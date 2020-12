Старая проблема «Ливерпуля». «Красные» неудачно завершили 2020 год

Подопечные Юргена Клоппа по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, но им придется разобраться в своей игре, поскольку команда Стива Брюса сумела сдержать лучших бомбардиров лиги. Вот что мы узнали.

Все знают, что у «Ливерпуля» проблемы с травмами. Вирджил ван Дейк и Джо Гомес уже какое-то время находятся в лазарете, а с учетом скорого открытия январского трансферного окна мы поняли, почему «красные» будут искать нового защитника.

Натаниэль Филлипс провел в Премьер-лиге всего лишь третий матч, и отсутствие у него опыта было очевидно с самого начала.

На фоне энергичного и постоянно находящегося в движении Каллума Уилсона он выглядел нервным и вялым. Оставаясь один на один против форварда соперника, он неизменно проигрывал дуэли.

В начале встречи Каллум Уилсон вытащил Филлипса на левый край, после чего пронесся мимо него. Только отсутствие поддержки и своевременный блок Фабиньо не позволили «Ньюкаслу» выйти вперед.

Были также небрежные передачи в центр поля, неожиданные попытки обменяться позициями и момент, когда Уилсон и Жоэлинтон объединились, чтобы запрессинговать 23-летнего игрока. Несмотря на то, что в первом тайме у «Ньюкасла» было лишь 27-процентное владение мячом, гости все равно создавали опасность из-за пропасти в качестве между Уилсоном и Филлипсом.

Что особенно бросается в глаза, это запоздалый и неуклюжий фол на Жоэлинтоне, который принес ему желтую карточку на 78-й минуте. «Ливерпуль» не пропустил ни одного гола, но Филлипс выглядел недостаточно качественно.

Клопп всегда поддерживал своих игроков, особенно хвалил Филлипса и Риса Уильямса в последние месяцы, но для защиты титула «красным» необходима более крепкая оборона.

Стив Брюс недавно осудил критику своей команды, защищая свою тактику, которую многие фанаты считают чрезмерно сдержанной. Играя против лидеров, «сороки», безусловно, максимально использовали свое ограниченное владение мячом.

Когда Уилсон растягивал оборону «Ливерпуля», а Мэтт Ритчи и Деандре Йедлин изо всех сил пытались использовать пространство позади Тренда Александра-Арнольда и Энди Робертсона, «Ньюкасл», несомненно, представлял угрозу.

Единственный удар в створ в первом тайме был нанесен Айзаком Хэйденом с дальней дистанции. Лучший момент, возможно, упустил Уилсон. Однако у «Ньюкасла» был четкий план на игру, который давал команде Клоппа повод для размышлений.

Этот план почти принес свои плоды, когда Киран Кларк головой нанес удар после навеса со штрафного от Ритчи, но Алиссон выполнил мощный сейв в прыжке.

Newcastle have had more shots in the opening 20 minutes of this game (4) than they managed in the whole of their home match with Liverpool last season (3).

A bright start from the magpies. pic.twitter.com/efUIud7ODc