«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков

В 16-м туре чемпионата Италии «Ювентус» победил на выезде «Милан» (3:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ювентус» взял свое за счет глубины резерва

«"Милан" не уступил, но впервые почти за год молодая и успешная команда Пьоли столкнулась в Серии А с оппонентом, против которого у нее просто не было ответов. Когда Кьеза, хромая, выбыл из игры после того, как забил свой второй гол, Пирло выпустил вместо него Кулусевски, стоивший клубу 35 млн евро», — пишет The Guardian.

«Замены во втором тайме говорили о реалиях для обеих команд. Если "Ювентус" выпустил МакКенни, Артура и Бернардески со скамейки запасных, то в "Милане" на замену появились 20-летний центральный защитник Пьер Калулу и выпускники подростковой академии Даниэль Мальдини и Лоренцо Коломбо. Это был Маккенни, который сделал счет 3:1 после голевой передачи от Кулусевски».

Кьеза и Дибала стали героями матча

«Вечер на "Сан Сиро" оставил после себя два ценных ресурса: разрушительную силу Кьезы и возрожденного Дибалу. После того, как первого сдвинули на правый фланг атаки в последних матчах, он обрел уверенность перед чужими воротами (три гола), а также проявил свою технику. Это стало решающим фактором в дуэли с Тео Эрнандесом, которому он устроил плохой вечер», — отмечает Sportmediaset.

«Воспользовавшись отсутствием двух фулбеков гостей Куадрадо и Алекса Сандро, Кьеза получил свободу в поиске пространства впереди для дальнейших успешных действий в атаке. Теперь "Ювентус" должен играть стабильнее даже против более слабых соперников, ведь с начала сезона туринцы потеряли много очков в победных на бумаге матчах. И если правда то, что чемпионат выигрывается в поединках с аутсайдерами, отсюда и должен начаться подъем к вершине».

Работа Пирло и Паратичи принесла свои плоды

«У наставника "Старой Синьоры" Андреа Пирло возникали проблемы по ходу этой чемпионской гонки, но в этот раз его замены сделали разницу — он делал правильный выбор в правильное время. Между тем, непонятно, что Роналду делал на краю атаки, как в прежние времена? Он выпал из игры, не оказал решающей роли в игре и часто игнорировался партнерам», — пишет Gazzetta dello Sport.

«Победа в этом матче — это также успех спортивного директора "бьянконери" Фабио Паратичи, который подписал для тренера Кьезу, Кулусевски и Маккенни. Это показало, что значит знать, как правильные расходы на трансферы делают разницу. Для окончательной оценки этим сделкам необходимо назначить встречу на 2022 год, но пока что они идут на пользу "Юве": первый был хорош, он помогал Роналду четыре дня назад против "Удинезе" и стал лучшим вчера».

«Милан» бит коронавирусом и усталостью

«На грани прощания со скудетто, "бьянконери" прерывают беспроигрышную серию "россонери" и являются сильным претендентом на титул. Команда Пьоли сохраняет лидерство в турнирной таблице, но в конечном итоге поплатилась за слишком большое количество кадровых потерь и слишком большой расход сил», — называет причины поражения хозяев La Stampa.

«Большой отпечаток на исход поединка оказал коронавирус, который обострил чрезвычайную ситуацию в лагере команды. Тем временем, Пирло пострадал меньше, ведь в его составе остались Фработта и Данило, где Кьеза и Рэмси действовали на флангах под сдвоейнной парой форвардов Роналду — Дибала. В итоге победил "Ювентус", способный укусить соперника именно тогда, когда тот устал». 0