Виноваты ли новички «Челси» в бедах клуба? Оцениваем Вернера, Менди и других

Проведя 13 лет в клубе в качестве игрока, Фрэнк Лэмпард прекрасно понимает, что «Стэмфорд Бридж» — неумолимое место для любого тренера. Из 12 человек, назначенных на этот пост в период правления Романа Абрамовича, только Жозе Моуринью (212 матчей за два периода), Антонио Конте (76) и Карло Анчелотти (76) провели больше матчей в Премьер-лиге, чем нынешний наставник (55).

Тот факт, что Лэмпард оставался в авангарде самой успешной эпохи в истории клуба, не говоря уже о том, что он является лучшим бомбардиров лондонцев за всю историю, должен дать ему больше времени, чем большинству предшественников, однако история говорит нам о том, что часы начинают тикать все громче.

В клубе поначалу хорошо отреагировали на то, что он позволил талисману Эдену Азару перейти в «Реал» за 100 миллионов евро в 2019 году, когда Лэмпард успешно интегрировал в команду нескольких молодых футболистов из академии, обеспечив финиш в четверке сильнейших в Премьер-лиге в своем первом сезоне.

Тем не менее, субботний выезд в гости к борющемуся за выживание «Фулхэм» показывает, что Лэмпарду необходимо улучшить мрачную серию из одной победы в шести матчах, которая только усилила слухи о его возможно отставке, поскольку «Челси» идет на девятом месте, отставая от лидеров на 10 очков.

Кай Хаверц, полузащитник (71 миллион фунтов, «Байер»)

21-летний футболист прибыл в Лондон с высокой репутацией и ценой, которая немного меньше рекордного трансфера клуба в 71,5 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на вратаря Кепу Аррисабалагу в 2018 году.

Однако Каю Хаверцу еще только предстоит оправдать свою стоимость, ведь пока его карьера в «Челси» идет не так, как ожидалось. Есть смягчающие факторы, не в последнюю очередь из-за адаптации к новому чемпионату, а также в связи с заражением коронавирусом в ноябре, когда он пропустил несколько недель тренировок. И все же проблемы Хаверца, по-видимому, заключают в себе загадку, которую Лэмпард до сих пор пытается решить.

Клубы редко тратят огромную сумму на одного игрока, а затем проверяют его на нескольких позициях, но с Хаверцем, возможно, экспериментировали больше, чем с любым другим игроком. Он привык к этому, переключаясь между ролями ложной «девятки», ложной «десятки» или правого вингера в составе «Байера», но в более жесткой лиге и со сменой окружения Хаверц до сих пор не чувствует себя как дома.

Смена схемы Лэмпарда с 4-2-3-1 на 4-3-3 лишила команду позиции «десятки», а более глубокая роль центрального полузащитника не способствует набору лучшей формы, не в последнюю очередь потому, что новая роль требует от него большего набора оборонительных функций. Немец стал самой дорогой частью головоломки, которую пытается решить Лэмпард, а звучит она так: как объединить всех своих атакующих игроков в одну команду и сформировать единое целое.

Пришло время Хаверцу начать развиваться, но Лэмпард обязан помочь создать для него лучшие возможности для процветания.

Бен Чилуэлл, защитник (50 миллионов фунтов, «Лестер»)

Бен Чилуэлл globallookpress.com

Бен Чилуэлл, возможно, является самым успешным летним приобретением. Пропустив стартовые четыре игры во всех турнирах из-за травмы, с 3 октября он стал постоянным игроком стартового состава в Премьер-лиге.

Лэмпард быстро определил позицию левого защитника как проблемную, тем более что там могли сыграть нестабильные Маркос Алонсо и Эмерсон Палмери. Со временем Сезар Аспиликуэта хорошо адаптировался к смене позиции, но, будучи правоногим футболистом, он не мог обеспечить достаточную ширину и атакующую угрозу из глубины в тандеме с Рисом Джеймсом на противоположном фланге, а именно этого так ждал наставник «Челси».

Чилуэлл записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи в 14 матчах АПЛ. И даже в провальном матче с «Манчестер Сити» 24-летний футболист продемонстрировал достаточно усилий, чтобы выполнить больше навесов в чужую штрафную (шесть), чем любой другой игрок «Челси».

Зачастую он является самой серьезной фланговой угрозой «Челси». Источники ESPN сообщили, что Чилуэлл быстро стал популярным членом команды, а Лэмпард за кулисами всегда приветствует его игру.

Тимо Вернер, нападающий (47,7 миллиона фунтов, «Лейпциг»)

Тимо Вернер globallookpress.com

Тимо Вернер подвергся некоторому ревизионизму во время серии из 12 матчей без голов, которая в итоге прервалась во встрече против «Моркама» в Кубке Англии на прошлых выходных. Те, кто называют 24-летнего футболиста, безоговорочным неудачником, забывают о прекрасном старте, который он сделал в начале кампании, забив восемь голов и сделав три ассиста в 12 поединках.

Вернер отказался от возможности сыграть за «Лейпциг» в отложенном четвертьфинале Лиги чемпионов, чтобы этим летом как можно раньше приехать в Лондон, и поначалу его старания окупились. Однако потеря формы постепенно достигла угрожающего уровня, что подтверждается целым рядом шокирующих промахов, из-за которых он стал тенью одного из самых многообещающих форвардов Европы.

Возможно, именно здесь Лэмпард должен взять на себя некоторую ответственность. Лучшая позиция Вернера — центральный нападающий, но его все чаще используют на левом фланге. Хотя он регулярно смещался влево, играя в центре атаки, в «Лейпциге» его редко отправляли именно на левый фланг.

Футболист сборной Германии признал, что тяжело переносит физические нагрузки в Англии, однако он выходил в стартовом составе в 16 из 17 игр «Челси». Независимо от того, требуется ли форварду дополнительный отдых, Лэмпарду нужно найти способ возродить человека, который поначалу казался наиболее вероятным катализатором атаки.

Хаким Зиеш, полузащитник (36 миллионов фунтов, «Аякс»)

Хаким Зиеш globallookpress.com

Хаким Зиеш был ключевой фигурой во время беспроигрышной серии «Челси» из девяти матчей в Премьер-лиге равно до того момента, как его отсутствие из-за травмы совпало с нынешним спадом.

«Это не совпадение», — сказал Лэмпард. — «Нам просто нельзя полностью полагаться на него. Он был очень эффективен с точки зрения креативности и голов. Это помогало нам, мы были очень подвижны, пока он не получил травму».

Зиеш отыграл 64 минуты в матче против «Манчестер Сити», и, хотя он не смог остановить спад, его возвращение вселит в Лэмпарда надежду на светлое будущее. Забросы Зиеша из глубины, разрезные передачи справа и постоянные забросы в штрафную — грозное оружие, когда он пребывает в хорошей форме. «Моркам» стал свидетелем этого воочию в матче третьего раунда Кубка Англии на прошлых выходных, но Хакиму придется повторить это против более знаменитых соперников.

Травмы ограничили прогресс Зиеша, он лишь девять раз выходил в стартовом составе во всех турнирах. Впрочем, если он сумеет надолго сохранить хорошую форму, то должен помочь «Челси» решить предстоящие задачи.

Эдуар Менди, вратарь (20 миллионов фунтов, «Ренн»)

Эдуар Менди globallookpress.com

Изначально Эдуар Менди привнес чувство спокойствия на позицию вратаря, которая казалась плачевной, пока играл Кепа. Менди прибыл в Лондон, отчаянно пытаясь наверстать упущенное на высшем уровне, опасаясь повторения 2014 года, когда он провел год без клуба после того, как «Шербур» расторг с ним контракт. Сенегальский вратарь сразу же провел три сухих матча в Премьер-лиге и зарекомендовал себя как первый номер команды, тогда как Кепа провел всего две игры с 17 октября.

В общей сложности Менди провел шесть сухих матчей в АПЛ. По этому показателю его опережают только Эмилиано Мартинес (8) из «Астон Виллы», Алекс Маккарти (7) из «Саутгемптона» и Эдерсон из «Манчестер Сити» (7).

Легендарный вратарь «Баварии» Мануэль Нойер назвал Менди игроком «мирового класса» в прошлом месяце, но в последнее время в его игру закрались ошибки: слишком быстро он покидал линию ворот в игре с «Лидсом», что не повлияло на результат, поскольку «Челси» победил, но повлияло на результат во встрече с «Эвертоном».

Он по-прежнему представляет собой более надежную версию Кепы, но Лэмпард должен надеяться, что спад в его форме будет мимолетным.

Тиаго Силва, защитник (свободный агент, «Пари Сен-Жермен»)

Тиаго Силва globallookpress.com

Подписание Тиаго Силвы считалось чем-то вроде авантюры, учитывая то, что в сентябре ему исполнилось 36 лет. Никто не мог сомневаться в его качествах: он завоевал семь титулов Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» и провел 88 встреч за сборную Бразилии, но неизбежно возникали сомнения в его способности справляться с темпом английской Премьер-лиги на этом позднем этапе его карьеры.

Опасения еще больше усугубились, когда ужасная ошибка в его дебютном матче помогла «Вест Бромвичу» выйти вперед 3:0, но как только «Челси» оправился от медленного старта в тот день и сыграл вничью 3:3, Силва быстро зарекомендовал себя как влиятельный игрок линии обороны.

Несмотря на все проблемы «Челси», Силва по-прежнему остается среди героев первой половины сезона, не в последнюю очередь потому, что он, похоже, помог партнеру по центру обороны Курту Зума обрести новый уровень стабильности. Ходили разговоры о том, что «Челси» оставит Силву на еще один сезон, но в конечном итоге решение будет принято по показателям защиты, которой еще есть куда расти.