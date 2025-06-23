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    Кецманович проиграет Эвансу на старте турнира в Истборне?

    Эванс — Кецманович. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Истборне 23 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эванс — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 23 Июня 2025 года

    Даниэль Эванс

  • Великобритания
    •  Даниэль Эванс 12:00 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Эванс

    Как и в Лондоне, в Истборне Дэн тоже получил от организаторов wild card.

    Британский теннисист по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-150. Новую неделю он начнет в статусе 170-й ракетки мира.

    На «пятисотнике» в Лондоне, вопреки ожиданиям, Эванс смог пройти один раунд, одержав сенсационную победу над Фрэнсисом Тиафо (7:5, 6:2). После этого бывшая 21-я ракетка мира уступил Брэндону Накашиме (5:7, 6:7), но этот матч тоже стал еще одним подтверждением, что на траве он по-прежнему остается неприятным соперником.

    Прогнозы на теннис

    В начале июня 35-летний Эванс прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке на турнире в Хертогенбосе. В первом круге Дэн обыграл Ринки Хиджикату, а во втором уступил Юго Эмберу.

    Кецманович

    Миомир тем временем провел пока лишь один матч на траве.

    На минувшей неделе сербский теннисист не смог пройти первый круг на «пятисотнике» в Галле, проиграв венгру Фабиану Марожану (7:6, 4:6, 4:6).

    Благодаря успешным выступлениям на харде в начале года Кецманович по-прежнему находится в топ-50.

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    Есть подозрение, что сейчас Кецманович будет беречь энергию на североамериканскую серию турниров на твердом покрытии, которая начнется вскоре после Уимблдона.

    Но также добавим, что в 2023-м и 2024 году Миомир дошел в Истборне до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.38, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: Миомир ранее обыгрывал Дэна на грунте и харде. На траве британец вполне способен размочить счет в противостоянии с сербом.

    Рекомендуемая ставка: победа Эванса за 2.38.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эванс — Кецманович?

    Матч Эванс — Кецманович состоится 23 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эванс — Кецманович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Эванса.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эванс — Кецманович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Эванса» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эванс — Кецманович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эванс — Кецманович?

    Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.38, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.58.

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    Эванс — Кецманович: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 23.06.202513:00. Кецманович проиграет Эвансу на старте турнира в Истборне?
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