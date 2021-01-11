«Ювентус» и Роналду не впечатляют перед битвой с «Интером»

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» победил «Сассуоло» (3:1) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре

«Ювентус» одержал невзрачную победу

«Это третья кряду победа "бьянконери", что произошло впервые в этом причудливом чемпионате. Это позволяет "Ювентусу" идти в ногу с "Миланом" и на два очка сократить отставание от "Интера" и "Ромы". Однако не следует говорить о желанной преемственности: выступление против "Милана" в прошлом туре кажется далеким на несколько световых лет», — пишет туринская La Stampa.

«После гола Данило хозяева пропустили от Дефреля и сумели приструнить гостей только за восемь минут до конца игры. Забитый Роналду мяч маскирует трудности, стоящие за победой, и искупает его бесцветную игру, но в оправдание Пирло нужно признать, что ему не повезло, когда сразу двое его подопечных получили травмы по ходу поединка. Роналду вырвал трудную победу, однако на выезде против "Интера" в следующем туре потребуется совершенно другое выступление».

Данило стал героем матча

«Ювентус наполовину смеется из-за травм. Так начался 2021 год, и утешает только то, что он не может продолжаться такими темпами. Через 10 дней пять человек выбыли из игры: после трех кадровых потерь из-за коронавируса (Алекс Сандро, Куадрадо, де Лигт), сразу две травмы в одном тайме — Маккенни и Дибала [получили повреждения]», — отмечает миланская La Gazzetta dello Sport.

«Год начинается не очень удачно, но он по-прежнему избирателен: нужны только сильные люди, только потенциально центральные фигуры в команде Пирло. Трудоголика "Старой Синьоры" Данило стоит назвать лучшим в матче, ведь он не чувствует усталости и сохраняет ясность даже в фазе атаки: сначала он открывает счет (первый гол в сезоне), а затем отдает ассист на Роналду. Сейчас это необходимо для туринцев».

«Ювентус» воспользовался осечкой конкурентов

«"Ювентус" продолжил набирать обороты после [победы над "Миланом" на] "Сан-Сиро", но на сей раз экзамен выдался сложнее, потому что "Сассуоло" поднял белый флаг только на последних минутах и после попытки победить, несмотря на то, что остался вдесятером», — пишет римская La Repubblica.

«Вы можете считать это храбростью или безрассудством, конечно, Пирло пришлось снова выпустить всех лучших в лице Кулусевски и Рэмси, чтобы те нашли способ закрыть игру. Это усилило ценность победы, одержанной в матче с прямым конкурентом, а также стало большим облегчением, с учетом того, что некоторые конкуренты потеряли очки».

«Ювентус» проявил много нервозности

«Туринцы теряют игроков, но совершает камбэк, забив три мяча, и побеждает в концовке поединка. Травмы Маккенни и Дибалы. Три победы за семь дней: теперь "Старую Синьору" ожидает визит к "Интеру", — отмечает миланская Il Giornale.

"Какое-то время 'Юве' не впечатлял. В матче против 'Сассуоло', который больше получаса игры был в меньшинстве, чемпион Италии сумел выиграть лишь в концовке благодаря голам от Рэмси и Роналду после того, как Дефрель сравнял счет. Три очка были единственным положительным моментом вечера для хозяев: в остальном, мало игры и много нервозности".