. Гризманн оказался в «Барселоне» в самый неудачный момент. Прежняя супер команда уже развалилась, а прежде чем будет построена новая, пройдет еще не один сезон. И Месси, и Гризманн к тому моменту уже точно не будут играть за «Барсу».

В 2020-м с «Барсой» случилось все самое ужасное, что только было возможно. Странные трансферы (привет, Брэйтуэйт!), необдуманные тренерские перестановки (Рональд Куман пока явно не лучше Кике Сетьена), внутренние конфликты, истерика Месси, финансовый коллапс, провал в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов — по сути, это уже готовый сценарий очередного драматического сериала для Нетфликс.

Второе место — провал российских клубов в Европе

Одна победа на четверых — таков итог выступления российских клубов в еврокубках этой осенью. Все, конечно, можно понять, но это действительно за гранью.

Главным разочарованием, безусловно, стал «Зенит». Последнее место в группе Лиги чемпионов и ни одной победы — удивительно, но даже после такого позора находятся эксперты, которые не стесняются называть Сергея Семака лучшим тренером года.

Естественно, в рамках России. Аргументы, обычно, довольно банальные — например, «Зенит» снова выиграл чемпионат России. Однако, как показали матчи с «Брюгге», победа в РПЛ вообще ничего не значит. Бельгийцы сначала унизили «Зенит» в Питере без половины основных игроков, а потом еще разок покуражились уже на своем поле.

«Локомотив» тоже ни разу не выиграл на групповом этапе ЛЧ, но у «железнодорожников» были хотя бы относительно солидные матчи с «Атлетико» и «Баварией». Хотя считать минимальное поражение успехом — это то же такое себе увлечение. Но у «Локо», по крайней мере, есть оправдание — они реально попали в сложнейшую группу.

Про ЦСКА вообще невозможно говорить без успокоительных средств. Сложно сказать, что там произошло, но «армейцы» поработали на уничтожение хлипкой репутации российского футбола, возможно, даже побольше «Зенита» и «Локомотива». Как можно было занять последнее место в группе с загребским «Динамо», «Вольфсбергером» и «Фейенордом»?! Если что, это Лига Европы, а не ЛЧ. Это фиаско.

Единственную же российскую победу в этой еврокампании одержал «Краснодар». Дебютант группового этапа Лиги чемпионов выиграл дома у французского «Ренна», благодаря чему, кстати, попал в плей-офф Лиги Европы. А еще не забываем про гостевую ничью с французами и солидный матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». «Краснодар» своими усилиями напомнил, что российский футбол все еще жив, но ему срочно нужна помощь.

И это мы еще не стали вспоминать позор московского «Динамо», которое в квалификации Лиги Европы проиграло грузинскому «Локомотиву». Или провал «Ростова», который не смог пройти «Маккаби» из Тель-Авива.

Первое место — пандемия коронавируса

Еще в начале этого странного года было крайне сложно представить, что УЕФА придется отменить Евро-2020, что даже после паузы все (ну как все, кроме России, конечно же) будут играть на пустых стадионах, и до сих пор никто не может сказать, когда команды начнут играть при заполненных трибунах. И это касается не только футбола — абсолютно всех видов спорта.

Мир больше никогда не будет прежним. В том числе и спортивный мир, который в каком-то смысле тоже стал жертвой пандемии коронавируса.

С одной стороны, спорт, тот же футбол, постепенно адаптировался к новым условиям, но так, как раньше, будет еще очень нескоро. Больше тут добавить нечего. 0