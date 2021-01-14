Планы на зиму: ЦСКА

Московский ЦСКА провел неоднозначную половину сезона, Виктор Гончаренко был близок к отставке, но вместо этого уволил свой тренерский штаб. Зимой наставнику армейцев предстоит много работы.

Первые сборы

Армейский клуб завершил первую часть сезона уверенной выездной победой над «Ростовом» (3:1), которая спасла Виктора Гончаренко от увольнения.

На следующий день, 18 декабря, ЦСКА ушел в зимний отпуск, который продлился до 17 января.

В воскресенье, 17 января, армейцы отправятся на предсезонные сборы, которые планируется провести в испанской Кампоаморе, как и в предыдущие годы.

Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал — тестирование на коронавирусную инфекцию.

Все футбольные трансферы

И вновь по традиции, армейцы не спешат рассказывать о предстоящих контрольных матчах. Подробности программы на сборах будут опубликованы в первые дни тренировок.

Пока что известно, что ЦСКА сыграет против сборной свободных агентов (AFE — Ассоциация испанских футболистов). Матч пройдет 23 января.

В команду свободных агентов входит 23 футболиста, еще двое присоединятся позднее. Они проходят подготовку примерно в 180 км от Кампоамора.

Ближайший официальный матч ЦСКА сыграет 20 или 21 февраля на «ВЭБ Арене» против «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России.

Чемпионат России для армейцев возобновится гостевым матчем с «Локомотивом» в рамках 20-го тура, который пройдет 27 февраля.

Кадровая чистка

ЦСКА показывал классный футбол в сентябре-октябре, но в ноябре армейскую команду накрыл жуткий регресс, а Лиге Европы красно-синие напрочь провалились.

Неудивительно, что перед зимним перерывом кресло под Виктором Гончаренко откровенно зашаталось.

После домашнего матча с «Уралом» 13 декабря, в котором армейцы упустили победу на последних минутах, тренер находился на грани отставки, причем, по сообщениям СМИ, лидеры команды с пониманием восприняли бы такой шаг руководства.

Однако победа над «Ростовом» спасла Гончаренко от увольнения и подарила ему шанс исправить ситуацию после зимнего перерыва.

Отставки все же последовали, команду покинули помощники Гончаренко — Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Официальной причиной расставания с ними стало завершение сроков контрактов, которые решено не продлевать.

Однако все восприняли это как аппаратную победу Гончаренко — Овичнников неоднократно давал понять что во много не согласен с решениями белорусского специалиста.

Затем появилась информация, что команду покидает Алексей Березуцкий, занимавший должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам.

К нему может присоединиться и глава отдела селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян, который, якобы не был доволен методами работы главного тренера команды.

Впрочем, в последнем случае все может быть куда банальнее: бурная и дорогая летняя трансферная кампания фактически провалилась — пока из многомиллионных новичков никто толком не заиграл.

Контракт самого Виктора Гончаренко с ЦСКА завершится по окончании сезона-2020/21.

Теперь, после победы в «кабинетных войнах», чтобы заработать продление соглашения специалисту нужно обязательно попадать в топ-2 и Лигу чемпионов

Стабилизация и реализация потенциала

При том, что скамейка ЦСКА уже не так коротка, как в худшие годы, а игровой потенциал велик — реализовать его пока никак не удается.

Команде не хватает стабильности — молодых игроков бросает из стороны в сторону. Особенно ярко заметно это по Федору Чалову, который то претендует на звание лучшего форварда РПЛ, то месяцами не забивает.

Учитывая то, что аргентинец Альфонсо Гайч так и не сумел адаптироваться и приблизиться к уровню, которого от него в Москве ждут, ЦСКА может задуматься об усилении линии атаки.

У Чидеры Эджуке отличный потенциал и если при своих скорости и дриблинге нигериец добавит в интеллекте и завершении, проблема нападения не будет столь остра, но удастся ли Гончаренко обучить его этому за зимние сборы?

Выздоровевший Бруно Фукс способен образовать приличную связку центральных защитников с тем же Дивеевым.

А вот в опорную зону игрок не помешает — Марадишвили и так не тянет на «цепного пса», да еще в этом сезоне часто перемещался на правый фланг обороны, когда был травмирован Марио Фернандес.

Трансферные слухи

Итальянские СМИ сообщают, что ЦСКА ведет переговоры по переходу полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы.

Отмечается, что «армейцы» уже согласовали со стороной игрока все условия и намерены осуществить полноценный трансфер Данило, а не взять его в аренду.

ЦСКА предложил бразильскому полузащитнику контракт с зарплатой в 1,6 млн евро за сезон. Игроку остаётся только пройти медосмотр.

Данило перешел в «Ниццу» из «Браги» летом 2018 года, сумма трансфера составила 10 млн евро. Transfermarkt оценивает текущую стоимость бразильца в 6,5 млн евро.

Турецкие СМИ сообщают, что ЦСКА предпринял попытку подписать вингера «Фатих Карагюмрюк» Алассана Ндао.

Алассан Ндао globallookpress.com

По информации источника, армейцы предложили за 24-летнего игрока 3 млн евро, однако «Фатих Карагюмрюк» хочет получить на 2 млн евро больше.

В нынешнем сезоне Ндао сыграл 18 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Также турецкая пресса сообщает, что полузащитник «Фенербахче» Озан Туфан может продолжить карьеру в ЦСКА, а Виктор Гончаренко лично следит за 25-летним турком.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать Туфана за 10 млн евро, однако «Фенербахче» сообщил всем желающим купить хавбека, что не продаст его дешевле 15 млн.

Контракт хавбека рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне чемпионата Турции он за 16 матчей забил 4 гола и отдал 4 голевых паса.

Избавление от балласта

Первым в списке на расставание, пока временное, стоит Адольфо Гайч. Аргентинцем интересуется целый ряд турецких клубов, а также берлинский «Унион» и «Бока Хуниорс».

Если Гайчу будет проще прийти себя и адаптироваться к европейскому футболу в аренде — надо использовать эту возможность.

Кристиян Бистрович в первой части сезона в РПЛ сыграл всего 230 минут, а конкуренция в центральной зоне среди опорников с конструктивными навыками велика.

Арнор Сигурдссон потерял место в основе из-за прогресса Кучаева и покупки Эджуке. В интервью исландской прессе он дал четко понять, что его не устраивает нынешнее положение.

У Виктора Васина только три игры в старте в РПЛ. С выздоровлением Фукса шансы россиянина получить игровое время весной стремятся к нулю.