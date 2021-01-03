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    Над Моуринью расходятся грозовые тучи

    Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Лидс»

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    В 17-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» (3:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Тоттенхэм» впервые победил за пять матчей АПЛ

    «Моуринью в последнее время был немного ворчлив, жалуясь на неспособность его подопечные следовать его указаниям на поле и сетуя на предполагаемые неудачные решения руководства лиги, а именно — запоздалое решение отложить матч в среду против "Фулхэма". Меньше всего ему было нужно, чтобы накануне этой игры появилась новость о том, что трое из его футболистов нарушили антикоронавирусные правила, посетив рождественскую вечеринку», — пишет на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

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    • «О чем думали Регилон, Ламела и Ло Чельсо? По-видимому, ничего, и никто из них не сыграл в этом поединке, хотя последний и так не вышел бы на поле из-за травмы подколенного сухожилия. Моуринью, однако, почувствовал, как расходятся грозовые тучи, ведь его команда впервые победила за пять матчей АПЛ, и сделала в хорошей манере, что помогло изменить ситуацию и подняться на третье место в таблице».

    «Лидс» поплатился за свою ненадежную оборону

    «Гости в привычном стиле атаковали, прижав хозяев к их воротам в течение первых получаса игры, пока несравненный Гарри Кейн не напомнил команде Бьелсы качества, которые отличают лучших от остальных. Если кто-то и собирался использовать недостатки "Лидса", так это капитан сборной Англии. Он снова великолепно разобрал оборону оппонентов, которые ненадежна и как всегда уязвима для нападения, в котором действуют двое из лучших форвардов современности», — отмечает в материале The Telegraph Сэм Уоллес.

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    «Кейн и Сон Хын Мин забили в первом тайме, что стало 100-м голом в составе "Шпор" у последнего, пока лондонцы переигрывали коллектив Бьелсы, которой несколько помогали ошибки обороны хозяев. Позже аргентинец указывал, что у его команды было больше возможностей, чтобы забить — проблема в том, что та просто не использовала их. Разбив "Вест Бромвич" во вторник, "Лидс" обнаружил, что "Тоттенхэм" намного прочнее, и постепенно ошибки подвели команду Бьелсы».

    Кейн и Сон — рекордсмены по ассистам друг другу

    «Кейн и Сон вошли в историю, поскольку смертоносный дуэт лондонцев провели результативную комбинацию в рекордный 13-й раз в АПЛ этого сезона. Пара форвардов — в блестящей форме в этой кампании, со своими голами и ассистами друг другу, что позволяет подопечным Моуринью побороться за титул. И они снова комбинировали в победном матче с "Лидсом" на своем стадионе, где англичанин ассистировал своему южнокорейскому партнеру, когда тот удвоил преимущество хозяев», — пишет на страницах Daily Mail Олли Льюис.

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    • «Их голевая комбинация стала 13-й, в которой эти двое отдавали друг другу результативную передачу. Согласно статистике Opta, только Крис Саттон и Алан Ширер ассистировали друг другу в одинаковом количестве результативных атак, когда пара сеяла хаос в "Блэкберне" сезона 1995/96 годов. Более того, поединок в северном Лондоне было всего лишь 16-й игрой "Шпор" в текущей кампании, а это значит, что у Кейна и Сына еще достаточно времени, чтобы увеличить число таких голов».

    «Тоттенхэм» атаковал меньше, но лучше «Лидса»

    «Лондонцы начали 2021 год так, как они показали себя в 2020 году, с контролируемой производительностью, сводящей на нет атаку их оппонентов, а также выигрывающими благодаря блеску Кейна и Сона. Победа над "Лидсом" со была предсказуема, если не по результату, то по своей манере. Но как бы хорошо ни наступала команда Бьелсы, вызывая у "Тоттенхэма" массу головных болей в дебюте, разницы между атакующим качеством соперников было достаточно, чтобы Моуринью начал новый год с комфортных трех очков, которые вернули его команду в топ-4», — отмечает в материале The Independent Витхушан Эхантараджа.

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    • «Каждый гол был с чем-то связан. Так, первый, с пенальти от Кейна, означал, что форвард забил всем 30 командам АПЛ, с которыми он встречался в своей карьере, а второй стал 100-м для Сона за время выступлений в лондонском клубе, а также — 13-й комбинацией между южнокорейцем и англичанином в этом сезоне, сравнявшись с рекордом, установленным Ширером и Саттоном в сезоне 1994/95. И гол Алдервейрелда после углового от Сона означает, что впервые за 11 матчей "Шпоры" забили три гола». 0

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