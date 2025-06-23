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    «Мурас Юнайтед» совершит бликцриг

    Мурас Юнайтед — Алдиер. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 22 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Алдиер»
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    22 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Алдиер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Алдиер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 23 Июня 2025 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 13:00 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» на 2 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мурас Юнайтед» переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Дордой» (1:1). А вот поединок с «Алаем» завершился досадным поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» только-только вернулся на победный путь. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

    Причем «Мурас Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Алдиеру». Из пяти последних очных поединков команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от преследователей.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: «Алдиер» бьется за попадание в первую шестерку. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алдиер» в 11 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Алдиер» уступил «Барсу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (2:0). А вот чуть ранее она безропотно уступила «Узгену» (0:2).

    При этом «Алдиер» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алдиер» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Алдиер» победил только в четырех матчах из 12. А вот отставание от топ-5 измеряется 11 зачетными баллами.

    Команда не блещет стабильностью результатов. Яркие победы чередуются с досадными коллизиями, да и вообще, она тянет лишь на роль середняка.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Алдиер» пропускает в среднем чаще гола за матч

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Мурас Юнайтед» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.79.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Алдиера» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мурас Юнайтед — Алдиер?

    Матч Мурас Юнайтед — Алдиер состоится 23 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алдиер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мурас Юнайтед — Алдиер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мурас Юнайтед — Алдиер?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мурас Юнайтед — Алдиер?

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.76.

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    Мурас Юнайтед — Алдиер: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 23.06.202517:00. «Мурас Юнайтед» совершит бликцриг
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