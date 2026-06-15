Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп I и J.

Франция — Сенегал

22:00 мск, Ист Рутерфорд

Французы приехали на чемпионат мира в уже привычном статусе одного из главных фаворитов мундиаля. Сумасшедший подбор игроков у сборной Франции позволяет рассчитывать на успех. Сборная Сенегала, в свою очередь, может доставить проблемы французам уже в первом туре группового этапа. Такое уже случалось 24 года назад именно с этими национальными командами.

Главная страница истории противостояния — 31 мая 2002 года. Тогда Франция приехала на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона мира и Европы, а Сенегал проводил первый матч на мундиале в своей истории. Казалось, разница в статусе огромная, но уже в первом туре случился футбольный удар током: Сенегал победил 1:0 благодаря голу Папа Буба Диопа. Французы тогда не просто проиграли стартовый матч, а в итоге вообще не вышли из группы. Сенегал же добрался до четвертьфинала и стал одним из главных открытий турнира.

Естественно, составы обеих сборных поменялись. У французов очень крутой подбор исполнителей: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Маркус Тюрам, Орельен Чуамени, Н'Голо Канте, Уильям Салиба, Ибраима Конате, Дайо Упамекано и так далее. При этом, мощный по именам состав не гарантирует успех, если вспоминать прошлый чемпионат мира, в котором сборная Франции была близка к победе, но ее остановила Аргентина.

После ЧМ-2022 у французов не было больших успехов. На Евро-2024 национальная команда дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 1:2. По итогам Лиги наций сборная Франции заняла 3-е место, снова уступив в полуфинале испанцам (4:5). К тому же, было немало скандалов, связанных с Килианом Мбаппе, и множество слухов о будущем главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Специалист, кстати, покинет сборную Франции после ЧМ-2026.

У сборной Сенегала тоже был инцидент. Национальная команда во время финала Кубка Африки-2025 против сборной Марокко отказалась доигрывать матч после назначенного пенальти в их ворота. Спустя какое-то время сенегальцы вернулись на поле и выиграли встречу со счетом 1:0 в дополнительном времени. Как итог — обладателем Кубка Африки-2025 признали сборную Марокко, отменив победу сборной Сенегала. Такие трюки точно не сработают на мундиале, дисквалифицируют моментально!

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Стоит отметить, что у сенегальцев есть отличная атакующая связка Садио Мане и Николас Джексон, которая способна доставить проблемы французам. Можно рассуждать о том, что Мане уже 34 года и он поехал завершать карьеру в Саудовскую Аравию, но он еще до сих пор в полном порядке. Николас Джексон не был игроком основного состава в «Баварии» в минувшем сезоне, но все-таки сумел наколотить 8 голов за 23 матча в Бундеслиге.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол LiveSport.Ru Никита Головахин считает, что Сенегал доставит проблемы французам и точно не проиграет предстоящий поединок, выбрав ставку за 2.55.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Определенно, спать во время этого матча просто запрещено! Дебют сборной Франции на ЧМ-2026 против Сенегала. А ведь французы могут и проиграть, как такое можно пропустить?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Ирак — Норвегия

01:00 мск, Фоксборо

Иракцы попали на мундиаль впервые за 40 лет, сам факт участия в чемпионате мира уже выглядит событием национального масштаба, но этой сборной не повезло с группой, где есть Норвегия, Франция и Сенегал. Норвежцы тоже долго отсутствовали — 28 лет, но от них ожидают куда большего, учитывая атакующий потенциал в виде Холанна и Эдегора .

Сборная Ирака прошла тяжелый путь через стыки, выдержав давление решающих матчей. В групповой стадии национальная команда заняла третье место, а в стыках обыграла ОАЭ по сумме двух встреч (1:1 и 2:1) и Боливию со счетом 2:1. После этого Ирак еще и попал в сложнейшую группу, где практически единственный вариант претендовать на выход в плей-офф — это отбирать очки у сборной Норвегии.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежцы подходят к мундиалю с большой надеждой на успех. Еще в прошлые годы лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн был готов показывать класс, но появилась возможность сделать это сейчас на самом высоком уровне. Подопечные Столе Сольбаккена прошли квалификацию ЧМ-2026 идеально по результату: восемь побед в восьми матчах, 37 забитых голов и первое место в группе, где позади осталась Италия. Сборная Норвегии научилась доминировать на поле даже в матчах против топовых соперников.

Единственное опасение связано с тем, справится ли сборная Норвегии с ролью фаворита в матче первого тура? Если у сборной Франции есть огромный опыт, а сборная Сенегала умеет терпеть и ждать своего шанса, то норвежцам необходимо показывать весь свой атакующий потенциал в матче против сборной Ирака. Оскар Бобб и Мартин Эдегор будут связывать оборону с атакой, Александр Серлот даст дополнительную мощь впереди, а Эрлинг Холанн будет завершать.

У сборной Ирака, естественно, нет ярких звезд, как у норвежцев, но есть опытные футболисты, вокруг которых может строиться тактика национальной команды. Отдельно стоит выделить Аймена Хусейна, который может стать ключевой фигурой для Ирака на мундиале. В 16-и матчах квалификации ЧМ-2026 форвард забил 9 голов.

Предстоящий матч очень важен для обеих сборных с точки зрения турнирного положения, ведь если потерять очки в первом туре, то будет очень тяжело претендовать на прямой выход в плей-офф. Франция и Сенегал являются серьезными конкурентами в борьбе за лидерство в группе I.

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru считает, что Ирак и Норвегия на двоих забьют больше четырех голов, выбрав ставку за 2.38.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Конечно, сборная Норвегии вызывает большой интерес на ЧМ-2026, но стартовый поединок на стадии группового этапа пройдет против сборной Ирака, которая закроется и будет терпеть до последнего. Будильник поставить нужно, но если вы его не услышите — ничего страшного.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Аргентина — Алжир

04:00 мск, Канзас-Сити

С одной стороны — действующий чемпион мира, команда Лионеля Месси и сборная, которая за последние годы успела собрать почти все титулы, которые могла забрать. С другой — Алжир, вернувшийся на мундиаль после долгой паузы в 12 лет. Аргентинцы явно будут доминировать, а алжирцы — терпеть. При этом, на «бело-голубых» оказывается невероятное давление, ведь сборной нужно защищать титул действующего чемпиона мира.

Сразу вспоминается прошлый мундиаль 2022-го года, где сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом туре группового этапа, а затем выиграла турнир. Вряд ли болельщики и игроки национальной команды хотят видеть такой же старт. Команде Лионеля Скалони необходимо сразу продемонстрировать свой чемпионский статус, у этой сборной есть все необходимое, чтобы защитить титул.

Алжир выглядит явным аутсайдером перед предстоящим поединком, ведь эта национальная команда и близко не обладает тем подбором исполнителей, какой есть у аргентинской сборной. Можно выделить разве что 34-летнего нападающего Рияда Махреза, который сейчас выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли». Этот полузащитник может обострить атаку, но его прайм прошел уже лет 5 назад.

При этом, совсем списывать сборную Алжира точно не стоит. Команда Владимира Петковича подошла к ЧМ-2026 с серией без поражений — сыграла вничью с Уругваем, обыграла Нидерланды и крупно победила Боливию. Сборная Алжира умеет терпеть и ждать своего шанса, но против атаки аргентинской национальной команды будет совсем тяжело...

Все знают, что нынешняя сборная Аргентины не обходится без Лионеля Месси. Даже главный тренер национальной команды Лионель Скалони заявил, что не принимает ни одного решения, не посоветовавшись с главной аргентинской звездой, но на одном Месси далеко не уедешь, кто еще будет делать результат? В составе сборной Аргентины есть игроки высокого класса в каждой линии — Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Родриго Де Пауль, Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес. Это игроки очень высокого класса, которые решают исходы матчей в своих клубах и в национальной команде.

Лионель Месси globallookpress.com

Болельщикам «Зенита» стоит обратить внимание на Леандро Паредеса, который выступит за сборную Аргентины на ЧМ-2026. Этот полузащитник играл за «сине-бело-голубых» с 2017 по 2019 год, показав высокий уровень, а затем перешел в ПСЖ. За «Зенит» Паредес провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Сейчас он выступает за «Боку Хуниорс» и представляет свою национальную команду на мундиале.

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru сделал ставку на уверенную победу сборной Аргентины с форой (-1) за 1.70.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Все матчи с участием сборной Аргентины пропускать ни в коем случае нельзя. Весь мир будет смотреть на, возможно, последнюю попытку Лионеля Месси в очередной раз подтвердить свое величие. Да, просыпаться в 4 утра может быть некомфортно, но что ни сделаешь ради футбола и сборной Аргентины.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Австрия — Иордания

07:00 мск, Санта-Клара

Самый непримечательный матч этого игрового дня, ведь в составах этих сборных нет ярких звезд футбола. Для сборной Иордании и вовсе этот чемпионат мира будет первым в истории, историческое событие! Сборная Австрии также вернулась на мундиаль после длительной паузы в 28 лет.

Австрийцы за последние два года стали одной из самых любопытных сборных Европы. На Евро-2024 команда Рангника выиграла сложную группу, где были Франция, Нидерланды и Польша, а затем вылетела в 1/8 финала от Турции. При этом, сейчас у сборной Австрии появились проблемы еще до старта мундиаля, национальная команда из-за травмы потеряла Кристофа Баумгартнера, который идеально подходит под футбол Ральфа Рангника.

Марко Арнаутович globallookpress.com

Несмотря на это, состав сборной Австрии выглядит довольно крепко — Давид Алаба, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Марко Арнаутович и Михаэль Грегорич. Эти футболисты способны создать проблемы любому сопернику. Арнаутович и вовсе в 37 лет находится в прекрасной форме, этот футболист уже символ сборной Австрии.

У сборной Иордании, безусловно, нет футболистов такого уровня, как у австрийцев. К тому же, национальная команда перед стартом ЧМ-2026 потеряла Язана аль-Наймата из-за травмы. Именно он был одним из ключевых игроков сборной в квалификации мундиаля. Иордания также проиграла последние 2 матча перед стартом ЧМ-2026 Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2), что является довольно серьезным звоночком, а готова ли эта национальная команда на борьбу за выход из группы? Большой вопрос...

Пожалуй, ключевым игроком сборной Иордании на ЧМ-2026 можно назвать Мусу аль-Тамари, который выступает за французский «Ренн». Этот форвард умеет забивать голы, за 13 матчей в квалификации мундиаля нападающий отметился 7-ю голами и двумя результативными передачами.

Предстоящий матч — прекрасная возможность для сборной Австрии сделать заявку на выход из группы. Австрийцы смогут побороться с Аргентиной за 1-е место в группе J, но для этого необходимо обыгрывать сборную Иордании в первом туре. Австрийцы будут доминировать на поле, номинальным гостям будет очень непросто остановить атаку хозяев.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что сборные смогут забить больше трех мячей, сделав ставку за 2.75.

Ставить будильник?

⏰— один будильник из трех. Будем честны, этот матч с минимальным счетом проигрывает сну. Сборная Иордании будет пытаться отбивать атаки австрийцев, рассчитывая на ошибку соперника. Для нейтрального болельщика — это не очень интересный матч.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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