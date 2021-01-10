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    Месси и «Барселона» снова наслаждаются футболом

    Реакция прессы на матч «Гранада» — «Барселона»

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    Месси вырвался в лидеры бомбардирской гонки Примеры
    Месси вырвался в лидеры бомбардирской гонки Примеры
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    В 18-м туре испанской Примеры «Барселона» разгромилан на выезде «Гранаду» (4:0). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Барселона» укрепила свой боевой дух

    «Каталонцы добились убедительной победы со счетом 4:0 над "Гранадой", в ворота которой по два мяча забили Месси и Гризманн. Команда Рональда Кумана в середине недели сыграет в Суперкубке Испании с "Реал Сосьедадом". Ее боевой дух укрепился после сокращения отставания от "Реала" до трех очков в Примере», — пишет каталонское издание Sport c заголовком «Это уже кайф».

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    • «"Барселона" продлила свою победную серию в лиге до четырех матчей после выразительного выездного успеха против "Гранады". Дубли Месси и Гризманна обеспечили гостям выигрыш, тогда как команда Кумана поднялась на третье место в таблице, где только "Атлетико" и "Реал" располагаются выше», — отмечают с заголовком «Идеальный шторм» их земляки из Mundo Deportivo.

    Куман набрел на свой оптимальный состав

    «Большим позитивом в начале 2021 года является то, что Месси, похоже, вернул свою форму: под руководством нового тренера он играл хорошо, но не забивал так часто, как обычно. Ситуация изменилась на прошлой неделе, и благодаря двум дублям кряду он забил 11 голов за сезон — больше, чем кто-либо другой в Примере.

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    Два гола часто критикуемого Гризманна — оба блестящих удара — также были очень необходимы. Возможно, впервые в этом сезоне после трех выездных побед за неделю каталонцы чувствуют себя комфортно в схеме 4–3–3, и игроки, кажется, осознают, что им нужно делать, чтобы принести пользу команде», — анализирует в материале ESPN Сэм Марсден.

    «Из негативного — повредился на предматчевой разминке Рональд Араухо и потому не смог сыграть, и его место занял Самюэль Умтити. После того, как Жерар Пике надолго выбыл из-за травмы, "Барселона" наверняка надеется, что уругваец вылетел ненадолго.

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    • Куман благодаря удаче или рассудительности набрел на свой оптимальный состав. Тройка полузащитников Бускетс, де Йонг и Педри помогла команде продемонстрировать ее лучшую форму в сезоне, тогда как в атаке помогает ширина, которую создает Дембеле. Голландский тренер даже был достаточно мудр, чтобы заменить Месси после четвертого гола, дав ему передышку перед Суперкубком Испании на следующей неделе».

    Прежний Месси вернулся

    «После того, как он настойчиво добивался ухода из клуба прошлым летом, теперь Месси выглядит счастливым в том, где он находится. Капитан "блауграна" определенно снова наслаждается футболом.

    Циники вполне могут предположить, что это не совпадение, что аргентинец демонстрирует такую форму, ведь он имеет право обсуждать с другими клубами, вероятно, свой самый крупный контракт в истории футбола [перед потенциальным переходом]», — рассуждает в материале Goal.com Пол Дойл.

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    • «Возможно, он уже решил вопрос своего будущего, возможно, с его плеч спал груз. Или, может быть, благодаря недавнему улучшению результатов команды, а также — захватывающим молодым талантам, вроде Педри, он считает, что "Барселона" снова движется в правильном направлении.

    Как бы там ни было, аргентинец явно снова наслаждается футболом, и это хорошие новости для "блауграны", но также это плохие новости для тех, кто надеется помешать ему в пятый раз кряду стать лучшим бомбардиром Примеры».

    «Барселона» еще может побороться за титул

    «В преддверии президентских выборов прогресс "Барселоны" в Примере весьма приветствуется. Один из кандидатов, баллотирующихся на пост, известен фразой, которую он произнес во время своего первого срока: "Осторожно! Мы не так уж и плохи!". Такими были слова Жоана Лапорты в апреле 2008 года — незадолго до прихода на тренерский мостик Пепа Гвардиолы», — пишет на страницах Marca Давид Менайо.

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    • «Довести дело до уровня этого стандарта сложно, но, судя по выступлению каталонцев в субботний вечер, в "Барселоне" не все так плохо. "Блауграна" снова протискивается к лидерам чемпионата. Каталонцы занимают третье место в таблице, и, хотя они сыграли на три матча меньше, чем "Атлетико", их рывок в борьбе за чемпионский титул все еще возможен».

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