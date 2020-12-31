Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает

Рассказываем о том, кто достоин быть в тройке лучших игроков уходящего года. Впервые за много лет Лионель Месси не заслужил попадания в топ-3.

3. Роналду по-прежнему среди лучших

По стандартам одного из величайших футболистов в истории, этот год был незабываемым. Криштиану Роналду завоевал свой второй титул чемпиона Италии — минимальное ожидание, играя за команду, выигравшую Серию А девять предыдущих сезонов кряду. Но не более того, ведь «Ювентус» проиграл финал Кубка Италии «Наполи» и вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

«Золотой мяч» был отменен, однако Роналду не удалось даже выиграть звание лучшего игрока итальянского первенства. Тем не менее, это был все-таки тот год, когда он установил рекорд Серии А, забив в 11 матчах подряд, а также год, в который форвард отличился своим 100-м (и 101-м) голом за сборную Португалии, став первым европейским игроком, когда-либо достигшим этой отметки на международных матчах.

Можно много говорить о том, как неудачлив Роналду в последних двух сезонах Лиги чемпионов, но в свои почти 36 лет он все также — один из лучших бомбардиров главного еврокубка. В конце концов, как можно не включить в топ-3 уходящего года футболиста, который именно в этот год был признан лучшим в XXI веке по авторитетной версии Globe Soccer Awards?

2. Нойер, без которого не было бы трофеев «Баварии»

Год начался с жарких дебатов в Германии по поводу того, должен ли Нойер быть основным немецкой сборой, с учетом того, что Марк-Андре тер Штеген стал самым важным игроком «Барселоны» после Лионеля Месси. И все же, поражение каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» Мануэля не следует воспринимать как поворотный момент или доказательство соответствующего качества.

Возрождение Нойера в этом году — это все его личная работа, когда успешное разрешение его затянувшихся переговоров с «Баварией» по поводу нового контракта очистило его разум и вернуло голкипера к форме образца 2014 года после пары обычных по его меркам лет. Он тоже был ключевой фигурой в победном финале Лиги чемпионов.

Безусловно, триумф в любом турнире — это совокупность факторов и симбиоз усилий всех игроков команды, но без Нойера мюнхенский гранд вряд ли вернулся бы на вершину Старого Света. На какое-то время финала Лиги чемпионов «Бавария», казалось, дрогнула перед яркой атакой ПСЖ, однако минимум два великолепных сэйва Нойера не только спасли ее от пропущенных мячей, но и придали партнерам сил для будущей голевой атаки и итогового успеха.

1. Левандовски — лучший даже без «Золотого мяча»

Кто-то наверняка будет оплакивать конец эры Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но, наконец, мы вернулись во время успеха классических центрфорваров, которого добиваются те, кому за 30 лет — во главе с Робертом Левандовски. Его показатели невероятны: он закончил сезон 2019/20 с 55 голами в 47 матчах за «Баварию» и стал вторым игроком, который стал лучшим бомбардиром во всех трех турнирах, выигранных мюнхенцами, после аналогичного успеха Йохана Кройфа за «Аякс» в 1972 году.

Позже он перешел на третье место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов, сравнявшись с Раулем. Но когда рулевой его клуба Ханси Флик говорит, что поляк «в лучшей форме своей жизни», он имеет в виду не только голы. 32-летний Левандовски до сих пор наслаждается физической борьбой за то, чтобы оставаться основным центрфорвардом, а также является талисманом для своих более молодых партнеров по команде.

Поскольку Левандовски, похоже, не собирается сдавать, «Баварии» пока не нужно думать о его потенциальной замене. На этом фоне настоящим позором стал отказ легендарного издания France Football вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года, в чьем списке обладателей награды пока не оказалось столь выдающегося игрока. И без «Золотого мяча» Роберт — все равно лучший в уходящем году. 0