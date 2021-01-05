Главные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф

«Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 лет

LiveSport.Ru продолжает подводить итоги ушедшего года. На очереди — тройка главных спортивных событий в 2020 году.

3. Пандемия изменившая мир

В новый 2020-й год мир входил поругивая год уходящий, но при этом полным надежд и предвкушения. Впереди было столько увлекательных событий, в том числе и в спортивном мире.

Год начался с большой победы — Александр Большунов убежал от норвежцев, выиграл «Тур де Ски» и первым в истории российских лыж взял мужской Кубок мира. Но того, что последовало дальше, мало кто мог ожидать.

В середине января 2020 года власти Китая сообщили о резком увеличении числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а к февралю она начала быстро распространяться по разным странам.

В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

По всему миру начали вводить меры, ограничивающие массовые скопления людей, что, разумеется, затронуло спортивные мероприятия — сначала с трибун исчезли болельщики, затем были остановлены все национальные футбольные чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы.

Коронавирус оставил мир без футбола globallookpress.com

Спорт остановился на пару месяцев, а фанаты во многих странах не вернулись на трибуны до сих пор. Пошли споры о возобновлении турниров.

Мнения разделились, кто-то говорил о необходимости доиграть национальные первенства, кто-то был уверен в том, что чемпионаты необходимо завершить досрочно.

В итоге, досрочно было завершено лишь одно топ-первенство — Франция приняла решение не доигрывать турнир, победителем был объявлен «Пари Сен-Жермен».

Остальные топ-чемпионаты, а также РПЛ и еврокубки в итоге были доиграны при соблюдении строгих мер предосторожностей.

Самой главной потерей в футбольном мире из-за пандемии коронавируса стал чемпионат Европы, который должен был отпраздновать 60-летний юбилей и пройти в необычном формате –— в 12-ти городах, вклчая Санкт-Петербург.

Однако европейское первенство было перенесено на лето 2021 года, и пока что неясно, в каком формате оно состоится.

Все футбольные трансферы

Остальные виды спорта также понесли потери — были отменены масса национальных и международных турниров, но все затмил перенос летних Олимпийских Игр, которые должны были пройти в 2020 году в Токио.

Японцы до последнего боролись за проведение Игр в срок, причем — со зрителями, ведь проведение Олимпиады перед пустыми трибунами «противоречит олимпийскому духу».

Но по мере того, как СОVID-19 расползался по всему миру, а страны начали отказываться от участия в Играх летом, турнир впервые в его истории было решено перенести на 2021 год.

В итоге жизнь начала возвращаться в привычное русло — футбольные чемпионаты были доиграны, новый сезон начался по расписанию, было создано сразу несколько работающих вакцин от COVID-19.

Кажется, спорту в 2021 году ничего не угрожает.....?

2. Гегемония «Баварии»

2020-й год можно по праву называть годом мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб, проваливавший прошлый сезон, осенью 2019 года уволил главного тренера Нико Ковача, сделав ставку до конца сезона на его помощника Ханса-Дитера Флика.

Выбор, откровенно говоря, удивил многих: на протяжении 15 лет Флик не тренировал никого самостоятельно после ухода в 2005 году из «Хоффенхайма», который тогда выступал в третьем по рангу дивизионе.

Тем не менее, руководство «Баварии» не ошиблось — специалисту удалось поправить моральный климат в команде, заметно подпорченный при Коваче. По сути, Флика выбрали игроки. Руководство «Баварии» просто впервые за много лет прислушалось к ним.

Результаты тоже не заставили себя ждать — в своих первых 25 матчах во главе «Баварии» Ханс-Дитер Флик одержал 22 победы, превзойдя предыдущий рекорд Хосепа Гвардиолы (21).

При столь успешной игре, трофеи в копилку «Баварии» начали сыпаться один за другим, несмотря на непростой сезон, который приостанавливался из-за пандемии коронавируса.

В Бундеслиге мюнхенская команда обеспечила себе победу за два тура до конца. Главным соперником «Баварии» на протяжении всего турнира была дортмундская «Боруссия», однако подопечные Флика выдали ударную концовку, выиграв последние шесть туров и в итоге обойдя «черно-желтых» на 13 баллов.

Спустя пару недель к чемпионскому трофею добавился Кубок Германии — в финале был повержен леверкузенский «Байер» со счётом 4:2.

Отвоевала «Бавария» у дортмундской «Боруссии» и еще один трофей — Суперкубок Германии, за который мюнхенцам пришлось бороться с командой, занявшей второе место в чемпионате. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Флика.

В Лиге чемпионов мюнхенский клуб катком шел по соперникам — на групповом эта «Бавария» одержала шесть побед в шести матчах, в плей-офф выбила более чем крепких соперников: «Челси», «Барселону» и «Лион».

Причем, если лондонцы проиграли 1:7 по итогам двух матчей, то каталонцев «Бавария» просто уничтожила, победив со счетом 8:2. После этого еще громче заговорили об уходе Лионеля Месси из «Барсы».

После такого шоу, «Лиону» проигравшему в полуфинале со счетом 0:3, можно сказать повезло. В финале «Бавария» скромно обыграла со счетом 1:0 ПСЖ, к тому времени собравший своей национальный требли из чемпионства, Кубка и Суперкубка Франции.

Коллекцию трофеев «Баварии » дополнил Суперкубок Европы, который немецкий клуб не без труда отвоевал у опытной «Севильи», добившись победы только в экстра-тайме.

В сезоне-2020/21 у мюнхенской команды все складывается весьма неплохо: после 14-ти туров в Бундеслиге команда лидирует, имея в активе 33 очка.

Группу Лиги чемпионов мюнхенцы выиграли весьма уверенно — 16 очков из 18 возможных, пять побед и всего одна ничья — с мадридским «Атлетико».

Главный бомбардир «Баварии» Роберт Левандовский был признан лучшим игроком уходящего года по версии сразу нескольких авторитетных изданий и организаций, Мануэль Нойер признавался лучшим вратарем 2020 года, а Флик вполне заслужено стал лучшим тренером, в том числе и по версии LiveSport.Ru.

1. Чемпионство «Ливерпуля»

«Ливерпуль», в отличие от «Барселоны», выиграл в уходящем году всего один трофей, но иногда дело не количестве, а в том, насколько важен для тебя приз и как долго ты ждешь успеха.

Мерсисайдцы ждали этого триумфа 30 лет. За это время «Ливерпуль» не единожды был близок к заветному трофею, но каждый раз упускал чемпионство, лидируя по ходу сезона.

Одним из самых обидных стало фиаско в сезоне 2018/19, когда команда Юргена Клоппа вела по ходу сезона с преимуществом в 10 очков, но на финише отстала на 1 балл от «Манчестер Сити», который выдал концовку из 14 последовательных побед.

«Ливерпуль» проиграл всего один матч за весь тот сезон, и набранные ими 97 очков позволили бы мерсисайдцам стать чемпионами в любом сезоне Премьер-лиги, за исключением сезонов выигранных «Сити» в 2018 и 2019 годах.

Юргену Клоппу и парням пришлось утешаться выигранной Лигой чемпионов, но это лишь подстегнуло их, и в сезоне 2019/20 «Ливерпуль» предстал грозной, все сметающей на своем пути силой, которая целеустремленно рванула по направлению к чемпионству.

«Ливерпуль» и заслуженный трофей globallookpress.com

И подумать только, коварный 2020 год едва не подставил подножку ливерпульскому клубу, бегущему за мечтой — пандемия коронавируса вполне могла вырвать из рук Клоппа и его парней уже казавшийся осязаемым трофей, от которого их отделяла буквально одна-две победы.

Когда футбол во всем мире встал на паузу, больше всего споров о возобновлении сезона было в Англии, где ситуация с инфекцией была очень серьезной.

Среди футбольных экспертов нашлось немало сторонников досрочного завершения сезона, причем часть из них предлагала аннулировать результаты, чтобы начать с чистого листа.

По забавному совпадению, часть этих экспертов в прошлом играла за клубы, конкурирующие с «Ливерпулем», как например бывшие защитники «МЮ» Рио Фердинанд и Гарри Невилл.

Другие эксперты предлагали «французский вариант» — не доигрывать сезон, а чемпионом назначить лидера турнирной таблицы. Это тоже не вызывало восторга ни у игроков, ни у болельщиков «Ливерпуля» — всем хотелось «полноценного» чемпионства.

К счастью, все завершилось наилучшим образом — сезон АПЛ возобновился и «Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом Английской Премьер-Лиги, решив судьбу титула за 7 туров до конца турнира, что является абсолютным рекордом Премьер-Лиги.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в празднование триумфа — мерсисайдцы поднимали чемпионский кубок на пустом «Энфилде», где присутствовали только игроки, члены их семей и представители клуба (хотя вокруг стадиона и собралась толпа из пяти тысяч болельщиков.

А чемпионский парад «Ливерпуля» так еще и не состоялся — по словам Юргена Клоппа, он пройдет в «подходящее время». 0