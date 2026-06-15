прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.12

15 июня в рамках первого тура группы I ЧМ-2026 сыграют Франция и Сенегал. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.

Франция

Перед матчем: Франция провела удачно квалификацию на ЧМ-2026, заняв первое место в своей отборочной группе, что позволило уже с марта готовиться к мундиалю через товарищеские встречи, как и всем победителям квартетов и квинтетов в Европе.

«Трехцветные» выступают на мундиале уже в восьмой раз кряду — последний ЧМ французы пропустили в 1994-м году, который как раз проходил в США.

Если до домашнего турнира в 1998-м году команда ни разу не выходила даже в финал, то начиная с этого периода у команды две победы на турнире (1998, 2018), а также два выхода в финал (2006, 2022).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: В контрольных матчах перед мундиалем французы выступили неровно — поражение от Кот-д'Ивуара (1:2) и победа над Северной Ирландией (3:1).

В марте «трехцветные» провели «товарняки» получше — были обыграны более крепкие Бразилия (2:1) и Колумбия (3:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Дидье Дешама подходит к турниру в статусе одного из явных фаворитов турнира. Для «трехцветных» чемпионаты мира даются всяко проще континентального первенства — одна победа в двух финалах против одного проигранного финала у себя дома.

«Трехцветные» обладают одним из лучших подборов исполнителей, из которых вполне можно составить две конкурентоспособные сборные. Для Дешама этот турнир станет последним у руля национальной команды и, вполне возможно, специалист захочет завершить свою работу если не с победой на турнире, то хотя бы с медалью.

Сенегал

Перед матчем: Сенегальцы прошли квалификацию на ЧМ-2026 не без проблем, практически до последнего тура сражаясь с ДР Конго за первое место в группе, но отрыв в два очка позволил «львам Теранги».

До того команда трижды выступала на чемпионатах мира — и все турниры пришлись на текущее столетие. Сенегал выходил в плей-офф в 2002-м (1/4 финала) и в 2022-м (1/8 финала), а в 2018-м году только по желтым карточкам африканцы уступили японцам путевку в игры на выбывание.

Последние матчи: Перед мундиалем сенегальцы провели две контрольные встречи, которые завершились не самым лучшим образом — нулевая ничья с Саудовской Аравией и поражение от США (2:3)

В марте команда провела «товарняки» всяко лучше — были обыграны Перу (2:0) и Гамбия (3:1).

Состояние команды: Команда уже около десяти лет является одной из сильнейших на своем континенте. Первые шаги к стабильно высоким результатам команда делала под руководством Алиу Сиссе, который работал с 2015 по 2024 год. Именно в этот период сборная Сенегала впервые выиграла Кубок Африки в 2021-м году

Под руководством сменившего Сиссе Папа Тьява «львы Теранги» на футбольном поле выиграли второй Кубок африканских наций в своей истории, но в кабинетах КАФ победу присудили Марокко из-за скандального ухода с поля футболистов из Сенегала.

Команда попала в непростую группу, где помимо французов есть также грозная Норвегия и вполне себе непредсказуемый Ирак.

Статистика для ставок

Сенегал до «товарок» перед мундиалем не проигрывал десять встреч кряду, включая победу над Марокко в финале КАН-2025

Франция выиграла восемь из десяти последних встреч

Команды друг против друга встречались на групповом этапе ЧМ-2002 — тогда Сенегал сенсационно обыграл Францию с минимальным счетом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Францию явным фаворитом с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа сборной Сенегала — в 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.86.

Прогноз: Обе команды не лучшим образом играют в обороне в последних матчах, поэтому стоит ожидать результативной игры

2.12 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Франция — Сенегал принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Обе забьют за 2.12.

Прогноз: Также можно поставить на то, что Сенегал будет настроен повторить подвиг 24-летней давности и если команда не выиграет, то наверняка подпортит «трехцветным» старт мундиаля.

2.55 Сенегал не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Франция — Сенегал принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Сенегал не проиграет за 2.55