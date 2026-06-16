Франция начинает ЧМ-2026 матчем против соперника, который уже однажды превратил её турнир в катастрофу. В 2002 году Сенегал обыграл действующих чемпионов мира в Сеуле, а затем французы вылетели из группы с одним очком. Спустя 24 года команды снова встречаются в первом туре, только теперь у Франции другой статус, другой лидер и последний чемпионат мира Дидье Дешама у руля сборной.

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21:15 Франция приехала на восьмой чемпионат мира подряд и снова идёт за большим результатом. После победы в 2018 году и финала 2022-го команда может стать только третьей в истории, кому удавалось выходить в финал ЧМ три раза подряд. Ранее это делали ФРГ в 1982–1990 годах и Бразилия в 1994–2002-м.

21:10 Кадровая ситуация перед первым туром лучше, чем могла быть. Вокруг Уильяма Салиба были опасения после обострения проблемы со спиной, но защитник вернулся к полноценным тренировкам. Жюль Кунде тоже готов играть после небольшого мышечного повреждения, а пропуск тренировки Майком Меньяном был связан с распределением нагрузки, а не с серьёзной травмой. Главная фигура атаки остаётся очевидной — Килиан Мбаппе начинает турнир с 56 голами за сборную Франции и находится в одном мяче от рекорда Оливье Жиру. На двух предыдущих чемпионатах мира он забил 12 раз, включая хет-трик в финале против Аргентины.

21:05 Франция спокойно прошла квалификацию, потеряв только два очка, и подходит к старту с сильной атакующей формой. Поражение от Кот-д’Ивуара в товарищеском матче добавило сомнений, но победа над Северной Ирландией 3:1 быстро вернула привычную уверенность. В девяти из последних 10 матчей команда забивала минимум два мяча.

21:00 Для Дешама этот чемпионат мира станет финальной главой у руля сборной. После турнира пост должен перейти к Зинедину Зидану, а нынешний тренер Франции получает шанс уйти на пике. Он уже выигрывал ЧМ как игрок и тренер, на его счету 14 побед на чемпионатах мира в качестве главного тренера, и идеальный групповой этап позволит ему превзойти рекорд Хельмута Шёна.

20:55 Садио Мане полностью готов к турниру после пропуска ЧМ-2022 из-за травмы. Он остаётся лучшим бомбардиром в истории Сенегала и главным игроком, от которого ждут решения в атаке. Впереди также есть Николя Джексон, Илиман Ндиай и другие варианты, хотя у Папа Тьава перед стартом были небольшие вопросы по состоянию Ассана Диао, Шерифа Ндиайе и Идрисса Гейе.

20:50 Пап Тьав хорошо знает, что значит матч с Францией на ЧМ. В 2002 году он был в заявке Сенегала на ту самую игру в Сеуле, хотя остался на скамейке, а позже отметился результативной передачей на золотой гол Анри Камара в 1/8 финала против Швеции. Теперь он начинает первый чемпионат мира уже в роли главного тренера.

20:45 Сенегал проводит третий чемпионат мира подряд и четвёртый в истории. В 2002 году команда дошла до четвертьфинала, в 2018-м не вышла из группы, а в 2022-м добралась до 1/8 финала. У нынешней сборной достаточно опыта, физики и индивидуального качества, чтобы снова претендовать на плей-офф. Сенегал прошёл квалификацию без поражений и выиграл группу, опередив ДР Конго. Команда сохраняет прочную структуру, но последние контрольные игры получились неоднозначными. После побед над Перу и Гамбией были поражение от США 2:3 и нулевая ничья с Саудовской Аравией. Последний результат прервал серию из 17 матчей подряд с голами, зато стал пятым сухим матчем за семь игр.