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    «Тоттенхэм» наступил на те же грабли

    «Шпоры» не смогли обыграть «Фулхэм» в АПЛ

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    «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Фулхэмом» в чемпионате Англии — 1:1. На гол Гарри Кейна гости на 74-й минуте ответили точным ударом Ивана Кавалейру. Что пишут британские СМИ о матче?

    «Шпоры» наказаны за расточительность

    «Тоттенхэм» не использовал свои шансы и позволил «Фулхэму» остаться в игре, отмечает автор BBC Эндрю Алойя:

    «Хоть "Фулхэм" и находится внизу таблицы, и проиграл до этого "Тоттенхэму" в тринадцати матчах подряд, они стали для "шпор" гораздо более суровым испытанием, чем "Марин" в Кубке Англии.

    Дуэт Гарри Кейна и Сон Хын Мина, который забил 23 из 30 голов "Тоттенхэма" в АПЛ в этом сезоне, были в числе тех игроков, которые вернулись в основной состав команды после кубковой игры. Сон тогда остался сидеть на замене, а Кейн не был заявлен на матч и отдыхал.

    Кейн без шансов для вратаря открыл счет в матче ударом головой, но затем расстроил самого себя, пробив головой мимо ворот. Этот промах, а также расточительность Регилона и плохой удар Пьера-Эмиля Хойбьерга, позволили "Фулхэму" остаться в игре к перерыву.

    Гарри Кейн
    twitter.com/spursofficial

    Во втором тайме Мусса Сиссоко дрогнул в штрафной, позволив сопернику заблокировать мяч, Сон пробил в штангу. Да и вообще то, что "Тоттенхэм" так сильно полагается на голы Сона и Кейна, в конечном счете дорого обошлось команде. Кавалейро прервал серию "шпор" из трех матчей без пропущенных голов в январе. Они упустили шанс подняться на третье место в АПЛ».

    Лукман вернул «Фулхэм» в игру

    Патрик Ридж из Goal.com отмечает выход Адемолы Лукмана на замену:

    «Адемола Лукман производит хорошее впечатление после того, как присоединился к "Фулхэму" на правах аренды из "РБ Лейпциг", за исключением печально известной попытки забить пенальти "паненкой" в матче с "Вест Хэмом".

    Его выход на замену на 67-й минуте придал гостям новый импульс. 23-летний игрок создал три момента — больше, чем любой другой футболист "Фулхэма" и меньше только, чем Серж Орье из "Тоттенхэма" (4)».

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    «Тоттенхэм» не может усвоить урок

    Автор The Guardian Джейкоб Стейнберг — о повторяющейся проблеме «Тоттенхэма»:

    «Они отказываются выучить урок. В очередной раз "Тоттенхэм" позволил игре выскользнуть из-под своего контроля, не сумев развить успех после раннего гола Гарри Кейна и перейдя в режим защиты. Это уже стало повторяющейся историей. В конце концов "шпоры" поплатились за консерватизм Жозе Моуринью, когда "Фулхэм" наказал их заслуженным голом.

    Команда Моуринью упустила ряд прекрасных моментов, а гол Серхио Регилона, который мог стать победным, отменили из-за офсайда. Однако сосредоточить внимания на упущенных шансах было бы неправильно, потому что реальность такова, что "шпоры", выигравшие только в двух из восьми последних матчах в АПЛ, имеют привычку пропускать поздние голы, которые дорого им обходятся.

    Это произошло, когда в прошлом месяце они сыграли вничью с "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном", это случилось, когда они проиграли "Ливерпулю" на "Энфилде", и вот это случилось снова».

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    • Игрок матча — Альфонс Ареоля

    Sky Sports выбирает лучшего игрока матча:

    «Это может быть заявка на лучшее подписание сезона. Арендованный у ПСЖ вратарь умеет регулярно совершать сэйвы в важнейшие моменты, демонстрируя невероятный уровень концентрации. В общей сложности в матче с "Тоттенхэмом" он совершил пять сэйвов. Особенно стоит выделить удар Сона головой — кореец выглядел удивленным, когда вратарь "Фулхэма" отразил его. Даже Моуринью на пресс-конференции после матча выделил игру Ареоля».

    Альфонс Ареоля
    twitter.com/fulhamfc

    Что говорили тренеры?

    Sky Sports выделяет главное из послематчевой пресс-конференции тренеров.

    Жозе Моуринью:

    «Мы сыграли недостаточно хорошо, но достаточно неплохо, чтобы победить. Недостаточно хорошо — потому что я думаю, что мы должны играть лучше и более стабильно. Достаточно неплохо — потому что мы создали четыре-пять отличных моментов, а у Льориса был достаточно спокойный вечер. Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть матч, но недостаточно хороши, потому что должны играть лучше.

    В первом тайме у нас были шансы убить интригу. За некоторые из них ответственен Ареоля. Во втором тайме у нас был самый большой шанс выиграть матч. Но когда вы не пользуетесь им, то можете пропустить так, как пропустили мы. Это та история, которая преследует нас с начала сезона. Сегодня в первом тайме мы могли и должны были заканчивать игру».

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    • Скотт Паркер:

    «На поле вышли два футболиста, которые тренировались только один день. Они переболели коронавирусом и сыграли. Также были игроки, которые тренировались всего три-четыре дня. Так что для меня не было главной проблемой то, что у нас было всего два дня между матчами.

    Проблема возникла еще 16 дней назад, когда этот матч был запланирован. С тех пор у нас было десять положительных тестов на COVID-19 в клубе, а в понедельник нам сказали, что мы должны играть этот матч. Мы оказались в затруднительном положении. Но у нас было два дня напряженной работы и в итоге мы добились приятного результата».

    Скотт Паркер
    twitter.com/fulhamfc

    Цифры матча

    BBC приводит главные цифры по итогам этого поединка.

    «Тоттенхэм» и «Фулхэм» впервые сыграли вничью в АПЛ с декабря 2009 года. В 11 последних матчах команд «шпоры» выиграли 10 раз при одном поражении.

    «Тоттенхэм» не проигрывает в восьми подряд лондонских дерби в АПЛ (3 победы и 5 ничьих), но им еще не удавалось не проигрывать в дерби дольше.

    «Фулхэм» сыграл вничью в пяти подряд матчах в АПЛ, что является самой продолжительной подобной серией с января 2007 года (6 матчей).

    «Фулхэм» набрал 5 очков в последних четырех матчах АПЛ (1 победа, 2 ничьи и 1 поражение). Это больше, чем они набрали в предыдущих 13 выездных матчах (1 победа, 1 ничья и 11 поражений).

    Только «Брайтон» (12) и «Шеффилд Юнайтед» (11) потеряли больше очков, когда вели в счете по ходу матча, чем «Тоттенхэм» (10) в АПЛ в этом сезоне.

    Гарри Кейн — лишь третий игрок в истории АПЛ, забивший как минимум 25 голов головой (25), правой ногой (94) и левой ногой (34) после Робби Фаулера и Энди Коула.

    Адемола Лукман поучаствовал в пяти голах в АПЛ в этом сезоне (2 гола, 3 ассиста) — больше, чем любой другой игрок «Фулхэма».

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