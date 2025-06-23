Эванс — Кецманович. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Истборне 23 июня 2025 года

Серб Миомир Кецманович сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эванс

Как и в Лондоне, в Истборне Дэн тоже получил от организаторов wild card.

Британский теннисист по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Новую неделю он начнет в статусе 170-й ракетки мира.

На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2). После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.

Прогнозы на теннис

В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.

Кецманович

Миомир тем временем провел пока лишь один матч на траве.

На минувшей неделе сербский теннисист не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Галле, проиграв венгру Фабиану Марожану (7:6, 4:6, 4:6).

Благодаря успешным выступлениям на харде в начале года Кецманович по-прежнему находится в топ-50.

Есть подозрение, что сейчас Кецманович будет беречь энергию на североамериканскую серию турниров на твердом покрытии, которая начнется вскоре после Уимблдона.

Но также добавим, что в 2023-м и 2024 году Миомир дошел в Истборне до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.38, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: Миомир ранее обыгрывал Дэна на грунте и харде. На траве британец вполне способен размочить счет в противостоянии с сербом.

Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 2.38.