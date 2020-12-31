Старая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год

Подопечные Юргена Клоппа по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, но им придется разобраться в своей игре, поскольку команда Стива Брюса сумела сдержать лучших бомбардиров лиги. Вот что мы узнали.

1. Филлипсу не хватает опыта

Все знают, что у «Ливерпуля» проблемы с травмами. Вирджил ван Дейк и Джо Гомес уже какое-то время находятся в лазарете, а с учетом скорого открытия январского трансферного окна мы поняли, почему «красные» будут искать нового защитника.

Натаниэль Филлипс провел в Премьер-лиге всего лишь третий матч, и отсутствие у него опыта было очевидно с самого начала.

На фоне энергичного и постоянно находящегося в движении Каллума Уилсона он выглядел нервным и вялым. Оставаясь один на один против форварда соперника, он неизменно проигрывал дуэли.

В начале встречи Каллум Уилсон вытащил Филлипса на левый край, после чего пронесся мимо него. Только отсутствие поддержки и своевременный блок Фабиньо не позволили «Ньюкаслу» выйти вперед.

Были также небрежные передачи в центр поля, неожиданные попытки обменяться позициями и момент, когда Уилсон и Жоэлинтон объединились, чтобы запрессинговать 23-летнего игрока. Несмотря на то, что в первом тайме у «Ньюкасла» было лишь 27-процентное владение мячом, гости все равно создавали опасность из-за пропасти в качестве между Уилсоном и Филлипсом.

Что особенно бросается в глаза, это запоздалый и неуклюжий фол на Жоэлинтоне, который принес ему желтую карточку на 78-й минуте. «Ливерпуль» не пропустил ни одного гола, но Филлипс выглядел недостаточно качественно.

Клопп всегда поддерживал своих игроков, особенно хвалил Филлипса и Риса Уильямса в последние месяцы, но для защиты титула «красным» необходима более крепкая оборона.

2. Обновленные усилия «Ньюкасла»

Стив Брюс недавно осудил критику своей команды, защищая свою тактику, которую многие фанаты считают чрезмерно сдержанной. Играя против лидеров, «сороки», безусловно, максимально использовали свое ограниченное владение мячом.

Когда Уилсон растягивал оборону «Ливерпуля», а Мэтт Ритчи и Деандре Йедлин изо всех сил пытались использовать пространство позади Тренда Александра-Арнольда и Энди Робертсона, «Ньюкасл», несомненно, представлял угрозу.

Единственный удар в створ в первом тайме был нанесен Айзаком Хэйденом с дальней дистанции. Лучший момент, возможно, упустил Уилсон. Однако у «Ньюкасла» был четкий план на игру, который давал команде Клоппа повод для размышлений.

Этот план почти принес свои плоды, когда Киран Кларк головой нанес удар после навеса со штрафного от Ритчи, но Алиссон выполнил мощный сейв в прыжке.

Newcastle have had more shots in the opening 20 minutes of this game (4) than they managed in the whole of their home match with Liverpool last season (3).

A bright start from the magpies. pic.twitter.com/efUIud7ODc — Squawka Football (@Squawka) December 30, 2020

3. Расточительный «Ливерпуль»

За последние несколько лет мы привыкли к тому, что тройка форвардов «Ливерпуля» реализовывает все моменты, полумоменты и даже те шансы, которые на первый взгляд даже не казались реальными. Одним словом, мы были избалованы их блеском у чужих ворот.

Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах — трое лучших и самых стабильных бомбардиров Премьер-лиги, поэтому было неожиданно видеть их такими расточительными.

Фирмино промахнулся в первом тайме после прекрасного навеса Робертсона. Затем мы увидели колебания Салаха и блестящий сейв Карла Дарлоу. После этого еще один сейв от голкипера «Ньюкасла», не допустивший, чтобы Фирмино забил головой.

После перерыва пришли самые ошеломляющие моменты. Фирмино сделал блестящий пас на Салаха, тот классно обработал мяч, подстроился под удобную левую ногу, а затем, необъяснимым образом, пробил неточно.

Позже Фирмино неточно пробил головой после того, как Дарлоу не попал по мячу при навесе, подытожив неудачную игру подопечных Клоппа у чужих ворот.

Тот факт, что Клопп не смог выпустить Диогу Жоту со скамейки запасных, подчеркивает нынешние проблемы «Ливерпуля» с травмами. Вместо этого наставнику пришлось ждать 92-й минуты, чтобы задействовать Шердана Шакири. Также на поле во втором тайме вышли Тьяго Алькантара и Жоржиньо Вейналдум.

Mohamed Salah has had two big chances against Newcastle.

He’s missed them both. pic.twitter.com/F2JRGhP7h5 — Squawka Football (@Squawka) December 30, 2020

4. Дарлоу пришел на помощь

Каким бы плохим ни был результат «Ливерпуля», следует отдать должное Дарлоу, который был исключительным игроком.

Бывший вратарь «Ноттингем Форест» в последнее время находится в классной форме. Перед этой игрой только Сэм Джонствон из «Вест Бромвича» (66) сделал больше сейвов, чем Дарлоу (63) в Премьер-лиге.

Каким бы разочарованием не стал Салах, упустивший шанс при выходе один на один в первом тайме, именно блестящая игра Дарлоу, вытянувшего правую руку, позволила отклонить мяч от изначальной траектории.

Его два сейва после ударов Фирмино были столь же впечатляющими, а последняя инстинктивная игра после мощного удара в переполненной штрафной заслуженно принесла ему звание лучшего игрока матча.

Если он останется в такой форме, то может претендовать на место в сборной Англии наряду с Джорданом Пикфордом и Ником Поупом.

5. Страдания «красных» в матчах с аутсайдерами

Хотя «Ливерпуль», конечно, все еще может считать проделанную в 2020 году работу хорошей, он также должен задуматься о причинах нескольких неудач.

Безголевая ничья с «Ньюкаслом» означает, что «Ливерпуль» не смог обыграть четыре из шести худших команд АПЛ. Набранное очко позволило «сорокам» опередить «Кристал Пэлас» и выйти на 14-е место, но результаты «красных» против аутсайдеров — явная проблема этого сезона.

К провалу на «Сент-Джеймс Парк» можно также добавить ничьи против «Фулхэма», «Вест Бромвича» и «Брайтона». Взломать глубоко укоренившуюся защиту — сложный навык, но одной из лучших команд нужно им овладеть, если она хочет оторваться от преследователей.

«Ливерпуль» завершил год с отрывом в три очка от «Манчестер Юнайтед», но у команды Уле Гуннара Сульшера имеется игра в запасе, и вполне возможно, что потеря очков во встречах с аутсайдерами может оказаться решающей на финише сезона.

0