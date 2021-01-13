Планы на зиму: «Зенит»

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку есть о чем беспокоиться, несмотря на то, что его команда лидирует в чемпионате. Зимой ему нужно подготовиться к тому, чтобы без лишней нервотрепки удержать комфортное преимущество.

Первые сборы

Питерский клуб завершил первую часть сезона домашней победой в принципиальном матче со «Спартаком» (3:1).

На следующий день, 17 декабря, «Зенит» ушел в зимний отпуск, который продлился до 13 января.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — «Зенит» впервые за много лет не проходит в Санкт-Петербурге полное медицинское тестирование после отпуска.

В среду 13 января игроки и тренеры петербургского клуба сдали тесты на коронавирус перед отъездом на первый зимний сбор в Дубае, который продлится с 15 по 27 января.

Полные медицинские тесты команда сдаст уже на месте сбора. Некоторые игроки проводили отпуск в Дубае и присоединятся к команде непосредственно в ОАЭ. Тесты на коронавирус они также сдали за границей.

В рамках сборов в Дубае коллектив Сергея Семака проведет четыре встречи: 21 января «Зенит» сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января — с «Уралом».

Ближайший официальный матч «Зенит» сыграет 20 или 21 февраля на «Газпром Арене» против тульского «Арсенала».

Подготовка к еврокубкам

«Зенит», завершивший первую часть сезона уверенными победами над «Динамо» и «Спартаком», укрепил лидерство в таблице РПЛ — ЦСКА отстает от команды Сергея Семака на 4 очка.

На то, чтобы успешно доиграть чемпионат России ресурса у питерцев вполне достаточно. Состав «Зенита» силён и сбалансирован для схемы 4-4-2 и сложившегося стиля игры с забросами вперёд и мощным фланговым акцентом.

Но воспоминания о совершенно беспомощной игре в еврокубках и итоговом провале еще слишком свежи.

Поэтому можно задуматься о постепенной смене игровой системыв, да подготовку к осенним еврокубковым матчам можно начать уже зимой.

Перед Семаком стоит задача построения команды, которая играла бы в более современный и интенсивный футбол и выглядела конкурентоспособной не только в РПЛ, но и на европейской арене — хотя бы против команды масштаба «Брюгге».

Трансферные слухи

В декабре Сергей Семак обозначил одну из проблемных позиций — левый полузащитник или левый вингер.

Себастьян Дриусси через прессу достаточно громко заявил о своей нелюбви к этой позиции, а Мостовой пока не успел адаптироваться к ней.

По информации СМИ, «Зенит» надеялся на покупку вингера «Гремио» Пепе Коссу, предлагая за бразильца 20 миллионов евро.

Однако Пепе заявил о нежелании играть в России и, если его вариант с «Порту» не выгорит, он предпочтет остаться в Бразилии.

Другой кандидатурой называли Ришарлисона из «Эвертона», но ливерпульский клуб не собирается расставаться с бразильцем меньше, чем за 100 миллионов фунтов.

Изучает «Зенит» и варианты усиления линии атаки, чтобы подстраховать сдавшего к зиме Артема Дзюбу и нестабильного Сердара Азмуна, которым к тому же интересуется «Боруссия».

По информации итальянских СМИ, «Зенит» проявлял интерес к форварду «Фиорентины» Кристиану Куаме.

Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро. В нынешнем сезоне Куаме сыграл в составе «Фиорентины» 17 матчей и забил 1 мяч — не слишком впечатляющая статистика.

Также по данным итальянской прессы, «Зенит» уже давно интересуется полузащитником «Удинезе» Родриго де Паулем, который может сменить клуб зимой.

В этом сезоне 26-летний аргентинский полузащитник провел 14 матчей в Серии А и набрал 4 (3+1) очка. Де Пауль — лучший бомбардир «Удинезе» в текущем чемпионате

На выход?

Питерский клуб не планирует отпускать большое число игроков в зимнее трансферное окно, сообщает.

В аренду после зимних сборов могут уйти только хавбек Леон Мусаев и форвард Станислав Крапухин при наличии хорошего предложения.

Вратарь Александр Васютин останется в команде. Несмотря на интерес «Сочи» к аренде полузащитника Андрея Мостового, решение об этом переходе будут принимать Сергей Семак и сам игрок.

Кроме того, нельзя не отметить, что в заявке «Зенита» присутствует восемь легионеров (Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Дриусси, Азмун).

Если клуб захочет взять хотя бы одного нового иностранца, то с одним из имеющихся придётся расстаться.

В прессе появлялась информация о возможном переходе полузащитника Вильмара Барриоса в «Бешикташ», но она была опровергнута источниками, близкими к ситуации.

Еще один кандидат — Себастьян Дриусси, который успел наделать шуму своим интервью о нежелании играть на «дерьмовой» позиции.

Аргентинец уже давно мечтает об уходе, и, возможно, ему пойдут навстречу, если найдется кем заменить его.