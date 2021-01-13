Тренер, голод и характер: 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании

«Атлетико» победил «Севилью» и укрепил свое лидерство в испанской Примере. Называем 10 причин, почему мадридский клуб станет чемпионом.

1. Атака

«Атлетико» забил почти вдвое больше голов, чем на этом этапе в прошлом сезоне. Их 31 гола в 16 матчах — это в среднем почти два за игру, тогда как в прошлом сезоне отличились 16 голами — ровно один за игру.

Они также находят разные возможности для взятия ворот. Если не идет у Луиса Суареса, то на выручку приходят Марио Эрмосо или Маркос Льоренте, как это было в тяжелом поединке с «Реал Сосьедадом» в конце декабря 2020 года.

2. Надежность в обороне

Пропустив всего шесть раз в 16 матчах, Ян Облак на пути к своей пятой награде лучшему вратарю Примеры. Как и всегда, он столь же непробиваем в этой кампании, но ему также помогает надежная четверка защитников.

Более того, ему помогают и те партнеры, кто действует ближе к чужим воротам, ведь они прессингуют и перекрывают свободные зоны. В результате получается стена, которую трудно сломать даже таким атакующим командам, как «Барселона» и «Реал Сосьедад».

3. Глубина состава

Даже с учетом того, что лидеры команды вроде Хосе Хименеса и Жоау Фелиша, периодически пропускают игры в этом сезоне, наставник Диего Симеоне смог положиться на их партнеров — Сауля, Кондогбия, Диегу Косту или Ренаном Лоди, которые заполнили брешь.

Кроме того, есть Торрейра и Витоло на скамейке запасных, которые могут менять ход сложных поединков. Наличие пяти замен, несомненно, благоприятствовало клубу, обладающему столь большой глубиной. И даже потеря ушедшего Диего Косты, похоже, будет успешно восполнена за счет Мусса Дембеле из «Лиона», который близок к переходу — по своим качествам тот хорошо вписывается в футбол мадридцев.

4. Нет зависимости от одного игрока

«Атлетико» обыграл «Барселону» без Луиса Суареса и «Реал Сосьедад» без Жоау Фелиша. Это знак того, что у этой команды есть замены такого же или даже лучшего качества, которые могут провести при необходимости. И это будет по-прежнему иметь огромное значение в сезоне с таким количеством поединков.

5. Острые фланги

Янник Карраско и Льоренте превратились в настоящих вингеров. Они создают опасность у чужих ворот, разрушают оборонительные структуры соперника и решают исход матчей, но также помогают в обороне, а благодаря своей способности выдержать все 90 минут игры они стали незаменимыми для Симеоне.

6. Вера в свои силы

Этот коллектив верит в себя, что проявляется, когда они играют вничью и пытаются вырвать победу, но также и когда забивают первыми и пытаются забить снова. Команда чувствует, что это их год, и работает сообща, чтобы достичь своей цели. Игроки также могут справиться с трудными моментами, о чем свидетельствуют победы кряду, одержанные после единственного на сегодня поражения в мадридском дерби.

7. Физическое превосходство

«Атлетико» уже много раз решал судьбу матчей во втором тайме или даже на последних минутах, и физическая подготовка команды играла в этом огромную роль. Льоренте стал ярким примером этого, но есть и другие примеры того запаса энергии, что есть у «Матрасников».

8. Единство и голод к победам

Когда возникают проблемы, в «Атлетико» оставляют их внутри коллектива и не выносят на публику. Они вместе и полны решимости не позволять ничему мешать им. Это не звездная команда, и даже Суарес со всеми своими достижениями отлично в нее вписался.

Вместе с тем, мадридцы жаждут титулов. «Матрасники» не выигрывали чемпионат с 2014 года. Облак, к примеру, является одним из капитанов команды, но никогда не выигрывал ни одного из больших трофеев.

9. Симеоне

Аргентинец — ключ ко всему. Он вожак и тренер, на счету которого 300 побед. Симеоне заставил клуб бороться за все главные трофеи. И, по информации испанской прессы, «Атлетико» надеется заключить с ним контракт до 2022 года. Это может быть соглашение, которое он подпишет как тренер, завоевавший чемпинство.

10. Конкуренты

Очевидно, что конкуренты «Матрасников», которые обычно делят между собой испанский трон, не блещут в этом сезоне. Во всяком случае, они не проявляют ту же стабильность, что лидер Примеры. Отрыв в четыре очка от одного и семь — от другого преследователя при двух матчах в запасе служит тому прекрасным подтверждением.

Если «Реал» подводит плохая результативность, то «Барселону» — недостаточная надежность своих тылов, с чем у «Атлетиков» как раз все в порядке. Оба гранда переживают перестройку, решающей в которой обещает стать летняя трансферная кампания, поэтому дружина Симеоне имеет прекрасный шанс выиграть чемпионство, который нельзя упускать.