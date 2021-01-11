Дискошар и 24 минуты интриги. Как «Тоттенхэм» съездил в гости к команде восьмого дивизиона

С потолка гостевой раздевалки в Кросби свисал дискошар. Технически это был бар на стадионе, который поспешно был преобразован в раздевалку для игроков «Тоттенхэма» на матч третьего раунда Кубка Англии против команды, занимающей 161-е место в рейтинге клубов английского футбола.

Если и было что-то, что наиболее ярко характеризовало весь сюрреализм ситуации для команды Жозе Моуринью, так это ощущение того, что «шпоры» попали на дискотеку, когда готовились взламывать оборону команды, находящейся на семь дивизионов ниже.

В итоге самый важный день в истории крошечного клуба «Марин» завершился для них разгромом со счетом 0:5. Однако для этого клуба сотворить сенсацию против «Тоттенхэма» изначально было равно примерно тому, чтобы покорить Эверест в кроссовках для пробежки. «Шпоры» сделали свою работу и направились обратно в Лондон. Но они вряд ли забудут свою поездку в гости к «Марин».

«Парни были профессионалами и не сбавляли обороты, пока игра не закончилась с точки зрения результата. Отношение к делу было позитивным, а это много значит для меня, а также для турнира и для парней из "Марин", потому что они чувствовали, что мы отнеслись к ним серьезно», — сказал Моуринью.

«Я работаю в Англии с 2004 года и никогда прежде мне не доводилось играть против команд из восьмого дивизиона. Я не англичанин, но я знаю, как много это значит для всех, поэтому я выпустил серьезный состав — не только для результата, но и учитывая значение турнира», — добавил он.

Для Моуринью и его подопечных это действительно был уникальный опыт. Капитану Уго Льорису и бомбардиру Гарри Кейну предоставили выходной, но из автобуса команды вышли, чтобы окунуться в совершенно иную, отличную от АПЛ вселенную, другие высококлассные звезды, в том числе Гарет Бейл, Лукас Моура, Деле Алли и Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» на стадионе twitter.com/spursofficial

В связи с протоколом COVID-19 крошечная гостевая раздевалка «Марин» была сочтена слишком маленькой для игроков и персонала «шпор», поэтому предматчевую установку Моуринью пришлось давать в баре. В «нормальные» времена бар — это социальный центр «Марин», а также он используется как клуб для встреч желающих похудеть. Но в воскресенье это была раздевалка для команды, которая 18 месяцев назад играла в финале Лиги чемпионов.

Однако культурный шок на этом не закончился. Бейл оставшийся в запасе, должно быть начал задаваться вопросом, как он вообще за шесть месяцев пересел со скамейки запасных «Реала» на импровизированную «банку» из офисных стульев.

Представители «Тоттенхэма» на стадионе «Марин» globallookpress.com

Позади него жители улицы Россет, которая проходит мимо поля, сидели на крышах своих домов, наблюдая за происходящим на расстоянии вытянутой руки.

Болельщик на матче «Марин» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Одним из забавных последствий такой ситуации было то, что зрители пытались отвлечь игроков «Тоттенхэма» при помощи криков и горнов всякий раз, когда «шпоры» зарабатывали стандарт. Это не совсем то, что происходит на «Энфилде» или «Олд Траффорд». В толпе болельщиков, собравшихся у стадиона перед матчем (в общей сложности их было около 1000) были шумные дети, которые приветствовали тренеров обеих команд.

Это было напоминанием о том, как много значит футбол для болельщиков на всех уровнях. Правда, в условиях пандемии коронавируса и третьего локдауна в Великобритании все это было, наверное, не самым мудрым общественным мероприятием.

Помимо тех, кто смотрел матч с заборов, из своих садов или из окон своих спален, остальным приходилось смотреть за попыткой «Марин» совершить самую грандиозную сенсацию в истории Кубка Англии по телевизору. И на протяжении 24 минут они наблюдали за битвой, в которой были все элементы потенциального убийства гигантов. На 19-й минуте при счете 0:0 хозяева даже потрясли перекладину «шпор», а Нил Кенни заставил Джо Харта поторопиться в борьбе за отскок, в результате чего хозяева заработали угловой.

Этот эпизод заставил «шпор» действовать после расслабленного и чрезмерно осторожного старта.

С физической точки зрения «Марин» тоже мог заставить опытную команду Моуринью чувствовать себя некомфортно. На привычном для «Марин» уровне — в восьмом дивизионе — физическое и словесное запугивание противника не является чем-то необычным. И некоторые игроки «Тоттенхэма» подвергались и тому, и другому — им пришлось столкнуться с жесткими отборами и лексикой из фильма «Славные парни», которая была отчетливо слышна на свободном пространстве.

«Марин» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Но качество всегда имеет значение в спорте высших достижений. И в данном случае исключения не было.

«Марин» пришлось непросто даже с тем, чтобы иметь надежду на успех в этой игре. И как только на 24-й минуте Винисиус вывел «Тоттенхэм» вперед, игра очень быстро ускользнула от «Марин». К перерыву команда Моуринью уже сделала счет 4:0 — Винисиус оформил хет-трик, а Лукас Моура забил со штрафного.

«Марин» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

«Это хорошо для Винисиуса. Он не играет много, и мы очень счастливы, когда он бьется за команду каждый раз, когда у него есть даже незначительный шанс», — сказал Моуринью.

«Марин» — команда с игроками, у которых есть другие работы. В команде есть учитель, мусорщик и работник автомобильной производственной линии. Она могла рассыпаться во втором тайме, когда превосходная физическая подготовка «шпор» должна была обнажить все недостатки хозяев. Однако команда Нила Янга устояла и сохранила хорошую форму.

16-летний Алфи Девайн сделал счет 5:0 в пользу «шпор», забив свой дебютный гол. Но даже несмотря на то, что через пять минут после этого на поле вышел Бейл, гигант АПЛ не сумел увеличить свое преимущество.

Игроки «Марин» боролись до конца, а «Тоттенхэм» уже мог не держать ногу на педали газа, превосходя соперников. Моуринью смог предоставить время своим резервистам, а также отдых игрока основы и в то же время пройти дальше в Кубке Англии всего через несколько дней после выхода в финал Кубка лиги.

Однако это был день, когда выиграли обе команды. Игроки «Марин» сразились с одной из лучших команд Англии и ушли с поля с высоко поднятыми головами.

«Я очень горжусь ими. Это изначально было сложно, но я должен отдать должное Моуринью и его команде — они выразили нам большое уважение. В конце концов мы лишь смеялись, когда видели, кто вступал в игру со скамейки запасных. Я не могу требовать большего от своих парней — они играли против футболистов мирового уровня, каждое действие которых выглядит легким. Очень горжусь тем, чего мы достигли», — сказал тренер «Марин» Янг.