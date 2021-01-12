Герой на один сезон. 10 мимолетных тренерских успехов

Футбол — старый и странный вид спорта, в котором игроки и тренеры в равной степени проходят путь от героя до неудачника за считанные недели.

Некоторые наставники, такие как сэр, добиваются успехов на протяжении всей своей карьеры и становятся легендами.

Другие же обречены с самого начала войти в историю неудачниками, если о них вообще кто-нибудь вспомнит.

Но где-то посередине нашлось место для тренеров, которые взобрались на Олимп благодаря лишь одному сезону, вселившему надежду на светлое будущее, только чтобы сорваться вниз после этого и пойти по непрерывному пути неудач.

Журналисты Squawka подготовили список чудес одного сезона.

1. Паоло Ди Канио, «Сандерленд»

Паоло Ди Канио globallookpress.com

Паоло Ди Канио смело можно назвать «кудесником половины сезона» по итогам 13 захватывающих матчей 2013 года, когда он возглавлял «Сандерленд». Проиграв в своей дебютной встрече «Челси» со счетом 1:2, пылкий итальянец грамотно подготовил «черных кошек» к самой важной игре сезона — Тайн-Уирскому дерби.

Ди Канио привез на «Сент-Джеймс Парк» команду, которая не побеждала там в течении 13 лет, но итальянцу удалось прервать неприятную статистику.

Его команда забила «Ньюкаслу» три мяча, сделав фанатов хозяев настолько безумными, что им пришлось вымещать свой гнев на любимых игроках.

Ди Канио сумел удержать «Сандерленд» от вылета в Чемпионшип, но был уволен всего через пять матчей после старта своего второго сезона. Говорят, что его жесткие методы оказались невыносимы для игроков.

2. Брайан Робсон, «Мидлсбро»

Брайан Робсон globallookpress.com

Оставаясь на северо-востоке Великобритании, обратим внимание на Брайана Робсона, который вывел «Мидлсбро» из тогдашнего Первого дивизиона в Премьер-лигу, едва не завоевал путевку в еврокубки, прежде чем был отброшен назад.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии возглавил «Мидлсбро» в сезоне 1994/95 в качестве играющего тренера и попытался спасти клуб от постоянных взлетов и падений.

Робсон привел команду к победе в Первом дивизионе, а Найджел Пирсон, Фил Стэмп и Уве Фукс пробили себе дорогу обратно в Премьер-лигу. Оказавшись там, клуб усилился бразильцами Жуниньо и Бранко, выиграл девять из десяти стартовых матчей и был на пути к завоеванию путевки в еврокубки, после чего одержал всего три победы за четыре месяца.

Несмотря на то, что «Мидлсбро» оторвался от зоны вылета на пять очков, а затем еще и подписал Эмерсона и Фабрицио Раванелли, уже через год он вылетел в низшую лигу. Еще спустя сезон Робсон вернул команду в АПЛ, но не смог повторить героизм сезона 1994/95.

3. Армин Фе, «Штутгарт»

Армин Фе globallookpress.com

После 17-летней карьеры тренера, в которой он практически ничего не добился, Армин Фе возглавил «Штутгарт» и сразу же оказал серьезное влияние. Имея захватывающую молодежь в лице Марио Гомеса и Сами Хедиры, немецкий специалист сумел завоевать для клуба пятый титул в Бундеслиге и первый за более чем десятилетие, а также национальный Кубок.

Фе оказался сильнее Оттмара Хитцфельда, Мирко Сломки и Хуба Стивенса, что было поистине невероятным успехом. Однако, столкнувшись с необходимостью выстоять как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге, команда Фе финишировала в чемпионате Германии лишь шестой, отстав от «Баварии» на 24 очка. Еще через несколько месяцев, проиграв шесть матчей, Фе был уволен.

4. Раймон Деменек, сборная Франции

Раймон Доменек globallookpress.com

Не совсем чудо одного сезона, скорее чудо одного турнира, но все же… Никогда не доверяйте мужчине с бровями, которые отличаются по цвету от его волос, как в случае с Раймоном Доменеком.

Отработав более десяти лет с французской молодежкой, Доменек казался идеальным человеком для национальной команды, которая осталась без тренера после позорного поражения от Греции на Евро-2004, где коллективом руководил Жак Сантини.

Доменеку удалось убедить Зинедина Зидана, Клода Макелеле и Лилиана Тюрама вернуться в сборную, одновременно он вызвал Франка Рибери и Паскаля Шимбонда.

Француз привез свою команду на чемпионат мира 2006 года, и многие считали, что у нее мало шансов. Однако Зидан и Доменек вывели «ле бле» в финал, и только нервы маэстро полузащиты подвели команду в самый важный момент.

Двумя годами позже Франции не удалось выбраться из своей группы на Евро-2008, но Доменек сохранил работу, поскольку героизм ЧМ-2006 был еще свеж в памяти публики.

Еще через год седовласый тренер продолжал руководить командой, которая, несмотря на потери, все еще выглядела сильной.

Однако после ссоры на тренировочной базе с Патрисом Эвра Доменек потерял доверие раздевалки и свою работу, поскольку Франция не смогла выйти из группы. Он прошел путь от финалиста чемпионата мира до дважды неудачника групповых этапов.

5. Джордж Берли, «Ипсвич»

Джордж Берли globallookpress.com

Джордж Берли руководил «Ипсвичем» в течение шести сезонов, на его наибольший успех пришелся на сезон 2000/01, когда он вывел свою недавно повысившуюся в классе команду в еврокубки.

Имея таких игроков, как Мэтт Холланд, Ричард Райт и Маркус Стюарт, Берли мог рассчитывать разве что на борьбу за выживание, но сумел финишировать пятым.

А вот в следующем сезоне «Ипсвич» рассыпался под собственной шумихой, и после победы над миланским «Интером» в Кубке УЕФА «трактористы» вылетели в низшую лигу, несмотря на повторное попадание в еврокубки.

6. Роберто Ди Маттео, «Челси»

Роберто Ди Маттео globallookpress.com

От славы в Лиге чемпионов до увольнения всего за семь месяцев — таким получилась карьера Роберто Ди Маттео на посту наставника «Челси». Придя на смену Андре Виллаш-Боашу, итальянец получил от предшественника дефицит 1:3 в противостоянии с «Наполи».

Ди Маттео в драматичном стиле все же прошел команду из Серии А, затем обыграл «Бенфику» и вынудил Гари Нэвилла выкручивать трусы в противостоянии с «Барселоной».

Несмотря на все прогнозы, Ди Маттео сумел в финале одолеть «Баварию», и его мгновенно окрестили «величайшим тренером с приставкой "и.о." всех времен».

Как только он был утвержден в должности постоянного главного тренера, итальянцу пришлось нелегко в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что у него был титул победителя ЛЧ, а также завоеванный Кубок Англии, он был уволен.

7. Стив Коппелл, «Рединг»

Стив Коппелл globallookpress.com

Еще один пример славы первого сезона — «Рединг» Стива Коппелла, который блестяще провел кампанию 2006/07 на фоне блеска Кевина Дойла, Лероя Литы и Дэйва Китсона.

Претенденты на вылет финишировали в одном балле от зоны еврокубков после того, как ничьей с «Блэкберном» (3:3) оказалось недостаточно для того, чтобы сыграть в Лиге Европы.

Как и в случае с «Ипсвичем» и «Мидлсбро», «Рединг» в следующем сезоне вылетел в Чемпионшип из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей, хотя в заключительном туре он разгромил «Дерби» 4:0.

8. Андре Виллаш-Боаш, «Челси»

Андре Виллаш-Боаш стал популярен после победы в Лиге Европы и Примейре с «Порту». В «Челси» он пришел на смену Карло Анчелотти, получив прозвище «Особенный, версия 2».

После того, как он выиграл 84 процента своих игр в «Порту», все ожидали, что этот молодой парень с грубым голосом немедленно сотворит чудеса в «Челси». Однако после нескольких конфликтов с ветеранами, в том числе с бразильским защитником Алексом, которого он заставил тренироваться самостоятельно, португалец разрушил микроклимат в команде.

Когда «Челси» проиграл «Наполи» со счетом 1:3, этого оказалось достаточно, и Виллаш-Боаш был отправлен в отставку.

9. Андре Виллаш-Боаш, «Тоттенхэм»

Да, снова он. «Шпоры» подписали его после того, как Гарри Реднапп покинул команду, оставив в ней молодого валлийца по имени Гарет Бейл. Имея в распоряжении нападающего мирового класса, португалец сделал «шпор» одной из самых грозных сил в стране.

Однако после того, как он проиграл борьбу «Арсеналу» за путевку в Лигу чемпионов, отпустил Бейла в «Реал» и приобрел множество посредственных игроков, Виллаш-Боаш оказался в затруднительном положении.

Когда «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:0, босс в красивой куртке снова был уволен. Бедняга!

Почетное упоминание: Клаудио Раньери, «Лестер»

Клаудио Раньери globallookpress.com

Было бы неправильно делать Клаудио Раньери истинной частью нашего списка. Давайте посмотрим правде в глава: он слишком хорош!

Но как же не вспомнить его титул с «Лестером». После работы с такими клубами, как «Наполи», «Валенсия», «Челси», «Монако», «Ювентус» и «Атлетико» итальянец в 2015 году прибыл на «Кинг Пауэр», чтобы возглавить бесславный «Лестер».

Увольнение Найджела Пирсона, который удержал команду от вылета за сезон до этого, вызвало широкую волну критики, а назначение тренера-экспериментатора широко высмеивалось. Менее чем через год почти каждому журналисту, фанату и эксперту в стране пришлось давиться своими же словами, поскольку впервые за свою карьеру, начиная с 1986 года, Раньери, наконец, завоевал чемпионский титул в высшем дивизионе, сделав это с командой, которая за сезон до этого финишировала 14-й.

К сожалению, ужасное начало сезона 2016/17 привело к тому, что «Лестер» погрузился в борьбу за вылет. После 13 туров «лисы» всего на один балл оторвались от опасной зоны, и один из самых милых людей в футболе был уволен. Хотя это никак не повлияло на его статус героя в этом конкретном уголке Мидлендса.